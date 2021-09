50 Best premia al restaurante Ikoyi de Londres como el American Express One To Watch 2021

El American Express One To Watch Award reconoce a un restaurante considerado una estrella emergente a nivel internacional

LONDRES, 15 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- 50 Best anuncia hoy al ganador del American Express One To Watch Award 2021 como Ikoyi de Londres, cofundado por los amigos de la infancia Jeremy Chan e Iré Hassan-Odukale. El American Express One To Watch Award reconoce a un restaurante considerado como una estrella emergente en la escena gastronómica mundial y pretende celebrar la excelencia y la innovación gastronómica.

Desde su apertura en 2017, Ikoyi se ha distinguido por su audaz uso del sabor, introduciendo nuevas y originales combinaciones de ingredientes y presentándolas con un estilo indefinido. Chan y Hassan-Odukale se han propuesto conseguir productos locales de calidad superior y servirlos en su estado óptimo. La base de sus platos es una amplia colección de especias globales, centrada en el África Occidental subsahariana, que han sido meticulosamente seleccionadas en los últimos años, lo que da lugar a menús que sorprenden a los sentidos con un equilibrio de calor y umami. El restaurante está situado en el corazón de St James's Market, a dos minutos a pie del famoso Piccadilly Circus de Londres.

Una conversación fortuita con su amigo y ahora socio comercial Hassan-Odukale encendió la chispa en torno a las posibilidades de la comida de inspiración africana. Tras un período de intensa investigación, surgió una serie de nuevos platos con perfiles de sabor únicos y el deseo de forjar una nueva narrativa culinaria. Iré Hassan-Odukale, de origen nigeriano, dejó su experiencia empresarial en el sector de los seguros para poner en marcha Ikoyi. A ambos les gustó la cualidad abstracta del nombre, ya que representaba el punto de partida de una cocina totalmente única para ellos.

El Chef Jeremy Chan dijo: "Nos sentimos muy honrados por el reconocimiento en la escena mundial y orgullosos de nuestro pequeño y esforzado equipo. También estamos agradecidos a nuestros productores, sin los cuales este éxito no sería posible".

El premio busca reconocer el destacado talento culinario emergente y las experiencias frescas. Entre los ganadores anteriores se encuentran Lido 84 en Italia (2019), SingleThread en Estados Unidos (2018), Disfrutar en Barcelona (2017) y Den en Tokio (2016). 50 Best anunciará la lista de restaurantes clasificados del 51 al 100 en la votación anual el 23 de septiembre, antes de que The World's 50 Best Restaurants se anuncie el 5 de octubre.

