A. Menarini Diagnostics en Nucleix kondigen een strategische samenwerking aan voor een niet-invasieve blaaskankertest in Europa

Op basis van de commerciële overeenkomst zal A. Menarini Diagnostics in de komende maanden de exclusieve marketing van de niet-invasieve Bladder EpiCheck®-test in Europa op zich nemen. Met deze test kunnen patiënten en clinici gebruik maken van een urinetest voor het opsporen en monitoren van blaaskanker en urotheelcarcinoom van de bovenste urinewegen (UTUC).

FLORENCE, Italië, 9 september 2024 /PRNewswire/ -- A. Menarini Diagnostics, een bedrijf dat geavanceerde oplossingen biedt voor de markt van in-vitro diagnostica, en Nucleix, een bedrijf gespecialiseerd in liquid biopsy dat een revolutie teweegbrengt in de behandeling van kanker door de ziekte vroegtijdig op te sporen, kondigden tijdens het 36e European Congress of Pathology in Florence aan dat ze een langdurige commerciële overeenkomst zijn aangegaan voor de exclusieve distributie van de Bladder EpiCheck®-test in Europa.

Deze niet-invasieve CE-gemarkeerde test spoort primaire of terugkerende blaaskanker en kanker van de bovenste urinewegen op. Bladder EpiCheck is opgenomen in de klinische richtlijnen van de European Association of Urology (EAU) als een urinetest die kan worden gebruikt bij het initiële diagnostisch onderzoek van blaaskanker om cystoscopie te vermijden/ implementeren en om bij follow-up te controleren op terugkeer van niet-spierinvasieve blaaskanker (NMIBC), ter vervanging van een cystoscopie of om deze uit te stellen. De test is ook opgenomen in de klinische richtlijnen van de EAU als aanvullend hulpmiddel bij de diagnose en controle van UTUC.

Blaaskanker is de op vijf na meest voorkomende vorm van kanker[1]. In Europa lijden ongeveer 760.000 mensen aan deze ziekte[2]. Monitoring is van het grootste belang voor NMIBC-patiënten vanwege de hoge recidiefpercentages en het risico op progressie naar een levensbedreigende ziekte. Voor hoog risico NMIBC-patiënten kan de follow-up om de drie maanden plaatsvinden en zijn invasieve cystoscopieën vereist. Door een niet-invasieve, monitoringtest aan te bieden, zou Bladder EpiCheck een hooggradige ziekte vroegtijdig kunnen detecteren en mogelijk de frequentie van cystoscopieën kunnen verminderen, wat op zijn beurt de last van blaaskankersurveillance voor patiënten en zorgsystemen kan verminderen, terwijl de patiëntuitkomst wordt verbeterd door die patiënten te identificeren die het meest baat zullen hebben bij interventie.

"Ik ben blij met de samenwerking met A. Menarini Diagnostics om de markt voor Bladder EpiCheck in Europa verder uit te bouwen", zegt Chris Hibberd, Executive Chairman & CEO van Nucleix. "Gezien de sterke positie van A. Menarini zijn wij ervan overtuigd dat zij de juiste partner zijn om de markt uit te breiden voor onze liquid biopsy test, die volgens ons de behandeling van blaaskanker zal verbeteren door artsen te ondersteunen bij het optimaliseren van de besluitvorming."

"Met deze overeenkomst breiden we ons portfolio uit door patiënten in Europa een niet-invasief alternatief te bieden voor het detecteren van primaire en terugkerende blaaskanker door middel van een eenvoudige urinetest," aldus Fabio Piazzalunga, General Manager en Global Head van Menarini Diagnostics. "Deze strategische samenwerking onderstreept de positie van ons bedrijf als voorkeurspartner voor het promoten en op de markt brengen van zeer innovatieve diagnostische oplossingen."

Met de samenwerking tussen A. Menarini Diagnostics en Nucleix willen we het gebruik van Bladder EpiCheck versnellen en de behandeling van Europese blaaskankerpatiënten verbeteren.

Over Nucleix

Nucleix is een bedrijf gespecialiseerd in liquid biopsy, dat een revolutie teweegbrengt in de behandeling van kanker door de ziekte eerder op te sporen op het moment dat interventie de grootste impact kan hebben voor patiënten. Door gebruik te maken van NGS-gebaseerde en PCR-gebaseerde technologie om methylatieveranderingen te identificeren, maakt de baanbrekende testaanpak van het bedrijf gebruik van methylatie-gebaseerde identificatie voor het opsporen van kanker in een vroeg stadium en terugkerende kanker. De niet-invasieve EpiCheck van het bedrijf levert zeer nauwkeurige en gevoelige resultaten en biedt artsen, patiënten en de gezondheidszorg een optimale testoptie. Het bedrijf bouwt aan een EpiCheck-franchise, te beginnen met de Bladder EpiCheck-kit, CE-gemarkeerd en beschikbaar in Europa voor primaire en terugkerende blaaskanker en kanker van de bovenste urinewegen, en FDA 510(k) goedgekeurd voor blaaskankerrecidief in de Verenigde Staten. Het bedrijf is bezig met de ontwikkeling van de Lung EpiCheck-test voor hoogrisicopatiënten en evalueert tegelijk aanvullende tests voor andere aandoeningen met hoge risico's. Ga voor meer informatie naar: https://www.nucleix.com.

Over A. Menarini Diagnostics

A. Menarini Diagnostics biedt geavanceerde oplossingen voor de markt van In Vitro Diagnostiek (IVD) en ontwikkelt innovatieve systemen en reagentia om professionals in de gezondheidszorg te voorzien van betrouwbare informatie om aan hun diagnostische behoeften te voldoen. Het bedrijf legt zich al meer dan 45 jaar toe op het helpen van medische professionals bij het stellen van veilige en duurzame diagnoses, om zo de levenskwaliteit van mensen over de hele wereld te verbeteren.

A. Menarini Diagnostics maakt deel uit van de Menarini Group, een multinationaal farmaceutisch, biotechnologisch en diagnostisch bedrijf met hoofdkantoor in Florence, Italië, met meer dan 17.000 werknemers in 140 landen.

Ga voor meer informatie naar: https://www.menarinidiagnostics.com/en-us/

[1] Cancer TODAY | IARC - https://gco.iarc.who.int Gegevensversie: Globocan 2022 (versie 1.1) - 08.02.2024

[2] Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, Frankrijk: Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek. Beschikbaar op: https://gco.iarc.who.int/today, geraadpleegd [06 augustus 2024].

