A. Menarini Diagnostics et Nucleix annoncent un partenariat stratégique en Europe pour un test non invasif du cancer de la vessie

Dans le cadre de l'accord commercial, A. Menarini Diagnostics assurera la commercialisation exclusive du test non invasif Bladder EpiCheck® en Europe à partir mois à venir, offrant aux patients et aux médecins un test urinaire pour la détection et la surveillance d'une récidive de cancer de la vessie et de carcinome urothélial des voies supérieures (CUVS).

FLORENCE, Italie, 9 septembre 2024 A. Menarini Diagnostics, une société apportant des solutions avancées sur le marché du diagnostic in vitro, et Nucleix, une société de biopsies liquides révolutionnant le traitement du cancer en détectant la maladie plus tôt, ont annoncé avoir conclu un accord commercial à long terme pour la distribution exclusive du test Bladder EpiCheck® en Europe lors du 36ème Congrès Européen de Pathologie à Florence.

Ce test non invasif, avec un marquage CE, détecte le cancer de la vessie primaire ou récidivant et les tumeurs des voies urinaires supérieures. Bladder EpiCheck est inclus dans les Recommandations cliniques de la European Association of Urology (Association européenne d'urologie – EAU) en tant que test urinaire pouvant être utilisé dans le cadre du diagnostic initial du cancer de la vessie afin d'éviter/mettre en place une cystoscopie. Dans le cadre du suivi, il peut être utiliser pour surveiller une récidive tumorale du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire (NMIBC) et remplacer ou reporter la cystoscopie. Ce test est également inclus dans les Recommandations cliniques de l'EAU en tant qu'outil auxiliaire pour le diagnostic et le suivi du CUVS.

Le cancer de la vessie est le sixième cancer le plus fréquent[1], 760 000 personnes en Europe étant atteintes de cette maladie[2]. La surveillance est d'une importance capitale pour les patients présentant un NMIBC en raison des taux élevés de récidive et du risque de progression vers une maladie potentiellement mortelle. Pour les patients présentant un NMIBC à haut risque, le suivi peut s'échelonner sur une fréquence de tous les trois mois et nécessite des cystoscopies invasives. Cela pourrait, à son tour, alléger le fardeau de la surveillance du cancer de la vessie, tant pour les patients que pour les systèmes de santé, tout en améliorant les résultats pour les patients grâce à une identification de ceux qui bénéficieront le plus d'une intervention.

« Je suis ravi de m'associer à A. Menarini Diagnostics pour poursuivre le développement du marché des tests Bladder EpiCheck en Europe », a déclaré Chris Hibberd, Président-Directeur Général de Nucleix. « Compte tenu de la présence étendue d'A. Menarini Diagnostics, nous pensons qu'il s'agit du bon partenaire pour élargir le marché de notre test de biopsie liquide, qui, selon nous, transformera la prise en charge du cancer de la vessie, en aidant les cliniciens à optimiser leur prise de décision au profit des patients. »

« Avec cet accord, nous étendons notre portefeuille en offrant aux patients en Europe une alternative non-invasive pour la détection d'un cancer de la vessie primitif et récidivant via un simple test urinaire » a déclaré Fabio Piazzalunga Directeur General de Menarini Diagnostics. « Cet accord stratégique représente un testament significatif de la position de l'entreprise en tant que partenaire privilégié pour la promotion et la mise sur le marché de solutions diagnostiques hautement innovantes. »

L'accord entre A. Menarini Diagnostics et Nucleix vise à accélérer l'adoption du test Bladder EpiCheck® au profit des patients européens et à transformer la prise en charge des patients présentant un cancer de la vessie.

À propos de Nucleix®

Nucleix est une entreprise de biopsies liquides qui révolutionne le traitement du cancer, grâce à une détection précoce de la maladie à un moment où une intervention peut avoir le plus grand impact pour les patients. S'appuyant sur la technologie basée sur le NGS et la PCR, l'approche pionnière de l'entreprise est basée sur l'identification des sites de méthylation de l'ADN pour la détection d'un cancer à un stade précoce ou récidivant. Le test non-invasif EpiCheck® fournit des résultats très précis et avec une haute sensibilité, tout en proposant un test simple pour les médecins, les patients et le système de santé. Nucleix est aussi en train de construire une gamme de tests EpiCheck, à commencer par le kit Bladder EpiCheck®, de marquage CE, disponible en Europe pour le cancer primaire et récidivant de la vessie et le cancer des voies urinaires supérieures, et ayant reçu l'approbation FDA 510(k) des Etats-Unis pour la récidive du cancer de la vessie. L'entreprise poursuit le développement de son test Lung EpiCheck® en vue d'une mise sur le marché pour les personnes à haut risque, tout en évaluant des tests supplémentaires pour d'autres maladies à haut risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.nucleix.com.

À propos de A. Menarini Diagnostics

A. Menarini Diagnostics apporte des solutions avancées pour le marché du diagnostic in vitro (DIV) et développe des systèmes et des réactifs innovants afin de fournir aux professionnels de santé des informations fiables pour répondre à leurs besoins en matière de diagnostic. Depuis plus de 45 ans, l'entreprise se consacre à aider les professionnels de santé à poser des diagnostics sûrs et durables, améliorant ainsi la qualité de vie des patients dans le monde entier.

A. Menarini Diagnostics fait partie du groupe Menarini, une multinationale pharmaceutique, biotechnologique et diagnostique dont le siège se trouve à Florence, en Italie, et qui emploie plus de 17 000 personnes dans 140 pays.

