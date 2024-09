A. Menarini Diagnostics und Nucleix kündigen eine strategische Partnerschaft für einen nicht-invasiven Blasenkrebstest in Europa an

Im Rahmen der kommerziellen Vereinbarung wird A. Menarini Diagnostics in den kommenden Monaten die exklusive Vermarktung des Bladder EpiCheck®-Tests in Europa übernehmen. Der Test bietet Patienten und Ärzten einen Urintest zur Früherkennung und Überwachung des Rezidivs von Blasenkrebs und Urothelkarzinomen des oberen Harntraktes (UTUC).

FLORENZ, Italien, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- A. Menarini Diagnostics, ein Unternehmen, das innovative Lösungen für den Markt der In-vitro-Diagnostik anbietet, und Nucleix, Anbieter von Flüssigbiopsien, die die Krebsbehandlung durch Früherkennung revolutionieren, haben auf dem 36. Europäischen Kongress für Pathologie in Florenz bekannt gegeben, dass sie eine langfristige Vertriebsvereinbarung für den exklusiven Vertrieb des Bladder EpiCheck® Tests in Europa unterzeichnet haben.

Dieser nichtinvasive Test mit CE-Kennzeichnung erkennt primären oder rezidivierenden Blasenkrebs und Krebs des oberen Harntraktes. Bladder EpiCheck ist in den Klinischen Leitlinien der European Association of Urology (EAU) als Urintest aufgeführt, der bei der Erstdiagnose von Blasenkrebs eingesetzt werden kann, um die Zystoskopie zu vermeiden/vorzubereiten. Bei der Nachsorge könnte es verwendet werden zur Überwachung eines Tumorrezidivs bei nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs (NMIBC), um die Zystoskopie zu ersetzen bzw. zu verschieben. Der Test ist auch in den Klinischen Leitlinien der EAU als zusätzliches Hilfsmittel für die Diagnose und Überwachung von UTUC aufgeführt.

Blasenkrebs ist die sechsthäufigste Krebserkrankung.[1] In Europa leben etwa 760.000 Menschen mit dieser Krankheit[2]. Aufgrund der hohen Rezidivrate und des Risikos eines lebensbedrohlichen Krankheitsverlaufs ist die Überwachung von NMIBC-Patienten von größter Bedeutung. Bei Hochrisikopatienten mit NMIBC kann die Überwachung bis zu alle drei Monate erfolgen und invasive Zystoskopien erfordern. Durch die Bereitstellung eines nicht-invasiven Überwachungstests könnte Bladder EpiCheck eine hochgradige Erkrankung frühzeitig erkennen und potenziell die Häufigkeit von Zystoskopien reduzieren, was wiederum die Belastung durch die Überwachung von Blasenkrebs für Patienten und Gesundheitssysteme gleichermaßen verringern und gleichzeitig die Patientenergebnisse verbessern könnte, da diejenigen Patienten ermittelt werden, die den größtmöglichen Nutzen von einer Behandlung haben.

„Ich freue mich, mit A. Menarini Diagnostics zusammenzuarbeiten, um den Markt für Blasen-EpiCheck in Europa weiter auszubauen", kommentierte Chris Hibberd, Executive Chairman und CEO von Nucleix. „Wir sind davon überzeugt,angesichts der breiten Präsenz von A. Menarini Diagnostics, dass sie der richtige Partner sind, um die Marktpräsenz für unseren Flüssigbiopsietest zu erweitern, von dem wir glauben, dass er die Behandlung von Blasenkrebs entscheidend verändern wird, indem er Ärzte bei der Optimierung der Entscheidungsfindung zum Wohle der Patienten unterstützt."

„Mit dieser Vereinbarung, erweitern wir unser Portfolio, indem wir Patienten in Europa eine nicht-invasive Alternative zur Erkennung von primärem und rezidivierendem Blasenkrebs durch einen einfachen Urintest anbieten", sagte Fabio Piazzalunga, General Manager von Menarini Diagnostics. „Diese strategische Vereinbarung ist ein wichtiger Beweis für die Position des Unternehmens als bevorzugter Partner für die Förderung und Markteinführung hochinnovativer diagnostischer Lösungen."

Die Vereinbarung zwischen A. Menarini Diagnostics und Nucleix zielt darauf ab, die Einführung des Bladder EpiCheck® für europäische Patienten zu beschleunigen und die Versorgung von Patienten mit Blasenkrebs zu verbessern.

Über Nucleix®

Nucleix ist ein Flüssigbiopsie-Unternehmen, das die Krebsbehandlung durch die Früherkennung der Krankheit revolutioniert, wenn ein Eingreifen die größte Wirkung auf die Patienten haben kann. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens, der NGS- und PCR-Technologien nutzt, basiert auf der Identifizierung von DNA-Methylierungsstellen für die Erkennung von Krebserkrankungen im Frühstadium oder bei wiederkehrenden Krebserkrankungen. Der nicht-invasive EpiCheck-Test® liefert hochpräzise und hochempfindliche Ergebnisse und ist gleichzeitig ein einfacher Test für Ärzte, Patienten und das Gesundheitssystem. Nucleix baut auch eine Reihe von Produkten auf, beginnend mit dem EpiCheck-Kit®, das CE-gekennzeichnet und in Europa für primären und rezidivierenden Blasenkrebs sowie den Krebs der oberen Harnwege erhältlich ist und in den USA von der FDA 510(k) für das Wiederauftreten von Blasenkrebs zugelassen ist. Das Unternehmen treibt die Vermarktung seines Lung EpiCheck®-Tests für Hochrisikopatienten voran und evaluiert gleichzeitig weitere Tests für andere Hochrisikokrankheiten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nucleix.com.

Über A. Menarini Diagnostics

A. Menarini Diagnostics bietet fortschrittliche Lösungen für den Markt der In-vitro-Diagnostik (IVD) und entwickelt innovative Systeme und Reagenzien, um medizinischen Fachkräften zuverlässige Informationen für ihre diagnostischen Anforderungen zur Verfügung zu stellen. Seit mehr als 45 Jahren unterstützt das Unternehmen medizinisches Fachpersonal bei der Erstellung sicherer und nachhaltiger Diagnosen, um die Lebensqualität von Menschen weltweit zu verbessern.

A. Menarini Diagnostics gehört zur Menarini Group, einem multinationalen Pharma-, Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen mit Hauptsitz in Florenz, Italien, das mehr als 17.000 Mitarbeiter in 140 Ländern beschäftigt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.menarinidiagnostics.com/en-us/

[1] Cancer TODAY | IARC - https://gco.iarc.who.int Datenversion: Globocan 2022 (version 1.1) - 08.02.2024

[2] Ferlay J, Ervik M, Lam F, Laversanne M, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2024). Globale Beobachtungsstelle für Krebs: Cancer Today. Lyon, Frankreich: Internationale Agentur für Krebsforschung. Verfügbar unter: https://gco.iarc.who.int/today, accessed [06 August 2024].

