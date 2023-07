ACCESS Consensus Group: Deskundigen waarschuwen voor een toename van baarmoederhalskanker indien geen prioriteit wordt gegeven aan onvoldoende gescreende vrouwen

Screeningsprogramma's blijven het krachtigste middel om het aantal gevallen van baarmoederhalskanker op de korte termijn terug te dringen, maar in sommige landen is er sprake van een zorgwekkende daling van de deelname.

International Consensus Group roept regeringen en gezondheidsautoriteiten dringend op om de lage deelname aan screening op baarmoederhalskanker aan te pakken door prioriteit te geven aan onvoldoende gescreende vrouwen

In hun onlangs gepubliceerde Witboek doet de Consensus Group belangrijke aanbevelingen om onvoldoende gescreende vrouwen te ondersteunen, het screeningspercentage te verhogen en gezondheidsongelijkheden aan te pakken

BRUSSEL, 21 juli 2023 /PRNewswire/ -- De International Consensus Group on Cervical Cancer ACCESS (Advancing Cervical CancEr ScreeningS) heeft vandaag een nieuw Witboek gepubliceerd, getiteld "Turning the Tide – Recommendations to increase cervical cancer screening in women who are under-screened" ("Het tij keren - aanbevelingen om de screening op baarmoederhalskanker te verhogen bij onvoldoende gescreende vrouwen"), waarin wordt opgeroepen tot dringende actie van regeringen en gezondheidsautoriteiten om de lage en dalende deelname aan screening op baarmoederhalskanker in landen met een hoog inkomen en met gevestigde screeningsprogramma's aan te pakken. Cruciaal is dat de Consensus Group besluitvormers aanspoort om zich te concentreren op initiatieven die gericht zijn op groepen vrouwen die te weinig gescreend worden, die vaak uit kansarme milieus komen en kampen met ongelijkheden die hen verhinderen om screeningsafspraken bij te wonen.

Vrouwen die niet regelmatig worden gescreend, lopen een groter risico om baarmoederhalskanker te krijgen, en als de diagnose gesteld wordt, hebben ze een grotere kans op een vergevorderde ziekte en slechtere resultaten.1 In een tijd waarin landen zouden moeten streven naar de uitbanning van baarmoederhalskanker als haalbaar doel, worden de levens van vrouwen in gevaar gebracht door lage en afnemende screeningspercentages. Door prioriteit te geven aan onvoldoende gescreende vrouwen en beter te begrijpen waarom ze niet op hun screeningsafspraken verschijnen, waardoor dit ook kan worden aangepakt, worden levens gered en wordt bijgedragen aan de tijdige uitbanning van baarmoederhalskanker. Het is nu tijd om te handelen.

"Terwijl vaccinatie bescherming biedt voor de hele bevolking, is screening het meest effectieve preventiemiddel dat we tot onze beschikking hebben om het aantal gevallen van baarmoederhalskanker de komende jaren terug te dringen. Het is alarmerend om te zien dat de deelnamecijfers in veel landen met een hoog inkomen niet optimaal zijn en dat de ongelijkheid onder vrouwen die niet deelnemen aan de screening toeneemt. Onze aanbevelingen pakken deze uitdagingen actief aan en bieden een stappenplan voor een betere toegankelijkheid van screeningsdiensten, wat de weg naar eliminatie zal ondersteunen." Philippe Descamps, vicevoorzitter van FIGO en medevoorzitter van de ACCESS International Consensus Group on Cervical Cancer.

Als reactie op de wereldwijde strategie van de WHO om de uitbanning van baarmoederhalskanker te versnellen, hanteren verschillende landen sinds 2020 een specifieke nationale strategie om baarmoederhalskanker uit de wereld te helpen. Veel landen met een hoog inkomen hebben echter nog geen expliciet eliminatiedoel gesteld. De Consensus Group roept regeringen op om hier verandering in te brengen en lokaal relevante nationale actieplannen op te stellen met ambitieuze doelstellingen voor de uitbanning van baarmoederhalskanker, die verder gaan dan de WHO-doelstellingen, zowel om de screeningspercentages te verhogen als om ongelijkheden in deelname te verminderen. Het Witboek van de Consensus Group bevat een reeks op feiten gebaseerde aanbevelingen en voorbeelden van beste praktijken die de deelname aan baarmoederhalskankerscreenings door onvoldoende gescreende vrouwen moeten verbeteren en de doelstellingen van uitbanning van de ziekte moeten ondersteunen.

"De behoeften van vrouwen in gemeenschappen waar weinig aan baarmoederhalskankerscreening wordt gedaan, moeten een belangrijke prioriteit zijn. Om de ongelijkheid te verminderen, moeten we de barrières waarmee veel vrouwen te maken hebben beter begrijpen en interventies ontwikkelen om deze barrières aan te pakken. We willen voortbouwen op het succes van de screeningsprogramma's voor baarmoederhalskanker, het partnerschap tussen vrouwen en zorgverleners versterken en nieuwe technologieën en innovaties toepassen om meer gevallen van baarmoederhalskanker dan ooit tevoren te voorkomen. Door vrouwen mondiger te maken door middel van informatie en ondersteuning, vooral door patiëntenbelangenverenigingen, denk ik dat we een grote kans hebben om de kloof in de toegang tot screening te overbruggen en meer levens te redden." Samantha Dixon, Chief Executive Officer van Jo's Cervical Cancer Trust en medevoorzitter van de ACCESS International Consensus Group on Cervical Cancer.

Evidence-based aanbevelingen om de screeningsdeelname te verhogen onder onvoldoende gescreende vrouwen

De Consensus Group stelt een reeks op bewijs gebaseerde aanbevelingen en voorbeelden van beste praktijken voor met het oog op betere resultaten door de deelname aan screening op baarmoederhalskanker onder onvoldoende gescreende vrouwen te verhogen.

Deze variëren in prioriteitsvolgorde van:

Het ontwikkelen van nationale plannen voor de uitbanning van baarmoederhalskanker met streefdoelen voor uitbanning tegen een vastgestelde datum, waaronder ambitieuze doelstellingen voor deelname aan nationale screeningsprogramma's op bevolkingsniveau Het implementeren van gerichte en cultureel relevante educatie-, informatie- en bewustmakingsinitiatieven, met name gericht op onvoldoende gescreende vrouwen De verbetering van de toegankelijkheid van baarmoederhalskankerscreening De ondersteuning van professionele zorgverleners om deelname aan baarmoederhalskankerscreenings te vergroten Het aanmoedigen en ondersteunen van de oprichting van nationale belangengroepen voor baarmoederhalskankerpatiënten en nationale coalities voor de preventie van baarmoederhalskanker Ervoor zorgen dat de ziektekostenverzekering screening dekt in alle hoge-inkomenslanden

Aangezien sommige landen HPV-zelfafname als screeningsoptie overwegen om de screeningsdeelname te bevorderen, heeft de Consensus Group, als onderdeel van zijn aanbevelingen om de toegankelijkheid van screening op baarmoederhalskanker te verbeteren, ook de rol van HPV-zelfafname besproken. De Consensus Group adviseert om zelfafname voorlopig voor te behouden voor de gebruikelijke niet-aanwezigen. Ondertussen kunnen de implementatieproblemen worden aangepakt en kan de regelgeving worden herzien.

Door deze aanbevelingen te implementeren, kunnen overheden, gezondheidszorginstanties en gemeenschappen samenwerken om de resultaten te verbeteren door de opkomst voor baarmoederhalskankerscreenings onder onvoldoende gescreende vrouwen te verhogen. Deze ambitieuze visie vereist onmiddellijke actie. De internationale samenwerking tussen deskundigen moet worden opgedreven om frequentere en broodnodige uitwisseling van knowhow en van beste praktijken mogelijk te maken. De Consensus Group dringt er bij de beleidsmakers op aan om de aanbevelingen in het Witboek uit te voeren, zodat vrouwen optimale toegang hebben tot baarmoederhalskankerscreenings, een essentieel instrument voor kankerpreventie.

Opmerkingen voor de redactie:

Over baarmoederhalskanker en screening

Baarmoederhalskanker wordt wereldwijd beschouwd als een groot gezondheidsprobleem, met meer dan een half miljoen nieuwe gevallen en meer dan 300.000 sterfgevallen per jaar.2 De meerderheid (>95%) van de gevallen van baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV).3 Het is te voorkomen door vaccinatie en regelmatige screening en kan worden behandeld als het in een vroeg stadium wordt ontdekt. Nationale screeningsprogramma's zijn succesvol gebleken in het terugdringen van de ziektelast. Sinds de jaren tachtig hebben ze geholpen om het aantal gevallen van baarmoederhalskanker met wel 80% te verlagen.4 Onderzoek in Europa heeft aangetoond dat vrouwen die regelmatig aan screenings deelnemen hun risico om aan baarmoederhalskanker te overlijden met wel 92% verlagen.1

Over de ACCESS International Consensus Group on Cervical Cancer

De ACCESS International Consensus Group on Cervical Cancer bestaat uit 10 wereldwijd vermaarde deskundigen uit de EU, het VK, de VS en Canada. De groep werd opgericht om in eerste instantie de stand van zaken op het gebied van screening op baarmoederhalskanker te onderzoeken in landen met een hoog inkomen en gevestigde screeningsprogramma's voor baarmoederhalskanker, vanwege de bezorgdheid over suboptimale deelnamepercentages en de negatieve invloed op de gezondheid van achtergestelde groepen. De leden van de Consensus Group brengen internationale expertise en relevante inzichten uit hun eigen land in om bij te dragen aan het verbeteren van de screeningsprogramma's voor baarmoederhalskanker en uiteindelijk aan het terugdringen van baarmoederhalskanker.

Meer informatie over de leden vindt u op www.accesscg.org .

Het werk van de ACCESS Consensus Group wordt ondersteund door Hologic. Hologic heeft geen redactionele controle over de inhoud die door de Consensus Group wordt geproduceerd.

Over het Witboek

Het witboek TURNING THE TIDE - RECOMMENDATIONS TO INCREASE CERVICAL CANCER SCREENING IN WOMEN WHO ARE UNDER-SCREENED ("Het tij keren - aanbevelingen om de screening op baarmoederhalskanker te verhogen bij onvoldoende gescreende vrouwen") werd ontwikkeld door de ACCESS International Consensus Group on Cervical Cancer en put uit de inzichten van de leden van de groep vanuit hun vakgebied, bijdragen aan een enquête, twee groepsdiscussies en een interview met een externe deskundige in het modelleren van doelstellingen voor het uitbannen van baarmoederhalskanker. De bevindingen zijn bedoeld om evidence-based beleidsvorming te garanderen, zodat de resultaten op het gebied van baarmoederhalskanker kunnen worden verbeterd door een hogere screeningsdeelname onder onvoldoende gescreende vrouwen.

