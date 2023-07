ACCESS de Consensus Group : les experts mettent en garde contre une augmentation du nombre de cancers du col de l'utérus si les femmes insuffisamment dépistées ne sont pas prioritaires

Les programmes de dépistage restent l'outil le plus puissant pour réduire les taux de cancer du col de l'utérus à court terme, mais on observe une baisse préoccupante de la participation dans certains pays

International Consensus Group demande instamment aux gouvernements et aux autorités sanitaires de remédier aux faibles taux de participation au dépistage du cancer du col de l'utérus en accordant la priorité aux femmes insuffisamment dépistées

Dans le livre blanc qu'il vient de publier, Consensus Group formule des recommandations clés pour soutenir les femmes insuffisamment dépistées, augmenter les taux de dépistage et lutter contre les inégalités en matière de santé

BRUXELLES, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- L'ACCESS (Advancing Cervical CancEr ScreeningS - Faire progresser le dépistage du cancer du col de l'utérus) de Consensus Group sur le cancer du col de l'utérus a publié aujourd'hui un nouveau livre blanc, intitulé « Turning the Tide - Recommendations to increase cervical cancer screening in women who are under-screened », appelant les gouvernements et les autorités sanitaires à prendre des mesures urgentes pour remédier aux taux de participation au dépistage du cancer du col de l'utérus qui sont faibles et en baisse dans les pays à revenu élevé disposant de programmes de dépistage établis. Consensus Group demande instamment aux décideurs de se concentrer sur les initiatives visant les groupes de femmes insuffisamment dépistées, qui sont souvent issues de milieux défavorisés et confrontées à des inégalités qui les empêchent de se rendre aux rendez-vous de dépistage.

Les femmes qui ne bénéficient pas d'un dépistage régulier courent un risque plus élevé de développer un cancer du col de l'utérus et, lorsqu'elles sont diagnostiquées, elles sont plus susceptibles d'avoir une maladie avancée et des résultats moins bons.1 À une époque où les pays devraient viser l'élimination du cancer du col de l'utérus en tant qu'objectif réalisable, la vie des femmes est mise en danger en raison de taux de dépistage faibles et en baisse. En donnant la priorité aux femmes insuffisamment dépistées, en comprenant mieux et en traitant les raisons pour lesquelles elles ne se rendent pas à leurs rendez-vous de dépistage, on sauvera des vies et on contribuera à l'élimination du cancer du col de l'utérus dans les délais impartis. Il est temps d'agir.

« Si la vaccination offre une protection à l'échelle de la population, le dépistage est l'outil de prévention le plus efficace dont nous disposons pour réduire le fardeau du cancer du col de l'utérus dans les années à venir. Il est alarmant de constater que les taux de participation ne sont pas optimaux dans de nombreux pays à revenu élevé et que les inégalités se creusent parmi les femmes non dépistées. Nos recommandations s'attaquent de front à ces problèmes et fournissent une feuille de route pour améliorer l'accessibilité des services de dépistage, ce qui favorisera l'élimination du cancer du col de l'utérus. » Philippe Descamps, vice-président de FIGO et coprésident de l'ACCESS d'International Consensus Group sur le cancer du col de l'utérus.

Depuis 2020, en réponse à la stratégie mondiale de l'OMS visant à accélérer l'élimination du cancer du col de l'utérus, plusieurs pays se sont engagés à éliminer le cancer du col de l'utérus au moyen d'une stratégie nationale spécifique. Toutefois, de nombreux pays à revenu élevé n'ont pas encore fixé d'objectif explicite en matière d'élimination du cancer du col de l'utérus. Consensus Group appelle les gouvernements à changer cette situation et à établir des plans d'action nationaux adaptés au contexte local, avec des objectifs ambitieux pour l'élimination du cancer du col de l'utérus, allant au-delà des objectifs de l'OMS, à la fois pour augmenter les taux de dépistage et pour réduire les inégalités en matière de participation. Le livre blanc de Consensus Group contient une série de recommandations fondées sur des données probantes et des exemples de bonnes pratiques visant à améliorer la participation au dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes insuffisamment dépistées et à soutenir les objectifs d'élimination de la maladie.

« Les besoins des femmes dans les communautés où le taux de dépistage du cancer du col de l'utérus est faible doivent être une priorité vitale. Pour réduire les inégalités, nous devons mieux comprendre et développer des interventions visant à lever les obstacles auxquels de nombreuses femmes sont confrontées. Nous voulons nous appuyer sur la réussite des programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus, en renforçant le partenariat entre les femmes et les prestataires de soins de santé, et en accueillant les nouvelles technologies et les innovations pour prévenir plus de cas de cancer du col de l'utérus que jamais auparavant. En donnant aux femmes les moyens d'agir grâce à l'information et au soutien, en particulier des groupes de défense des patients, je pense que nous avons une excellente occasion de combler le fossé en matière d'accès au dépistage et de sauver davantage de vies. » Samantha Dixon, PDG du Jo's Cervical Cancer Trust et coprésidente du groupe de l'ACCESS d'International Consensus Group sur le cancer du col de l'utérus.

Recommandations fondées sur des données probantes pour accroître la participation au dépistage des femmes insuffisamment dépistées

Consensus Group propose une série de recommandations fondées sur des données probantes et des exemples de bonnes pratiques pour améliorer les résultats en augmentant la participation au dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes insuffisamment dépistées.

Elles vont, par ordre de priorité, de :

Élaborer des plans nationaux d'élimination du cancer du col de l'utérus avec des objectifs d'élimination à une date définie, y compris des objectifs ambitieux de participation au programme national de dépistage au niveau de la population Mettre en œuvre des initiatives ciblées et culturellement pertinentes en matière d'éducation, d'information et de sensibilisation, particulièrement axées sur les femmes sous-représentées Améliorer l'accessibilité du dépistage du cancer du col de l'utérus Soutenir les professionnels de la santé pour accroître la participation au dépistage du cancer du col de l'utérus Encourager et soutenir la création de groupes nationaux de défense des patients atteints du cancer du col de l'utérus et de coalitions nationales de prévention du cancer du col de l'utérus Veiller à ce que l'assurance maladie couvre correctement le dépistage dans tous les pays à revenu élevé

Étant donné que certains pays envisagent l'auto-prélèvement du HPV comme option de dépistage pour aider à résoudre les problèmes de participation, dans le cadre de ses recommandations sur l'amélioration de l'accessibilité du dépistage du cancer du col de l'utérus, Consensus Group a également discuté du rôle de l'auto-prélèvement du HPV. Consensus Group conseille de réserver l'auto-prélèvement aux personnes qui n'ont pas l'habitude de se présenter au dépistage, en attendant que les problèmes de mise en œuvre soient résolus et que des examens réglementaires soient effectués.

En mettant en œuvre ces recommandations, les gouvernements, les autorités sanitaires et les communautés peuvent travailler ensemble pour améliorer les résultats en augmentant la participation au dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes insuffisamment dépistées. Cette vision ambitieuse nécessite une action immédiate. La collaboration internationale entre experts doit être intensifiée pour permettre un échange de connaissances et de bonnes pratiques plus fréquent et plus nécessaire. Consensus Group invite instamment les décideurs à mettre en œuvre les recommandations formulées dans le livre blanc, afin de garantir aux femmes un accès optimal au dépistage du cancer du col de l'utérus, qui est un outil essentiel de prévention du cancer.

Pour lire le livre blanc dans son intégralité, consultez le site www.accesscg.org .

Notes à l'intention du rédacteur

À propos du cancer du col de l'utérus et du dépistage

Le cancer du col de l'utérus est considéré comme un problème de santé majeur dans le monde entier, avec plus d'un demi-million de nouveaux cas et plus de 300 000 décès chaque année.2 La majorité (>95 %) des cas de cancer du col de l'utérus sont causés par le papillomavirus humain (HPV).3 Il est possible de le prévenir par la vaccination et un dépistage régulier, et il peut être traité s'il est détecté à un stade précoce. Les programmes nationaux de dépistage se sont avérés efficaces pour réduire la charge de morbidité ; depuis les années 1980, ils ont contribué à réduire les taux de cancer du col de l'utérus jusqu'à 80 %.4 Des recherches menées en Europe ont montré que les femmes qui se soumettent régulièrement à un dépistage réduisent leur risque de mourir d'un cancer du col de l'utérus jusqu'à 92 %.1

À propos de l'ACCESS d'International Consensus Group sur le cancer du col de l'utérus

L'ACCESS d'International Consensus Group sur le cancer du col de l'utérus est composé de 10 experts de renommée mondiale originaires de l'UE, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada. Le groupe a été créé pour étudier initialement l'état d'avancement du dépistage du cancer du col de l'utérus dans les pays à revenu élevé disposant de programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus, en raison des inquiétudes suscitées par les taux de participation sous-optimaux et l'impact négatif sur la santé des groupes défavorisés. Les membres de Consensus Group apportent une expertise internationale et des connaissances pertinentes de leur propre pays afin de contribuer à l'amélioration des programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus et, en fin de compte, à la réduction du fardeau que représente ce cancer.

Pour en savoir plus sur les membres, consultez le site www.accesscg.org .

Les travaux ACCESS de Consensus Group sont soutenus par Hologic. Hologic n'exerce aucun contrôle éditorial sur le contenu produit par Consensus Group.

À propos du livre blanc

Le livre blanc TURNING THE TIDE – RECOMMENDATIONS TO INCREASE CERVICAL CANCER SCREENING IN WOMEN WHO ARE UNDER-SCREENED a été élaboré par l'ACCESS d'International Consensus Group sur le cancer du col de l'utérus. Il s'appuie sur les connaissances des membres du groupe dans leur domaine d'expertise, sur les contributions à une enquête, sur deux discussions de groupe et sur un entretien avec un expert externe en modélisation des objectifs d'élimination du cancer du col de l'utérus. Les conclusions visent à garantir l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes afin d'améliorer les résultats du cancer du col de l'utérus en augmentant la participation au dépistage chez les femmes qui n'ont pas été suffisamment dépistées.

