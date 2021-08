ACE Money Transfer en HBL zijn terug

MANCHESTER, Engeland, 27 augustus 2021 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, een toonaangevende aanbieder van online geldoverboekingen, en HBL, de grootste commerciële bank in Pakistan, lanceren een gezamenlijke klantenactie.

In het kader van deze promotiecampagne hebben ACE en HBL de handen ineengeslagen om leuke prijzen uit te delen aan personen die geld overmaken vanuit het VK, de EU en Australië via ACE Money Transfer en hun geldoverboekingen innen via een HBL-account of als contant geld via een filiaal van HBL in Pakistan.

De aanbieding is geldig vanaf 1 augustus t/m 30 september 2021. Alle geldoverboekingen die via ACE worden gedaan en op een HBL-rekening of vanuit een filiaal van HBL als contant geld worden gestort, komen automatisch in aanmerking voor de gelukstrekking. Prijzen die in het kader van deze campagne worden aangeboden, kunnen zowel door de afzenders als door de ontvangers worden gewonnen. Klanten die geld overmaken, komen in aanmerking om te winnen via een gelukkige trekking van Samsung S21 Ultra 5G mobiele telefoons. Er zijn acht gelukkige winnaars voor deze prijs. De ontvangers van het geld in Pakistan maken kans op een bumperprijs van een gloednieuwe Toyota Yaris. Er zullen twee auto's worden weggegeven als onderdeel van deze actie. De trekkingen voor de mobiele telefoons zullen wekelijks plaatsvinden en die voor de auto's maandelijks.

Mensen in het VK, Europa en Australië worden gestimuleerd om de ACE- en HBL-actie te gebruiken om geld naar hun naasten en dierbaren in Pakistan over te boeken.

Over ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (geregistreerde naam "Aftab Currency Exchange Limited") is een in Manchester gevestigde gerenommeerde financiële instelling die gespecialiseerd is in grensoverschrijdende betalingen en diensten voor het online geld overboeken vanuit het VK, de EU en Australië biedt met een uitgebreid netwerk van meer dan 300.000 locaties verspreid over meer dan 100 landen wereldwijd.

Over HBL

HBL is de eerste commerciële bank die in 1947 in Pakistan werd opgericht. In de loop der jaren heeft HBL haar positie als de grootste bank in de particuliere sector in Pakistan behouden met meer dan 1650 vestigingen, meer dan 2100 geldautomaten en meer dan 54.000 Konnect by HBL-agenten (bankplatform zonder filialen) die meer dan 23 miljoen klanten wereldwijd bedienen.

