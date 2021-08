ACE Money Transfer et HBL sont de retour

MANCHESTER, Angleterre, 26 août 2021 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer (ACE), un important fournisseur de services de transfert de fonds en ligne, et HBL, la principale banque commerciale du Pakistan, lancent une promotion conjointe pour leurs clients.

Dans le cadre de cette campagne promotionnelle, ACE et HBL s'associent afin d'offrir des prix intéressants aux personnes qui envoient de l'argent du Royaume-Uni, de l'Union européenne et de l'Australie via ACE Money Transfer et qui récupèrent ces fonds sur un compte HBL ou en espèces dans une succursale de HBL au Pakistan.

L'offre est valable du 1er août au 30 septembre 2021. Tous les transferts effectués par l'entremise d'ACE vers un compte HBL ou une succursale de HBL dans le cadre d'un retrait d'espèces sont automatiquement inscrits au tirage au sort. Les prix offerts dans le cadre de cette campagne peuvent être gagnés par les expéditeurs et les destinataires. Les clients qui envoient de l'argent pourront gagner des téléphones portables Samsung S21 Ultra 5G par tirage au sort. Huit heureux gagnants recevront ce prix. Les destinataires des transferts au Pakistan peuvent gagner un prix exceptionnel : une Toyota Yaris neuve. Deux voitures seront offertes dans le cadre de la campagne promotionnelle. Il y aura un tirage au sort par semaine pour les téléphones portables et un par mois pour les voitures.

Les habitants du Royaume-Uni, d'Europe et d'Australie sont invités à profiter de la promotion d'ACE et HBL pour envoyer de l'argent à leurs proches au Pakistan.

À propos d'ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nom enregistré « Aftab Currency Exchange Limited ») est une institution financière renommée basée à Manchester. Elle est spécialisée dans les paiements transfrontaliers et fournit des services de transfert de fonds en ligne depuis le Royaume-Uni, l'Union européenne et l'Australie, grâce à un réseau étendu de plus de 300 000 emplacements répartis dans plus de 100 pays dans le monde.

À propos de HBL

Créée en 1947, HBL a été la première banque commerciale établie au Pakistan. Au fil des ans, HBL a maintenu sa position de principale banque du secteur privé au Pakistan, avec plus de 1 650 succursales, plus de 2 100 guichets automatiques et plus de 54 000 agents Konnect by HBL (plateforme bancaire sans succursale), au service de plus de 23 millions de clients dans le monde.

