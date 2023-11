Alibaba.com investeert in de B2B-platformexploitant Visable

Beide bedrijven beogen Europese MKB's door middel van digitale handel te helpen om hun activiteiten te versnellen

HAMBURG, Duitsland, 14 november 2023 /PRNewswire/ -- Alibaba, een toonaangevend platform voor internationale business-to-business (B2B) e-commerce en onderdeel van de Alibaba International Digital Commerce Group, investeert in Visable GmbH, gevestigd in Hamburg, Berlijn, Münster en Parijs. Alibaba.com en Visable gaan samenwerken om de groei van de B2B wlw-platformen (bekend als 'Wer liefert Was?') en europages in Europa te versnellen door gebruik te maken van het technologische leiderschap, de e-commerce en ervaring in internationale groei van Alibaba.com.

Visable-CEO Peter F. Schmid

Visable blijft als onafhankelijk bedrijf opereren met zijn eigen merk en groeistrategie. De bestaande organisatiestructuur blijft gehandhaafd en het huidige managementteam behoudt de leiding over het bedrijf en zal de groei stimuleren. Omdat Visable zijn platformen blijft verbeteren, kan het nu profiteren van de e-commerce-expertise en technologische knowhow van Alibaba.com.

"Alibaba.com werd in het leven geroepen om het voor B2B-kopers en -verkopers van over de hele wereld makkelijk te maken overal zaken te doen. Deze samenwerking met Visable die we vandaag bekend maken, is een sleutelonderdeel in onze toewijding om de Europese MKB's te laten profiteren van de mogelijkheden van de wereldwijde e-commerce en hun digitale ondernemingen sneller te laten groeien", zei Zhang Kuo, Voorzitter van Alibaba.com. "We zien ernaar uit om de platformen van Visable te ondersteunen en de Europese MKB's ruimere toegang te geven tot internationale handelsmogelijkheden en kansen te laten benutten om hun zaken te laten groeien."

"We zijn verheugd dat we Alibaba.com binnen konden halen als businesspartner", reageerde Peter F. Schmid, CEO van Visable. "Ons strategische doel op lange termijn is het versterken van de positie van Visable binnen de wlw- en europagesplatformen als Europa's uitgebreidste aanbod voor B2B-marktplaatsen. Om dit te bereiken, zullen we de gebruikerservaring blijven verbeteren via digitale tools en ons productportfolio uitbreiden. Met de ondersteuning in technische know-how en ervaring in internationale groei van Alibaba.com, zijn we in staat om zakelijke kopers en Europese leveranciers efficiënter en rendabeler te koppelen, waardoor we uiteindelijk hun marges en zakelijke groei verbeteren. Dit is vooral in tijden van economische crisis van groot belang voor MKB's."

Over Visable

Visable ondersteunt industriële MKB's om hun producten en diensten internationaal beschikbaar te maken voor kopers. Door de combinatie van de eigen B2B-platformen en specifieke op zakelijke klanten gerichte online marketingdiensten, zoals Google Ads en retargeting, biedt het bedrijf een breed portfolio voor bereikvergroting op het internet.



Tot de door Visable GmbH geëxploiteerde platformen behoren wlw ('Wer liefert was'), nu het toonaangevende B2B-platform in de D-A-CH-regio, en het Europese B2B-platform europages, waarop ongeveer drie miljoen bedrijven zijn geregistreerd. Samen bereiken de platformen maandelijks drie miljoen B2B-kopers die op zoek zijn naar gedetailleerde bedrijfs- en productinformatie. De platformen registreren ongeveer 266.000 zoekopdrachten per dag. Met haar online marketingdiensten biedt Visable bedrijven extra mogelijkheden om hun bereik op internet te vergroten.



Visable is opgericht als reactie op de uitdagingen van internationalisatie en digitalisatie in de B2B-sector en heeft op dit moment ongeveer 450 mensen in dienst op haar locaties in Hamburg, Berlijn, Münster en Parijs. Als overkoepelende paraplu voor de merken wlw en europages breidt Visable continu zijn B2B-platformen en online marketingdiensten uit.



Meer artikelen, informatie, persberichten en downloads zijn beschikbaar op https://www.visable.com/de_de/ueber-uns/presse.

