Alibaba.com investit dans l'opérateur de plateformes B2B Visable

Les deux entreprises poursuivent leur intention d'aider les PME européennes à accélérer leurs activités grâce au commerce numérique

HAMBOURG, Allemagne, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, une plateforme de premier plan pour le commerce électronique mondial interentreprises (B2B) et faisant partie d'Alibaba International Digital Commerce Group, investit dans Visable GmbH, entreprise domiciliée en Allemagne (Hambourg, Berlin et Münster) et en France (Paris). Alibaba.com et Visable vont coopérer pour accélérer la croissance des plateformes européennes B2B de Visable, wlw (connue sous le nom de "Wer liefert Was") et europages, en tirant parti de l'avancée d'Alibaba.com dans les domaines de la technologie et du commerce électronique, ainsi que de son expérience en matière d'expansion internationale.

Visable-CEO Peter F. Schmid

Visable continuera à fonctionner comme une entreprise indépendante avec sa propre architecture de marque et sa propre stratégie de croissance. La structure organisationnelle existante sera maintenue et l'équipe de direction actuelle continuera à diriger l'entreprise et à stimuler sa croissance. En continuant à améliorer ses plateformes de sourcing, Visable pourra désormais profiter de l'expertise en matière de commerce électronique et du savoir-faire technologique d'Alibaba.com.

"Alibaba.com a été créé pour mettre en relation les acheteurs et les vendeurs B2B dans le monde entier afin de faciliter les transactions commerciales. Le partenariat avec Visable que nous annonçons aujourd'hui est un élément clé de notre engagement à aider les PME européennes à exploiter les opportunités du commerce électronique mondial et à accélérer la numérisation de leurs activités", a déclaré Kuo Zhang, président d'Alibaba.com. "Nous sommes impatients de soutenir les plateformes de Visable pour permettre aux PME européennes de mieux accéder aux opportunités de commerce international et de saisir les opportunités de croissance pour leur entreprise."

"Nous sommes ravis d'avoir pu gagner Alibaba.com comme partenaire pour nos activités", a commenté Peter F. Schmid, PDG de Visable. "Notre objectif stratégique à long terme est de renforcer la position de Visable avec les plateformes wlw et europages comme les places de marché B2B les plus complètes en Europe. Pour y parvenir, nous continuerons à améliorer l'expérience utilisateurs grâce au numérique et à élargir notre portefeuille de produits. En nous appuyant sur le savoir-faire technologique et l'expérience d'Alibaba.com en matière d'internationalisation, nous serons en mesure de mettre en relation les acheteurs professionnels et les fournisseurs européens de manière plus efficace et plus rentable, ce qui, en fin de compte, améliorera leur marge et leur croissance, ce qui, en particulier en période de crise économique, est vital pour les PME.

Notes aux rédacteurs

Pour toute question, veuillez contacter notre responsable de relations publiques.

Responsable

Visable GmbH

Sarah Jürs

Communication d'entreprise

ABC Street 21

20354 Hambourg

[email protected]

+49 151 42474729

À propos de Visable

Visable aide les PME industrielles à rendre leurs produits et services accessibles aux acheteurs au niveau international. En combinant ses propres plateformes B2B et des services de marketing en ligne, tels que Google Ads et le reciblage, spécifiquement adaptés aux clients professionnels, l'entreprise offre un large portefeuille numérique pour augmenter la portée sur Internet.

Les plateformes exploitées par Visable GmbH comprennent wlw ("Wer liefert was"), qui est aujourd'hui la principale plateforme B2B dans la région D-A-CH, et la plateforme B2B européenne europages, sur laquelle environ 3 millions d'entreprises sont enregistrées. Ensemble, ces plateformes touchent chaque mois plus de 3 millions d'acheteurs B2B à la recherche d'informations détaillées sur les entreprises et les produits. Grâce à ses services de marketing en ligne, Visable offre aux entreprises des possibilités supplémentaires d'accroître leur portée sur l'internet. Visable a été créée pour répondre aux défis de l'internationalisation et de la numérisation dans le secteur B2B et emploie aujourd'hui environ 480 personnes sur ses sites de Hambourg, Berlin, Münster et Paris. En tant qu'entité commune aux marques wlw et europages, Visable développe en permanence ses plateformes B2B et ses services de marketing en ligne.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2276394/Visable_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2206645/4403626/Logo_Visable.jpg