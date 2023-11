Alibaba.com inwestuje w operatora platformy B2B Visable

Obie firmy zamierzają pomóc europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju ich biznesów przez handel internetowy

HAMBURG, Niemcy, 14 listopada 2023 r. /PRNewswire/ -- Alibaba.com, wiodąca platforma globalnego handlu elektronicznego typu business-to-business (B2B) i część Alibaba International Digital Commerce Group, inwestuje w Visable GmbH z siedzibą w Hamburgu, Berlinie, Münster i Paryżu. Alibaba.com i Visable będą współpracować, aby przyspieszyć rozwój platform B2B firmy Visable – wlw (znanej jako „Wer liefert was?") i europages w Europie – wykorzystując wiodącą pozycję serwisu Alibaba.com w zakresie technologii, handlu elektronicznego i doświadczenia w ekspansji międzynarodowej.

Visable-CEO Peter F. Schmid

Visable będzie nadal działać jako niezależna firma z własną marką i strategią rozwoju. Istniejąca struktura organizacyjna zostanie utrzymana, a obecna kadra zarządzająca będzie nadal kierować firmą i napędzać jej rozwój. W miarę ciągłego udoskonalania swoich platform firma Visable będzie teraz mogła korzystać z wiedzy specjalistycznej i technologicznej Alibaba.com w zakresie handlu elektronicznego.

„Platforma Alibaba.com powstała, aby łączyć nabywców oraz sprzedawców B2B na całym świecie i ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej w dowolnym miejscu. Partnerstwo z Visable, które dzisiaj ogłaszamy, to kluczowy element naszego zobowiązania do wsparcia europejskich MŚP w dostępie do globalnych możliwości, jakie niesie e-handel, i przyspieszenia digitalizacji tych biznesów" – powiedział Zhang Kuo, prezes Alibaba.com. – „Cieszymy się, że możemy wspierać platformy Visable i zapewnić europejskim MŚP lepszy dostęp do możliwości związanych z handlem międzynarodowym, a także pomóc wykorzystać okazje do rozwoju ich biznesów".

„Jesteśmy zachwyceni, że udało nam się pozyskać platformę Alibaba.com jako partnera dla naszej firmy" – skomentował Peter F. Schmid, dyrektor generalny Visable. „Naszym długoterminowym celem strategicznym jest wzmocnienie pozycji Visable za pośrednictwem platform wlw i europages poprzez zapewnienie najbardziej kompleksowej oferty na rynku B2B w Europie. Aby to osiągnąć, będziemy nadal zwiększać komfort użytkowania za pomocą narzędzi cyfrowych i poszerzać nasze portfolio produktów. Opierając się na technologicznej ekspertyzie Alibaba.com i doświadczeniu w internacjonalizacji, będziemy w stanie skuteczniej i taniej łączyć nabywców biznesowych z europejskimi dostawcami, ostatecznie poprawiając ich marże i wzrost biznesu, co, zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego, ma kluczowe znaczenie dla MŚP.

Informacje o Visable

Visable wspiera MŚP z branży przemysłowej w tworzeniu produktów i usług dostępnych dla kupujących na skalę międzynarodową. Jako połączenie własnych platform B2B i usług marketingu online, takich jak Google Ads i retargeting, dostosowanych specjalnie do klientów biznesowych, firma oferuje szerokie portfolio cyfrowe w celu zwiększenia zasięgu w Internecie.



Do platform obsługiwanych przez Visable GmbH należą wlw („Wer liefert was"), platforma B2B wiodąca obecnie w regionie D-A-CH, oraz europejska platforma B2B europages, na której zarejestrowanych jest około trzech milionów firm. Łącznie platformy docierają miesięcznie do trzech milionów nabywców B2B, którzy szukają szczegółowych informacji o firmach i produktach. Platformy rejestrują dziennie około 266 000 wyszukiwanych fraz. Dzięki swoim usługom marketingowym Visable zapewnia firmom dodatkowe możliwości zwiększenia zasięgu online.



Firma Visable została stworzona w odpowiedzi na wyzwania, jakie niosą ze sobą internacjonalizacja i digitalizacja rynku B2B, a dziś zatrudnia ponad 450 osób w swoich placówkach w Hamburgu, Berlinie, Münster i Paryżu. Pod szyldem marek wlw i europages Visable stale rozwija swoje platformy B2B i usługi marketingu online.



Więcej artykułów, informacji, komunikatów prasowych i plików do pobrania można znaleźć na stronie https://www.visable.com/de_de/ueber-uns/presse.

