ALTEN choisit Kneat pour digitaliser ses process de validation

LIMERICK, Irlande, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- kneat.com, inc., un leader de la digitalisation et de l'automatisation des processus de validation et de qualité, est heureux d'annoncer la signature d'un accord-cadre de services de trois ans avec ALTEN SA, leader mondial en ingénierie et services IT. ALTEN utilisera la solution logicielle Kneat Gx pour digitaliser ses propres processus de validation et ceux de ses clients dans le secteur des Sciences de la Vie.

Avec près de 60 000 collaborateurs dans plus de 30 pays à travers le monde, le groupe ALTEN conseille et accompagne les entreprises sur leurs enjeux d'innovation, de R&D et de systèmes d'information technologiques. Les clients d'ALTEN dans les industries des Sciences de la Vie et de la Santé opèrent dans les secteurs pharmaceutiques, biotechnologiques, des dispositifs médicaux, des technologies biomédicales, de la nutrition, des cosmétiques, de la transformation des aliments et d'autres domaines liés à l'amélioration de la vie. ALTEN prévoit d'utiliser la solution Kneat Gx pour ses propres projets et de la mettre à disposition de ses clients, en commençant par la mise en service et la qualification.

« Notre partenariat avec ALTEN est une excellente nouvelle pour le secteur de la validation dans l'écosystème des Sciences de la Vie », déclare Eddie Ryan, cofondateur et PDG de Kneat. « En digitalisant leurs flux de validation sur Kneat Gx, ALTEN et ses clients bénéficieront d'une collaboration améliorée, ainsi que de gains de temps et de coûts significatifs.»

« Il s'agit d'un partenariat stratégique pour ALTEN, car la validation numérique représente une étape importante dans la transformation de l'industrie en garantissant une meilleure efficacité, l'intégrité des données et l'apport de solutions sûres et de haute qualité pour les patients », explique Quentin Birot, Directeur Fabrication et Opérations Cliniques - Sciences de la Vie Europe chez ALTEN.

À propos d'ALTEN

Créé en 1988, ALTEN accompagne les stratégies de développement de ses clients dans les domaines de l'innovation, de la R&D et des systèmes d'information technologiques. ALTEN intervient auprès d'acteurs clés des secteurs Aéronautique, Spatial, Défense, Sécurité & Naval, Automobile, Ferroviaire & Mobilité, Énergie & Environnement, Sciences de la Vie & Santé, Équipements Industriels & Électronique, Télécoms, Banque, Finance & Assurance, Retail, Services & Médias, Services publics & Gouvernement.

Le Groupe ALTEN compte 58 300 collaborateurs dans plus de 30 pays, dont 88% d'ingénieurs. Son chiffre d'affaires en 2023 était de 4,07 milliards d'euros.

Le titre ALTEN est coté au compartiment A du marché d'Euronext Paris (ISIN FR0000071946), fait partie du SBF 120, de l'indice IT CAC 50 et du MIDCAP 100, et est éligible au SRD.

À propos de Kneat

Kneat Solutions offre aux entreprises leaders des secteurs hautement réglementés une efficacité inégalée en matière de validation et de conformité grâce à sa plateforme de validation numérique Kneat Gx. Nous sommes à la tête de l'industrie en matière de satisfaction de la clientèle avec un dossier sans tache pour la mise en œuvre, alimenté par notre conception conviviale, notre soutien d'experts et notre académie de formation à la demande. Kneat Gx est une plateforme de validation numérique de pointe qui permet aux entreprises hautement réglementées de gérer n'importe quelle discipline de validation de bout en bout. Kneat Gx est entièrement certifiée ISO 9001 et ISO 27001, entièrement validée et conforme à la norme 21 CFR Part 11/Annex 11. De nombreuses études indépendantes menées auprès des clients montrent une réduction de 40 % des temps de cycle de la documentation, une accélération de 20 % de la mise sur le marché et une norme de conformité plus élevée.

