Piloto amador surpreende na vitória sobre o tricampeão mundial de F1® Max Verstappen na emocionante final do Global Player 0.0 da Heineken®

A campanha Heineken Player 0.0 é uma iniciativa de jogos eletrônicos emocionantes desenvolvida pela Heineken® e Verstappen para criar uma nova experiência de corridas virtuais aos fãs, que culmina em jogadores vencedores que podem competir contra o próprio Max.

A iniciativa Player 0.0 é parte da plataforma mundial de consumo responsável da Heineken, 'When You Drive, Never Drink' (Ao Dirigir, Não Beba), concebida para defender o consumo responsável, se expandindo para novos públicos no mundo das corridas virtuais. Com destaque que os melhores motoristas são aqueles que optam por não beber. Em uma fascinante batalha de 14 voltas no circuito de simulação de corridas de Zandvoort, a estreita margem de vitória dos amadores eletrizou o público, ao ressaltar o espírito competitivo da campanha.

O confronto mundial contou com ferozes concorrentes; sendo vencedores locais de torneios ocorridos no Canadá, Brasil, México e Países Baixos, todos culminando em uma final tensa contra Verstappen. Contudo, em uma surpreendente exibição de tenacidade, foi Floris Wijers, um piloto amador dos Países Baixos, quem monopolizou a atenção, ao provar que a determinação e a habilidade não conhecem limites.

Rob van Griensven, Diretor Global Digital da Heineken® -"A vitória do piloto amador hoje na final do Player 0.0 é mais do que uma simples vitória; é uma perfeita demonstração do espírito de nossa campanha. Combina o talento das corridas internacionais com nossa mensagem de consumo responsável, o que fez desta campanha um sucesso mundial. Estamos empolgados com o modo como isto prepara o cenário para a próxima temporada, que promete experiências ainda mais emocionantes aos fãs e uma ênfase contínua em desfrutar com responsabilidade."

Verstappen compartilhou, "Competir contra pilotos tão apaixonados foi uma oportunidade única de compartilhar minha paixão pelo esporte com os fãs de corrida. É inspirador ver como o Player 0.0 reúne diversos talentos unidos por um compromisso com uma direção segura, e esperamos que seja uma inspiração a quem deseja participar de corridas."

À medida que a temporada de simulação de corridas de 2023 chega a seu final em alta, a Heineken® faz os preparativos para uma temporada de 2024 ainda mais emocionante. Ampliar a presença internacional da Player 0.0 e reforçar seu compromisso em promover o consumo responsável mediante plataformas inovadoras, enquanto aproveita suas parcerias no automobilismo em escala mundial.

Desde que entrou no mundo do automobilismo em 2016, a Heineken® está comprometida com uma mudança real em torno das atitudes quanto à direção sob o efeito do álcool e relançou sua campanha 'When You Drive, Never Drink' em maio de 2022. A Heineken® irá continuar inovando através de suas campanhas de marketing com a F1®, com seu criativo lançamento 'The Best Driver', 'When You Drive, Never Drink' de 2023, no começo deste ano. Além disto, a Heineken® se comprometeu a investir mais de 10% de todos os orçamentos de mídia em apoio a programas de consumo responsável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294838/Heineken_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294846/Heineken_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294843/Heineken_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294840/Heineken_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294842/Heineken_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2294839/Heineken_6.jpg

FONTE Heineken

× Modal title

PRN Top Stories Newsletters Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly! Enter Your Email Select Country Select Country Submit Thank you for subscribing!



Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.



Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen.



Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu.