Année record pour les indépendants : Rinkel arrive en Belgique avec un numéro fixe professionnel sur votre GSM

Tôt ou tard, tous ces nouveaux indépendants se heurtent à la même question : comment rester joignable de façon professionnelle sans distribuer son numéro privé à tout-va ? Jongler avec deux cartes SIM ou trimballer un deuxième GSM, ce n'est pas vraiment ce dont vous rêviez en lançant votre activité. Et une ligne fixe avec un appareil séparé, ça fait un peu années 2000. C'est là qu'intervient Rinkel.

Un numéro fixe qui fonctionne sur votre propre GSM

Rinkel vous donne un numéro fixe professionnel avec un indicatif belge (02 pour Bruxelles, 03 pour Anvers, 09 pour Gand ou un autre indicatif de zone) qui fonctionne sur votre propre GSM. Pas d'appareil supplémentaire, pas de carte SIM séparée, pas de technicien à domicile. Vous appelez via l'appli Rinkel ou le Webphone dans votre navigateur, et votre client voit toujours votre numéro professionnel. Vie pro et vie privée restent séparées, sur un seul appareil.

Le tout passe par le réseau de votre propre opérateur, que vous soyez chez Proximus, Orange, Telenet ou Base. De quoi vous garantir une qualité d'appel stable, même quand le wifi vous lâche. Vous travaillez à Bruxelles ou vous servez une clientèle francophone ? L'appli Rinkel et le service clientèle sont aussi disponibles en français. Joignable quand vous le voulez, et votre statut hors ligne après les heures de bureau : votre activité suit votre rythme, et non l'inverse.

Une référence ailleurs, une nouveauté en Belgique

Rinkel n'est pas un petit nouveau. L'entreprise sert aujourd'hui plus de 15 000 entrepreneurs et est active dans sept pays européens, la Belgique étant son marché le plus récent. C'est cette expérience que Rinkel apporte aujourd'hui aux indépendants belges.

« En Belgique, plus de 120 000 personnes se lancent chaque année dans leur propre activité. C'est formidable, mais un tel démarrage s'accompagne aussi de cent détails pratiques », déclare Jeroen van Vierzen, CEO de Rinkel. « Nous nous chargeons volontiers de l'un d'entre eux. Un numéro professionnel que vous réglez vous-même en quelques minutes, sans informaticien, sans tracas. Pour que vous puissiez vous consacrer à vos clients, pas à votre téléphonie. »

Rinkel est disponible à partir de 9 € par mois, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

À propos de Rinkel

Rinkel rend la téléphonie professionnelle accessible aux indépendants, aux freelances et aux PME. Avec un numéro fixe professionnel sur votre propre GSM, vous êtes joignable partout, sans effort et en toute simplicité, sans appareil supplémentaire ni système complexe. Vous gérez tout vous-même dans l'appli Rinkel ou votre navigateur. Rinkel est une initiative de Rinkel BV (Rotterdam), active en Belgique depuis 2026.