Recordaantal nieuwe zelfstandigen: Rinkel breidt uit naar België met een vast zakelijk nummer op je gsm

Al die nieuwe zelfstandigen botsen vroeg of laat op dezelfde vraag: hoe blijf je professioneel bereikbaar zonder je privénummer rond te strooien? Twee simkaarten jongleren of een tweede gsm meesleuren is niet meteen waar je van droomde toen je je eigen zaak startte. En een vaste lijn met een apart toestel voelt aan als iets van de jaren 2000. Daarom is er Rinkel.

Een vast nummer dat gewoon op je eigen gsm werkt

Rinkel geeft je een vast zakelijk nummer met een Belgisch netnummer — een 02 voor Brussel, een 03 voor Antwerpen, een 09 voor Gent of een ander zonenummer — dat gewoon op je eigen gsm werkt. Geen extra toestel, geen aparte simkaart, geen technicus over de vloer. Je belt via de Rinkel-app of via de Webphone in je browser, en je klant ziet altijd netjes je zakelijk nummer. Werk en privé blijven gescheiden, op één toestel.

Het werkt bovendien via het netwerk van je eigen provider, of je nu bij Proximus, Orange, Telenet of Base zit. Dat geeft je stabiele gesprekskwaliteit, ook als je wifi het laat afweten. En ben je in Brussel actief of bedien je Franstalige klanten? De Rinkel-app en de klantendienst zijn ook in het Frans beschikbaar. Bereikbaar wanneer jij dat wil, en je status uit na de uren: zo volgt je zaak jouw ritme, niet andersom.

Vertrouwd elders, nieuw in België

Rinkel is geen nieuwkomer. Het bedrijf bedient intussen meer dan 15.000 ondernemers en is actief in zeven Europese landen, met België als jongste markt. Die ervaring brengt Rinkel nu naar Belgische zelfstandigen.

"In België staan elk jaar meer dan 120.000 mensen op om hun eigen zaak te beginnen. Schitterend, maar zo'n start brengt ook honderd praktische dingen mee," zegt Jeroen van Vierzen, CEO van Rinkel. "Wij nemen er daar graag eentje van over. Een zakelijk nummer dat je in een paar minuten zelf regelt, zonder IT'er, zonder gedoe. Zodat jij je met je klanten kan bezighouden, niet met je telecom."

Rinkel is beschikbaar vanaf €9 per maand, met 30 dagen geld-terug-garantie.

Over Rinkel

Rinkel maakt zakelijke telefonie toegankelijk voor zelfstandigen, freelancers en kmo's. Met een vast zakelijk nummer op je eigen gsm ben je overal moeiteloos professioneel bereikbaar, zonder extra toestel of complexe systemen. Alles regel je zelf in de Rinkel-app of je browser. Rinkel is een initiatief van Rinkel BV (Rotterdam) en sinds 2026 ook actief in België.