APL Logistics opent distributie- en fulfilmentcentrum in Amsterdam

AMSTERDAM, 8 april 2026 /PRNewswire/ -- APL Logistics, een wereldwijde logistieke dienstverlener, gespecialiseerd in supply chain management en onderdeel van de Kintetsu World Express (KWE) groep, heeft onlangs een nieuw distributie- en fulfilmentcentrum geopend in de haven van Amsterdam. De opening van dit complex weerspiegelt de groei van de Europese activiteiten en de toewijding van de organisatie om te investeren in strategisch gelegen infrastructuur voor haar klanten.

Het onlangs geopende distributie- en fulfilmentcentrum van APL Logistics in de haven van Amsterdam, waarmee de logistieke voetafdruk van het bedrijf in Europa wordt versterkt. (PRNewsfoto/APL Logistics) Automatisering in gebruik bij het distributie- en fulfilmentcentrum van APL Logistics in Amsterdam, ter ondersteuning van efficiënte en uiterst nauwkeurige orderverwerking. (PRNewsfoto/APL Logistics)

"Dit centrum is een directe weerspiegeling van de behoeften van onze Europese klanten: grotere capaciteit, nauwere integratie en een partner op wie zij voor de langere termijn kunnen bouwen. Nederland is altijd een hoeksteen van onze Europese activiteiten geweest; Amsterdam is dan ook de logische volgende stap in het uitbouwen van de infrastructuur die onze klanten nodig hebben om te concurreren in een steeds complexere mondiale markt", aldus Thad Bedard, president van APL Logistics.

Bouwen op een sterk fundament

APL Logistics ondersteunt klanten in de retail-, consumenten-, industriële en automobielsector vanuit kantoren in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en Frankrijk. Daarnaast biedt de organisatie magazijnoplossingen in de gehele EMEA-regio via een netwerk van betrouwbare partners. De faciliteit in Amsterdam brengt orderbeheer, fulfilment en distributie samen in één strategisch ontworpen centrum. Als neutrale partner in de toeleveringsketen opereert APL Logistics vanuit zowel eigen faciliteiten als die van vertrouwde externe partijen, om voor elke klant de optimale oplossing te bieden.

De faciliteit

Het distributiecentrum op het Atlaspark-terrein beslaat een oppervlakte van 10.200 m² en is uitgerust met 13 laadperrons. Dankzij de multimodale verbindingen via binnenvaart, spoor, weg en lucht vormt de haven van Amsterdam een ideale uitvalsbasis voor de bediening van klanten in heel Nederland en de rest van West-Europa. Daarnaast is de locatie uitstekend bereikbaar vanuit Rotterdam. De nabijheid van Europa's grootste haven optimaliseert de toegang tot belangrijke diepzeeroutes en continentale vrachtstromen.

Technologie en capaciteiten

Dit halfautomatische centrum is uitgerust met autonome mobiele robots en een geavanceerd transportbandsysteem. De faciliteit is rechtstreeks verbonden met de wereldwijde technology infrastructuur van APL Logistics. Dit zorgt voor een naadloze integratie met de systemen van de klant en biedt volledig inzicht op orderniveau — van herkomst tot bestemming. Het dienstenpakket is breed en varieert van kwaliteitscontroles en prijsetikettering tot orderverzameling op winkelniveau, verpakking en de uiteindelijke distributie binnen de gehele EMEA-regio.

"Onze klanten in heel Europa staan onder grote druk door volatiele routes, veranderende regelgeving en de voortdurende noodzaak om de snelheid te verhogen, terwijl tegelijkertijd de kosten en de uitstoot omlaag moeten. Amsterdam biedt ons het platform om hier slagvaardig op te reageren, door uitstekende multimodale connectiviteit te combineren met onze wereldwijde digitale tools en toegewijde accountteams. Dit garandeert inzicht en controle op inkooporderniveau, van herkomst tot bestemming", aldus Kim Overman, regionaal vicepresident EMEA bij APL Logistics.

Het centrum in Amsterdam vormt een belangrijke aanvulling op het Europese netwerk van APL Logistics; verdere ontwikkelingen voor 2026 en de jaren daarna zijn inmiddels in gang gezet.

Mediacontact

Anya Chupryna, APL Logistics

[email protected]

Over APL Logistics

APL Logistics is een wereldwijde logistieke dienstverlener gespecialiseerd in supply chain- en orderbeheeroplossingen, opererend vanuit 180 locaties in 60 landen. De organisatie levert maatwerkoplossingen voor de automobiel-, consumenten-, industriële en retailsector. Het dienstenpakket omvat onder meer internationale distributiecentra, internationale verzending, trade compliance, douaneafhandeling en transportmanagement. Als neutrale partner regisseert APL Logistics de volledige ordercyclus met behulp van toegewijde accountteams, geavanceerde digitale tools en een fijnmazig wereldwijd netwerk. APL Logistics is een trotse dochteronderneming van de Kintetsu World Express (KWE) Group.

Ga voor meer informatie naar www.apllogistics.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952051/Amsterdam_APL_Logistics.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952052/automatisering_APL_Logistics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2775322/5904193/APL_Logistics_Logo.jpg