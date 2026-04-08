APL Logistics ouvre un centre de distribution et de traitement des commandes à Amsterdam

AMSTERDAM, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- APL Logistics, prestataire mondial de services logistiques de chaîne d'approvisionnement et membre du groupe Kintetsu World Express (KWE), a inauguré un entrepôt dédié à la distribution et à la gestion des commandes dans le port d'Amsterdam. Cette ouverture témoigne de la croissance continue des activités européennes d'APL Logistics et de son engagement à investir dans les infrastructures là où la demande des clients l'exige.

APL Logistics’ newly opened distribution and fulfilment centre at the Port of Amsterdam, strengthening the company’s logistics footprint in Europe. Automation in use at APL Logistics’ Amsterdam distribution and fulfilment centre, supporting efficient, high‑accuracy order fulfilment operations.

« Ce centre est le reflet direct de ce que nos clients européens ont demandé : une plus grande capacité, une intégration plus étroite et un partenaire sur lequel ils peuvent compter à long terme. Les Pays-Bas ont toujours été une pierre angulaire de nos opérations européennes, et Amsterdam est la prochaine étape logique pour mettre en place l'infrastructure dont nos clients ont besoin pour être compétitifs dans un environnement mondial complexe », a déclaré Thad Bedard, président d'APL Logistics.

S'appuyer sur des bases solides

APL Logistics accompagne ses clients des secteurs de la vente au détail, des biens de consommation, de l'industrie et de l'automobile depuis ses bureaux aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Turquie et en France. Le site d'Amsterdam regroupe la gestion des commandes, l'exécution des commandes et la distribution au sein d'un hub unique dédié. En tant que partenaire neutre, APL Logistics s'appuie sur ses propres installations et celles d'opérateurs tiers de confiance.

Les installations

Situé au sein du parc Atlaspark, l'entrepôt s'étend sur 10 200 m² et est équipé de 13 quais de chargement. Le port d'Amsterdam offre une connectivité multimodale par barge, rail, route et avion, ce qui en fait une base idéale pour desservir les Pays-Bas et l'Europe occidentale. L'installation est également à proximité du port de Rotterdam – le plus grand port d'Europe en volume –, facilitant l'accès aux principales routes maritimes et aux flux de fret continentaux.

Technologie et capacités

Ce centre semi-automatisé est équipé de robots mobiles autonomes et d'un système de convoyeurs automatisé, directement connecté à l'infrastructure technologique mondiale d'APL Logistics, permettant une intégration transparente avec les systèmes des clients et une visibilité complète au niveau des bons de commande. Les services proposés comprennent les contrôles qualité, l'étiquetage des prix, la préparation et l'emballage au niveau des magasins, ainsi que la distribution à l'échelle EMEA.

« Nos clients à travers l'Europe sont confrontés à de réelles pressions : des itinéraires volatils, des exigences réglementaires changeantes et la nécessité d'améliorer la rapidité tout en réduisant les coûts et les émissions. Amsterdam nous offre une plateforme pour intervenir avec précision, en s'appuyant sur notre connectivité multimodale, nos outils numériques et nos équipes de gestion de comptes dédiées, afin d'assurer une visibilité complète au niveau de chaque bon de commande, de l'origine à la destination », a déclaré Kim Overman, vice-présidente régionale EMEA chez APL Logistics.

La plateforme d'Amsterdam vient compléter le réseau européen d'APL Logistics, et d'autres développements sont prévus pour 2026 et au-delà.

Contact presse

Anya Chupryna, APL Logistics

[email protected]

À propos d'APL Logistics

APL Logistics est un prestataire mondial de services logistiques de chaîne d'approvisionnement, opérant depuis 180 sites dans 93 pays. L'entreprise propose des solutions sur mesure pour les secteurs de l'automobile, des biens de consommation, de l'industrie et de la vente au détail : distribution via des hubs internationaux, transport transfrontalier, conformité commerciale, gestion des commandes, dédouanement et transport de marchandises. En tant que partenaire neutre, APL Logistics fait partie du groupe Kintetsu World Express (KWE).

Pour plus d'informations : www.apllogistics.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2951278/Amsterdam_Distribution_and_Fulfilment_Centre.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2951279/Automation_APL_Logistics_new_centre.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2775322/5904193/APL_Logistics_Logo.jpg