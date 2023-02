CaPow obtient un financement de 7,5 millions de dollars lors d'un premier tour de table pour lancer un système d'alimentation perpétuelle sans batterie pour les robots dans les centres logistiques et les installations industrielles

L'écosystème énergétique autonome, sans batterie et à haute puissance de CaPow élimine la dépendance des robots à l'égard des batteries Lithium-Ion, coûteuses et dangereuses. La technologie brevetée de l'entreprise réduit considérablement les dépenses d'investissement, les dépenses opérationnelles et l'empreinte carbone, tout en assurant une continuité opérationnelle optimale, car les robots ne sont pas immobilisés pour être rechargés

BE'ER SHEVA, Israël, 13 février 2023 /PRNewswire/ -- CaPow , un fournisseur de solutions d'alimentation perpétuelle, a annoncé aujourd'hui qu'il avait levé, au cours d'un tour de table, 7,5 millions de dollars afin d'intensifier la commercialisation de son écosystème de fourniture d'énergie sans batterie et sans fil dédié à la robotique autonome. Cette solution fournit une alimentation continue aux environnements robotiques automatisés tout en éliminant les temps d'arrêt des robots dus à la recharge. Le tour de table a été mené par IL Ventures, un fonds de capital-risque axé sur les technologies de rupture pour les industries traditionnelles, avec un co-investissement de Mobilion VC, Payton Planar Magnetics, Doral Energy-Tech Ventures, Mobilitech Capital et M. Ray Nissan, un investisseur providentiel de premier plan.

Actuellement , de nombreuses solutions automatisées sont alimentées par des batteries. Cette dépendance entraîne plusieurs inefficacités inhérentes, telles que des temps d'arrêt liés à la recharge et des coûts élevés dus à la nécessité d'utiliser des robots supplémentaires pour remplacer ceux qui sont en cours de recharge. En outre, les batteries traditionnelles ont un impact négatif sur l'environnement, car elles créent des risques pour la sécurité et constituent un « casse-tête » opérationnel, puisqu'elles nécessitent une stratégie d'approvisionnement spécifique, ainsi que des modes d'expédition, de manutention, de stockage et de recyclage spéciaux.

CaPow s'attaque au principal goulot d'étranglement de l'automatisation : le défi de fournir une énergie fiable, rentable et non polluante. En offrant un flux d'énergie constant pour les robots mobiles, l'écosystème de fourniture d'énergie de CaPow permet aux solutions robotiques automatisées de fonctionner en continu, sans temps d'arrêt dû à l'épuisement de l'énergie, tout en mettant fin au concept de dépendance aux batteries traditionnelles. La solution révolutionnaire « sans batterie » de CaPow est bien accueillie tout au long de la chaîne de valeur logistique, car elle est validée pour sa capacité à réduire la taille de la flotte de robots nécessaire, améliorer le débit et accroître le retour sur investissement de l'automatisation.

La solution exclusive de CaPow facilite un transfert d'énergie optimal avec des capacités étendues et dynamiques. Elle s'adapte à de multiples utilisateurs, ainsi qu'à la présence de métal et de débris dans et autour du champ de transfert d'énergie. En outre, elle supporte de grandes distances entre les extrémités émettrices et réceptrices, ainsi qu'une large couverture spatiale. Cela permet d'obtenir des niveaux de puissance importants avec une efficacité optimale de bout en bout. La valeur de la technologie de CaPow s'étend également au marché plus large de la mobilité avec une large gamme d'applications.

M. Amir Fishelov rejoint le conseil d'administration de CaPow en tant que président du conseil, en s'appuyant sur ses deux décennies d'expérience en tant que cofondateur de SolarEdge (Nasdaq: SEDG), pionnier et leader mondial des technologies énergétiques intelligentes. Chez SolarEdge, une entreprise de 17 milliards de dollars, M. Fishelov a occupé les fonctions d'architecte en chef et de vice-président de la stratégie et du développement de l'entreprise, dirigeant des projets de gestion de l'énergie complexes et à grande échelle.

« Avec le soutien de nos investisseurs et de nos partenaires stratégiques, CaPow met au défi les fabricants de robots, les fournisseurs de solutions d'automatisation et les exploitants d'installations de changer leur définition de l'efficacité opérationnelle », déclare le professeur Mor Peretz, cofondateur et PDG de CaPow. « Nous sommes impatients d'accélérer le développement de nos produits afin de répondre à la forte demande du marché pour notre technologie innovante et éprouvée. La société mettra à profit le produit de ce tour d'investissement pour accélérer la croissance de ses activités sur les marchés du monde entier. »

« Chez IL Ventures, nous nous alignons étroitement sur la mission de CaPow consistant à créer une alimentation électrique durable et sans batterie pour l'industrie », déclare Yoni Heilbronn, associé directeur chez IL Ventures. « Nous sommes ravis d'investir dans une technologie exceptionnelle et éprouvée, qui change la donne pour l'ensemble du paysage de l'alimentation robotique. »

« Je suis très fier que BGN Technologies ait participé à la mise sur le marché de la technologie révolutionnaire de CaPow », déclare Zafrir Levi, vice-président des sciences exactes chez BGN, la branche de commercialisation de l'Université Ben-Gourion. « Nous croyons de tout cœur à la solution d'alimentation perpétuelle de CaPow, et cet investissement est la preuve de la supériorité de la technologie de l'entreprise et de son énorme potentiel de transformation de l'industrie dans laquelle elle opère. »

CaPow est un pionnier dans le domaine de la fourniture continue d'énergie ; il élabore une solution révolutionnaire d'approvisionnement perpétuel en énergie qui entraîne un changement dans la conception et le déploiement des solutions d'automatisation. Ses activités permettent aux clients d'atteindre une efficacité maximale tout en réduisant considérablement les dépenses globales. Le système Genesis de CaPow permet aux flottes de robots d'atteindre un débit constant de 100 %, 24 heures sur 24, en éliminant les temps d'arrêt liés à la recharge.

Fondée sur près de deux décennies de recherche et soutenue par un vaste portefeuille de brevets, la technologie de CaPow améliore considérablement la stratégie d'alimentation en énergie des flottes automatisées, simplifie l'installation des infrastructures et permet des déploiements écologiques.

Guidée par un esprit novateur, la feuille de route de CaPow est soutenue par des investisseurs de premier plan et des membres éminents du secteur. Vikas Enti et Nils Alstad, anciens dirigeants d'Amazon Robotics, sont les conseillers stratégiques de l'entreprise. Consultez le site capow.energy ou suivez-nous sur LinkedIn.

IL Ventures investit dans des technologies perturbatrices mais tangibles qui offrent des informations approfondies et exploitables permettant de prendre de meilleures décisions commerciales. Le fonds associe le capital à une expérience opérationnelle incroyablement approfondie et à un réseau mondial inégalé qui aide les fondateurs à se développer et à s'internationaliser rapidement. Soutenue par des investisseurs et des partenaires internationaux de premier plan, son équipe de créateurs d'entreprises et de cadres du secteur est prête à libérer tout le potentiel des start-ups israéliennes les plus prometteuses. Pour plus d'informations, consultez le site www.il-ventures.com .

