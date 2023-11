Casio lanceert VIRTUAL G-SHOCK NFT's, geïnspireerd door het concept van futuristische schokbestendige structuren

TOKIO, 28 november 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. heeft vandaag aangekondigd dat het op 15 december een gelimiteerde editie van tweeduizend VIRTUAL G-SHOCK NFT's (niet-fungibele tokens) te koop zal aanbieden. De NFT's bevatten afbeeldingen van het merk G-SHOCK, weergegeven als futuristische schokbestendige horloges in een virtuele ruimte. Voorafgaand aan de verkooplancering begint de distributie van de G-SHOCK CREATOR PASS op 28 november, waarbij houders onder meer het voorrecht krijgen om vooraf te kopen.

In september 2023 lanceerde Casio het VIRTUAL G-SHOCK-project, dat communicatie in een virtuele ruimte mogelijk maakt om als contactpunt te dienen met Gen Z en andere nieuwe gebruikers. Eerst werden de G-SHOCK CREATOR PASS NFT's gratis verspreid, waardoor houders konden deelnemen aan de community op Discord.*[1] De eerste uitgave van 15.000 NFT's in beperkte editie werd in ongeveer zes uur volledig verspreid en er vonden ook diverse co-creatieve projecten plaats.

*[1] Een Amerikaanse spraak-, video- en tekstcommunicatiedienst

Op 15 december zullen VIRTUAL G-SHOCK NFT's, geïnspireerd door het thema van futuristische, schokbestendige G-SHOCK-structuren, te koop worden aangeboden, in een nieuwe ontwikkeling van het VIRTUAL G-SHOCK-project.

Er worden twee verschillende ontwerppatronen aangeboden. De VGA-001 beschikt over een ballonconcept dat doet denken aan een kleurrijke, met een ballon bedekte G-SHOCK die uitbundig danst. De VGA-002 is dan weer voorzien van een bladveerconcept dat een G-SHOCK uitdrukt met een futuristische schokbestendige structuur die de kracht van veren gebruikt om schokken krachtig te absorberen.

Voorafgaand aan de verkooplancering van de VIRTUAL G-SHOCK NFT's worden er vanaf 28 november meer G-SHOCK CREATOR PASS NFT's gratis verspreid die participatieve toegang tot de community verlenen. De G-SHOCK CREATOR PASS NFT's werden bij de eerste lancering heel goed ontvangen. De houders krijgen voorrang bij het kopen van VIRTUAL G-SHOCK NFT's tijdens de voorverkoopperiode.

Casio blijft zich inzetten voor de introductie van een verscheidenheid aan co-creatieprojecten om nieuwe gebruikerservaringen te bieden via het VIRTUAL G-SHOCK-project.

Ga voor meer informatie naar: website(VIRTUAL G-SHOCK NFT) | Discord | X