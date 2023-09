Casio lanceert virtuele G-SHOCK-gemeenschap

Creatie van nieuwe touchpoints voor gebruikers met beperkte distributie van gratis NFT's voor deelname aan evenementen

TOKYO, 5 september 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. kondigde vandaag de start van een interactieve gebruikerscommunity aan met de lancering van het VIRTUAL G-SHOCK-project. De community is bedoeld als raakpunt tussen de G-SHOCK-lijn van schokbestendige horloges en gebruikers. Een eerste uitgifte van 15.000 gelimiteerde G-SHOCK CREATOR PASS NFT's (non-fungible tokens), waarmee de houder kan deelnemen aan evenementen in de VIRTUAL G-SHOCK community, zal wereldwijd gratis worden gedistribueerd via de Polygon blockchain*1 vanaf 23 september 2023.

*1. Blockchain voor de distributie van NFT's

VG G-SHOCK CREATOR PASS

G-SHOCK debuteerde in 1983 met een schokbestendige structuur. Casio heeft sindsdien een ongeëvenaarde positie verworven voor G-SHOCK als wereldwijd geliefd merk. Het breidde de gebruikersbasis uit via samenwerkingen met figuren uit de mode, sport, kunst, muziek en andere culturele arena's.

Om de gebruikersbasis nog verder te verbreden, maakt Casio gebruik van snelgroeiende digitale technologieën zoals NFT's en de metaverse voor de virtuele gemeenschap. Zo wordt de deur opengezet voor co-creatieve projecten en andere geheel nieuwe ervaringen.

De eerste stap voor de VIRTUAL G-SHOCK community is de lancering op Discord,*2 gevolgd door een eerste distributie van 15.000 gratis limited-edition G-SHOCK CREATOR PASS NFT's vanaf 23 september. Pashouders kunnen deelnemen aan co-creatieve projecten en andere evenementen in de gemeenschap.

*2. Een Amerikaanse spraak-, video- en tekstcommunicatiedienst

Een co-creatief projecten is onder andere de G-SHOCK CREATOR PASS Color Design Contest die het ontwerp van de pas (kleuren, materialen en patronen) zal bepalen. Over ingediende ontwerpen wordt gestemd door leden van de gemeenschap en de winnende inzending wordt het ontwerp voor de echte pas. Daarnaast zijn verschillende nieuwe projecten in ontwikkeling.

Dit project is nog maar het begin van de nieuwe virtuele ervaringen die Casio zal opzetten voor G-SHOCK-gebruikers.

Virtuele G-SHOCK website

https://casio.link/487nP0e

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2199580/VG.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2199579/G_SHOCK_CREATOR_PASS.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD.