CCI neemt LC Energy Grid Services over, versterkt aanwezigheid in Nederlandse batterij-energieopslagsector

LONDEN, 29 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Castleton Commodities International LLC (CCI) heeft vandaag aangekondigd dat haar dochteronderneming, S4 Energy BV, het LC Energy batterijopslagplatform (LCEGS) heeft overgenomen, een in Nederland gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van hoogspanningsbatterijen voor energieopslagsystemen op netwerkschaal. De overname combineert de bewezen staat van dienst van LCEGS op het gebied van ontwikkeling met de sectorexpertise van S4 Energy.

S4 Energy bouwt momenteel vier 4-uurs middenspanningsprojecten in Nederland, die allemaal in 2025 operationeel moeten zijn. Met haar bestaande activa en geplande uitbouw is S4 Energy klaar om de toonaangevende eigenaar en exploitant van projecten voor batterij-energieopslagsystemen in Europa te worden, met een cumulatieve pijplijn van ongeveer 7,5 GW. Dit betekent een volledig toegestaan batterij-energieopslagsysteem van 2GWh in Groningen, het grootste van dit soort projecten in Nederland.

Batterij-energieopslagsystemen zijn essentieel om de activiteiten voor het koolstofarm maken van de economie in Europa te promoten. Ze zijn van vitaal belang voor de veilige en betrouwbare werking van elektriciteitsnetten. Naarmate intermitterende hernieuwbare energiebronnen een steeds grotere rol spelen, en door de toenemende vraag naar stroom door elektrificatie, datacenters en cloud computing, zullen batterijen cruciaal zijn in de ondersteuning van het elektriciteitsnet. S4 Energy wil zich de komende drie jaar ontwikkelen tot een grootschalige onafhankelijke aanbieder van flexibiliteit, met name gericht op Nederland, Duitsland en aangrenzende markten.

"Deze investering markeert een transformatieve stap voor ons platform, S4 Energy, en brengt ons dichter bij onze doelstelling om een volledig geïntegreerd, pan-Europees platform voor batterij-energieopslagsystemen te maken. Deze transactie onderstreept onze toewijding aan die visie en benadrukt de cruciale rol die energieopslag zal spelen bij het faciliteren van het koolstofarm maken van de economie," aldus Mohit Singh, hoofd van het Europese Principal Investments-team van CCI.

Over Castleton Commodities International LLC

CCI is een wereldwijde handelaar in energiegrondstoffen met geïntegreerde bedrijven die zich richten op de marketing, merchandising en handel in grondstoffen, en de eigendom, de exploitatie en de ontwikkeling van grondstoffengerelateerde infrastructuuractiva. Bezoek onze website voor meer informatie: www.cci.com.

Over S4 Energy

S4 Energy ontwikkelt, bouwt, bezit en beheert batterij-energieopslagsystemen op netwerkschaal. Wij helpen energieproducenten, netbeheerders en eindgebruikers om vraag en aanbod te stabiliseren en de bestaande infrastructuur optimaal te benutten. Het is onze missie om het energienetwerk veerkrachtiger en flexibeler te maken. Bezoek onze website voor meer informatie: www.s4-energy.com.

