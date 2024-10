CCI acquiert LC Energy Grid Services et renforce sa présence dans le secteur néerlandais du stockage d'énergie sur batterie

LONDRES, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Castleton Commodities International LLC (CCI) annonce ce jour que sa filiale, S4 Energy BV, a acquis la plateforme de stockage sur batterie de LC Energy (LCEGS), une société basée aux Pays-Bas spécialisée dans le développement de systèmes de stockage d'énergie sur batterie haute tension. Ce rachat permet de combiner l'expérience éprouvée de LCEGS en matière de développement à l'expertise sectorielle de S4 Energy.

S4 Energy construit actuellement quatre projets de moyenne tension de 4 heures aux Pays-Bas, qui devraient tous être opérationnels en 2025. Grâce à ses actifs et à ses projets de développement, S4 Energy est en passe de devenir le principal propriétaire et exploitant de systèmes de stockage d'énergie sur batterie en Europe, avec une réserve cumulée d'environ 7,5 GW. Il s'agit notamment d'un système de stockage d'énergie par batterie de 2 GWh à Groningue, le plus grand projet de ce type aux Pays-Bas.

Les systèmes de stockage d'énergie par batterie sont essentiels pour promouvoir les efforts de décarbonisation en Europe et pour assurer un fonctionnement sûr et fiable des réseaux électriques. À mesure que la dépendance à l'égard des sources d'énergie renouvelables intermittentes s'accroît et que la demande d'électricité augmente en raison de l'électrification, des centres de données et de l'informatique en nuage, les batteries sont appelées à jouer un rôle essentiel dans le soutien du réseau. S4 Energy a pour objectif de devenir un fournisseur indépendant de flexibilité à grande échelle au cours des trois prochaines années, en se concentrant principalement sur les Pays-Bas, l'Allemagne et les marchés adjacents.

« Cet investissement marque une étape transformatrice pour notre plateforme, S4 Energy, et nous rapproche de notre objectif d'établir une plateforme paneuropéenne de systèmes de stockage d'énergie par batterie totalement intégrée. Cette opération souligne notre engagement en faveur de cette vision et met en évidence le rôle crucial que jouera le stockage de l'énergie pour promouvoir la décarbonisation », déclare Mohit Singh, responsable de l'équipe European Principal Investments de CCI.

À propos de Castleton Commodities International LLC

CCI est un négociant mondial de matières premières énergétiques dont les activités intégrées sont axées sur la commercialisation, le marchandisage et le négoce de matières premières, ainsi que sur la propriété, l'exploitation et le développement d'actifs d'infrastructure liés aux matières premières. Visitez notre site web pour plus d'informations : www.cci.com.

À propos de S4 Energy

S4 Energy développe, construit, possède et exploite des systèmes de stockage d'énergie sur batterie à l'échelle du réseau. Nous aidons les producteurs d'énergie, les opérateurs de réseaux et les utilisateurs finaux à stabiliser l'offre et la demande et à tirer le meilleur parti de l'infrastructure existante. Notre mission est de rendre le réseau énergétique plus résilient et plus flexible. Visitez notre site web pour plus d'informations : www.s4-energy.com.

