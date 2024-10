CCI erwirbt LC Energy Grid Services und stärkt damit seine Präsenz im niederländischen Batteriespeichersektor

LONDON, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Castleton Commodities International LLC (CCI) gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft S4 Energy BV die Batteriespeicherplattform von LC Energy (LCEGS) erworben hat. LC Energy ist ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Hochspannungsbatteriespeichersystemen im Netzmaßstab spezialisiert hat. Die Akquisition vereint die bewährten Entwicklungserfolge von LCEGS mit der Branchenexpertise von S4 Energy.

S4 Energy baut derzeit vier 4-Stunden-Mittelspannungsprojekte in den Niederlanden, die alle im Jahr 2025 in Betrieb gehen sollen. Mit den bestehenden Anlagen und dem geplanten Ausbau ist S4 Energy in der Lage, mit einer kumulierten Pipeline von rund 7,5 GW der führende Eigentümer und Betreiber von Batteriespeichersystemen in Europa zu werden. Dazu zählt auch ein vollständig genehmigtes 2-GWh-Batteriespeichersystem in Groningen, das größte Projekt dieser Art in den Niederlanden.

Batteriespeichersysteme sind für das Vorantreiben der Dekarbonisierungsbemühungen in ganz Europa und für den sicheren und zuverlässigen Betrieb von Stromnetzen unerlässlich. Mit der zunehmenden Abhängigkeit von intermittierenden erneuerbaren Energiequellen und dem steigenden Strombedarf durch Elektrifizierung, Rechenzentren und Cloud Computing werden Batterien bei der Unterstützung des Stromnetzes eine zentrale Rolle spielen. S4 Energy beabsichtigt, sich innerhalb der nächsten drei Jahre als großer unabhängiger Flexibilitätsanbieter zu etablieren, und will sich dabei vor allem auf die Niederlande, Deutschland und angrenzende Märkte konzentrieren.

„Diese Investition ist ein entscheidender Schritt für unsere Plattform S4 Energy und bringt uns unserem Ziel näher, eine voll integrierte, europaweite Plattform für Batteriespeichersysteme zu schaffen. Diese Transaktion unterstreicht unser Engagement für diese Vision und verdeutlicht die entscheidende Rolle, die die Energiespeicherung bei der Ermöglichung der Dekarbonisierung spielen wird", sagte Mohit Singh, Kommitent im europäischen Team für bedeutende Investitionen bei CCI.

CCI ist ein globaler Händler von Energieerzeugnissen mit integrierten Geschäftsbereichen, die sich auf die Vermarktung, das Merchandising und den Handel mit Erzeugnissen sowie auf den Besitz, den Betrieb und die Entwicklung von erzeugnisbezogenen Infrastrukturanlagen konzentrieren.

S4 Energy entwickelt, baut, besitzt und betreibt netzgekoppelte Batteriespeichersysteme. Wir helfen Energieerzeugern, Netzbetreibern und Endverbrauchern, Angebot und Nachfrage zu stabilisieren und die vorhandene Infrastruktur optimal zu nutzen. Unser Ziel ist es, das Energienetz widerstandsfähiger und flexibler zu machen.

