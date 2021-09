Cette nouvelle acquisition renforce la position de Destiny en tant que premier fournisseur européen de communications unifiées en tant que service (UCaaS)

Daan De Wever, PDG de Destiny : « Nous sommes ravis d'accueillir Ipvision dans la famille Destiny. Il est évident que cela va renforcer notre position sur le marché danois et dans les pays nordiques en général. En outre, nous intégrons une société qui possède une grande expérience et des compétences dans le domaine des solutions de communication et de collaboration professionnelles pour les entreprises, en particulier dans le segment des PME. Ipvision correspond donc parfaitement au groupe Destiny, renforçant ainsi notre position de fournisseur innovant, centré sur le client et leader du marché des UCaaS pour les PME en Europe. »

Des solutions encore plus innovantes pour les clients danois

Du point de vue d'Ivision, le fait de rejoindre le groupe Destiny permettra d'accroître les opportunités commerciales et d'assurer l'avenir de l'entreprise, tant pour les clients que pour les employés. Destiny a récemment fait l'acquisition de la société Telepo, basée en Suède, et la plate-forme Telepo occupe vraiment une place essentielle dans les solutions qu'Ipvision propose aux clients de la société au Danemark.

Kenneth Andreasen, PDG d'Ipvision : « Destiny affiche un solide palmarès en matière d'intégration d'entreprises qui met l'accent sur la croissance future et est axée sur l'innovation et le portefeuille de produits UCaaS le plus solide du marché, ce qui correspond parfaitement à nos ambitions commerciales. En outre, nous constatons une concordance en ce qui concerne les valeurs et l'accent mis sur le développement de services de communication centrés sur le client pour le cloud. Parallèlement, nous rejoignons un groupe d'entreprises qui nous donnera accès à des connaissances et à des technologies de pointe, ce qui nous permettra de développer nos compétences et de tirer parti de notre potentiel commercial. »

À propos de Destiny

Destiny, originaire de Belgique, est un leader européen et un innovateur dans le domaine des communications sécurisées en cloud, grâce à ses produits performants et sécurisés de type mobile first et UCaaS. Destiny permet à plus de 2 millions d'utilisateurs professionnels de communiquer, de collaborer et de fournir un excellent service client. L'entreprise permet aux fournisseurs de services, aux partenaires de distribution et aux clients finaux ainsi qu'aux services tiers de prospérer dans leur écosystème cloud. Destiny, dont le siège social est à Bruxelles, compte 700 employés dans 7 pays européens et prétend à un chiffre d'affaires annuel de près de €200 millions d'euros en 2021.

Plus d'informations : www.destiny.be

À propos d'Ipvision

Fondée en 2005 par Kenneth Andreasen et Peter Reich, Ipvision propose des solutions de communication et de collaboration professionnelles pour les entreprises. Ipvision fournit des connexions Internet, des réseaux, de la téléphonie mobile et de la téléphonie IP, ainsi que des communications unifiées et de la collaboration qui reposent sur une infrastructure hébergée. Ipvision possède le statut de MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) auprès de TDC et Telenor, coopère avec 3 et propose de la téléphonie mobile sur tous les réseaux mobiles du Danemark. Ipvision veille à ce que la communication et la collaboration des entreprises avec leurs clients se déroulent dans les meilleures conditions possibles. L'accent est mis sur le service à la clientèle, la sécurité, l'efficacité et la flexibilité vis-à-vis des clients.

Pour plus d'informations : Www.ipvision.dk

