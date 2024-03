CHC zet de toegankelijkheid van fietsen in hogere versnelling met officiële lancering handbike tijdens Taipei Cycle 2024

Als leider op het gebied van fietsontwerp sluit het Center zich ook aan bij de belangrijkste spelers in het Taiwanese fietsecosysteem in een belofte om duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid te bevorderen.

TAIPEI, 12 maart 2024 /PRNewswire/ -- Tijdens Taipei Cycle 2024 (5-10 maart) heeft het Cycling and Health Tech Industry R&D Center (CHC), een leider op het gebied van fietsontwerp uit Taiwan, een belangrijke stap gezet in de uitbreiding van de toegankelijkheid en inclusie in het fietsecosysteem met de officiële lancering van zijn innovatieve handbike waarmee fietsers met een lichamelijke beperking kunnen genieten van het buitenleven. Ook tijdens het evenement sloegen het centrum en zijn partner, de Bicycle Alliance for Sustainability (BAS), de handen ineen met belangrijke spelers uit de Taiwanese fietsindustrie om gezamenlijk te beloven actie te ondernemen op verschillende duurzame en maatschappelijk verantwoorde aandachtsgebieden.

Pictured left to right: Ms. Ho Shin-Ru, Mr. Chiou Chyou-Huey, Mr. Chih Ching Yang, Mr. Patrick Pai, Mr. Huang Jia-Shiang.

"We zien een meer toegankelijke, inclusieve, duurzame en sociaal bewuste fietsgemeenschap wereldwijd tegemoet," merkte voorzitter Pai van het CHC op. "Met de lancering van de Handcycle en deze toezegging zetten we de wielen in beweging om deze visie te realiseren."

CHC gaat samenwerken met Gomier Manufacturing Co. om de Handcycle aan klanten te leveren via productie en verkoop.

Voor meer informatie over hoe Handcycle geavanceerde slimme technologie levert om toegankelijkheid te verbeteren, kunt u contact opnemen met: [email protected]

Toegankelijkheid door ontwerp: CHC's Handcycle

Voor veel mensen is fietsen geen probleem en een vast onderdeel van het dagelijks leven. Voor mensen met een handicap - die ongeveer 15% van de wereldbevolking uitmaken - kan fietsen echter een droom zijn die volgens hen net buiten bereik ligt. Om het plezier van fietsen en het buitenleven toegankelijker te maken, introduceert CHC de Handcycle, waarmee mensen van alle niveaus het gevoel van fietsen kunnen ervaren door hun handen te gebruiken om te trappen of door elektrische energie.

Om iedereen maximaal comfort te bieden, heeft de Handcycle een frame met een lage instap en een verstelbare zitting. Hij is uitgerust met een geavanceerd dubbel batterijsysteem aan de achterkant, dat een bereik tot 50 kilometer biedt. In het ontwerp is de nieuwste technologie gebruikt met slimme IoT-mogelijkheden, zoals realtime voertuigbewaking en een innovatieve mens-machine-interface; nabijheidswaarschuwingen voor zowel voertuigen als objecten voor verbeterde veiligheid; en de mogelijkheid om vitale functies, waaronder hartslag, te bewaken als dat nodig is.

Duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid bevorderen in fietsen

BAS leidde de aankondiging en in de toezegging werden verschillende doelen geschetst die de Taiwanese fietsindustrie moet realiseren:

Gemeenschappelijke doelen stellen voor Koolstofemissiereductie, gericht op het bereiken van aanzienlijke reducties tegen 2030

gericht op het bereiken van aanzienlijke reducties tegen 2030 CO2-voetafdrukcontrole nastreven

nastreven De principes van de Circulaire economie omarmen

omarmen Milieubehoud stimuleren

stimuleren Het respect voor diversiteit en menselijkheid bevorderen

bevorderen Uitgebreid onderwijs over ESG-principes (milieu, maatschappij en governance) mogelijk maken

over ESG-principes (milieu, maatschappij en governance) mogelijk maken Individuele koolstofkredietpaspoorten omarmen

omarmen Afstemmen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN

Prijsuitreiking van het 25e IBDC en presentatie van prestaties van het MOEA-programma voor technologische ontwikkeling

De toezegging werd op de tweede dag aangekondigd, nadat er een aantal belangrijke activiteiten plaatsvonden op de eerste dag van de show, die op 6 maart begon. CHC organiseerde de International Bicycle Design Award Competition voor inventieve nieuwe concepten. Bezoekers van de stand konden een korte film bekijken waarin het verhaal van de nieuwe handbike werd verteld. CHC hield ook een talkshow om bezoekers enthousiast te maken over de sector en ESG-principes.

Op de International Bicycle Design Award Competition was een groot aantal vooraanstaande personen uit de industrie en de economie aanwezig: de heer Chih Ching Yang, Eerste Secretaris, Ministerie van Economische Zaken; de heer Chiou Chyou-Huey, Algemeen Directeur, afdeling Industriële Technologie, Ministerie van Economische Zaken; de heer Patrick Pai, Voorzitter, Cycling & Health Tech Industry R&D Center; mevr. Ho Shin-Ru, actrice in een korte film over de handcycle van CHC; en de heer Huang Jia-Shiang, General Manager, Gomier Manufacturing Co, Ltd.

Over CHC

Het Cycling & Health Tech Industry R&D Center (CHC) is opgericht door het Ministerie van Economische Zaken en de Taiwanese fietsindustrie en loopt voorop bij de ontwikkeling van innovatieve fietstechnologieën, toegewijd aan het verbeteren van de fietservaring voor iedereen, inclusief mensen met een handicap. https://en.tbnet.org.tw/

