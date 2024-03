Le CHC passe à la vitesse supérieure en matière d'accessibilité pour les cyclistes avec le lancement officiel du vélo à main au salon Taipei Cycle 2024

En tant que leader en conception de vélos, le Centre se joint également à des acteurs clés de l'écosystème du cyclisme de Taïwan dans un engagement à promouvoir la durabilité et la responsabilité sociale.

TAIPEI, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Au salon Taipei Cycle 2024 (du 5 au 10 mars), le centre Cycling and Health Tech Industry R&D Center (CHC) , leader en conception de vélos basé à Taïwan, a franchi une étape importante dans l'élargissement de l'accessibilité et de l'inclusion dans l'écosystème du cyclisme en lançant officiellement son vélo à main innovant permettant aux cyclistes souffrant de handicaps physiques de profiter du plein air. Lors de l'événement, le Centre et son partenaire, la Bicycle Alliance for Sustainability (BAS), se sont associés à des acteurs clés de l'industrie taïwanaise du vélo pour s'engager collectivement à prendre des mesures dans plusieurs domaines d'intérêt liés à la durabilité et à la responsabilité sociale.

Pictured left to right: Ms. Ho Shin-Ru, Mr. Chiou Chyou-Huey, Mr. Chih Ching Yang, Mr. Patrick Pai, Mr. Huang Jia-Shiang.

« Nous envisageons une communauté cycliste plus accessible, inclusive, durable et socialement responsable dans le monde entier, a déclaré Pai, le président du CHC. Avec le lancement du vélo à main et cet engagement, nous mettons les roues en mouvement pour réaliser cette vision. »

Le CHC s'associera avec Gomier Manufacturing Co. pour mettre son vélo à main à la disposition des clients par le biais de la fabrication et de la vente.

Pour en savoir plus sur la façon dont le vélo à main fournit une technologie intelligente de pointe qui favorise l'accessibilité, veuillez contacter : [email protected]

L'accessibilité par la conception : Le vélo à main du CHC

Pour de nombreuses personnes, faire du vélo ne présente aucune difficulté et fait partie de leur vie quotidienne. Cependant, pour les personnes handicapées, qui représentent environ 15 % de la population mondiale, faire du vélo peut être un rêve qu'elles croient hors de portée. Pour rendre le plaisir du vélo et des activités plein air plus accessible, le CHC lance son vélo à mains pour permettre à tout le monde de faire l'expérience du cyclisme soit en utilisant leurs mains pour pédaler, soit grâce à l'énergie électrique.

Pour apporter un maximum de confort à tous, le vélo à main est doté d'un cadre bas et d'une selle réglable. Il est équipé d'un système avancé de double batterie monté à l'arrière, offrant une autonomie pouvant aller jusqu'à 50 kilomètres. Conçu avec les dernières technologies, il offre des capacités IoT intelligentes, comme la surveillance des véhicules en temps réel et une interface homme-machine innovante, des alertes de proximité des véhicules et des objets pour une sécurité accrue, et la possibilité de surveiller les signes vitaux, y compris le rythme cardiaque, selon les besoins.

Promouvoir la durabilité et la responsabilité sociale dans le cyclisme

L'annonce a été faite par la BAS, qui a présenté plusieurs objectifs à atteindre par l'industrie du cyclisme taïwanais :

Fixer des objectifs communs pour la réduction des émissions de carbone, afin de parvenir à des réductions significatives d'ici 2030

afin de parvenir à des réductions significatives d'ici 2030 Poursuivre la vérification de l'empreinte carbone

Adopter les principes de l' économie circulaire

Défendre la protection de l'environnement

Favoriser le respect de la diversité et de l'humanité

Fournir une formation complète aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) Adopter les passeports individuels de crédit-carbone

S'aligner sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies

Cérémonie de remise des prix du 25e IBDC et présentation des réalisations du programme de développement technologique du ministère des Affaires économiques

Alors que l'engagement a été annoncé le deuxième jour, le premier jour du salon, le 6 mars, a été marqué par un certain nombre d'activités importantes. Le CHC a organisé le concours International Bicycle Design Award Competition pour les nouveaux concepts inventifs, et les visiteurs de son stand ont pu visionner un court métrage racontant l'histoire de son nouveau vélo à main. Le CCH a également organisé un talk-show pour informer les visiteurs sur le secteur et les principes ESG d'une manière engageante.

Le concours International Bicycle Design Award Competition a attiré une participation importante et impliqué plusieurs personnalités de l'industrie et de l'économie : M. Chih Ching Yang, secrétaire en chef au ministère des Affaires économiques ; M. Chiou Chyou-Huey, directeur général du département des technologies industrielles au ministère des Affaires économiques ; M. Patrick Pai, président du Cycling & Health Tech Industry R&D Center ; Mme Ho Shin-Ru, actrice dans un court métrage sur le vélo à main de CHC ; et M. Huang Jia-Shiang, directeur général de Gomier Manufacturing Co., Ltd.

À propos du CHC

Fondé par le ministère des Affaires économiques et l'industrie du cyclisme de Taïwan, le centre Cycling & Health Tech Industry R&D Center (CHC) est à l'avant-garde du développement de technologies cyclistes innovantes, destinées à améliorer l'expérience du cyclisme pour tous, y compris les personnes handicapées. https://en.tbnet.org.tw/