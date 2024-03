CHC schaltet mit der offiziellen Einführung des Handcycle auf der Taipei Cycle 2024 einen Gang höher

Als führendes Unternehmen im Bereich des Fahrraddesigns schließt sich das Zentrum den wichtigsten Akteuren im taiwanesischen Fahrrad-Ökosystem an und verpflichtet sich, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zu fördern.

TAIPEI, 13. März 2024 /PRNewswire/ -- Auf der Taipei Cycle 2024 (5.-10. März) unternahm das Cycling and Health Tech Industry R&D Center (CHC), ein führendes Unternehmen im Bereich Fahrraddesign in Taiwan, einen wichtigen Schritt zur Erweiterung der Zugänglichkeit und Inklusion im Fahrrad-Ökosystem, indem es sein innovatives Handcycle offiziell vorstellte, mit dem körperlich behinderte Fahrer die Natur genießen können. Während der Veranstaltung schlossen sich das Zentrum und sein Partner, die Bicycle Alliance for Sustainability (BAS), mit wichtigen Akteuren der taiwanesischen Fahrradindustrie zusammen, um sich gemeinsam zu verpflichten, in mehreren nachhaltigen und sozial verantwortlichen Schwerpunktbereichen tätig zu werden.

Pictured left to right: Ms. Ho Shin-Ru, Mr. Chiou Chyou-Huey, Mr. Chih Ching Yang, Mr. Patrick Pai, Mr. Huang Jia-Shiang.

„Wir stellen uns eine besser zugängliche, integrative, nachhaltige und sozial bewusste Fahrradgemeinschaft weltweit vor", sagte der Chairman des CHC, Pai. „Mit der Einführung des Handcycle und dieser Zusage setzen wir die Räder in Bewegung, um diese Vision zu verwirklichen."

CHC wird mit Gomier Manufacturing Co. zusammenarbeiten, um sein Handcycle durch Herstellung und Vertrieb an die Kunden zu bringen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie das Handcycle mit modernster intelligenter Technologie die Barrierefreiheit fördert, wenden Sie sich bitte an uns: [email protected]

Zugänglichkeit durch Design: Das Handcycle von CHC

Für viele Menschen stellt das Fahrradfahren keine Schwierigkeit dar und gehört zum täglichen Leben. Für behinderte Menschen – die etwa 15 % der Weltbevölkerung ausmachen – kann das Fahrradfahren jedoch ein Traum sein, der für sie unerreichbar ist. Um die Freude am Radfahren und an der Natur zu fördern, stellt CHC sein Handcycle vor, mit dem Menschen aller Fähigkeiten das Gefühl des Radfahrens erleben können, indem sie entweder mit den Händen in die Pedale treten oder mit elektrischer Energie.

Um maximalen Komfort für alle zu bieten, verfügt das Handcycle über einen niedrig gestuften Rahmen und einen verstellbaren Sitz. Es ist mit einem fortschrittlichen, am Heck montierten Doppelbatteriesystem ausgestattet, das eine Reichweite von bis zu 50 Kilometern bietet. Es wurde mit der neuesten Technologie entwickelt und bietet intelligente IoT-Funktionen, wie z. B. Fahrzeugüberwachung in Echtzeit und eine innovative Mensch-Maschine-Schnittstelle, Annäherungswarnungen für Fahrzeuge und Objekte zur Erhöhung der Sicherheit sowie die Möglichkeit, Vitaldaten, einschließlich der Herzfrequenz, bei Bedarf zu überwachen.

Förderung von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung im Radsport

Unter der Leitung von BAS wurden in der Erklärung mehrere Ziele für die taiwanesische Fahrradindustrie formuliert:

Festlegung gemeinsamer Ziele für die Verringerung der Kohlendioxidemissionen mit dem Ziel, bis 2030 erhebliche Verringerungen zu erreichen

mit dem Ziel, bis 2030 erhebliche Verringerungen zu erreichen Verifizierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks verfolgen

verfolgen Übernahme der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft

Vorkämpfer für den Umweltschutz

Respekt für Vielfalt und Menschlichkeit fördern

fördern Umfassende Bildung zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) bieten

zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) bieten Individuelle Pässe für Emissionsgutschriften annehmen

annehmen Ausrichtung an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs)

Preisverleihungszeremonie des 25. IBDC und Präsentation der Leistungen des MOEA-Technologieentwicklungsprogramms

Während die Zusage am zweiten Tag bekannt gegeben wurde, gab es am ersten Tag der Messe, dem 6. März, eine Reihe von wichtigen Aktivitäten. CHC lobte den Internationalen Fahrraddesign-Wettbewerb für innovative neue Konzepte aus, und die Besucher des Standes konnten sich einen kurzen Film über das neue Handcycle ansehen. CHC veranstaltete auch eine Talkshow, um die Besucher auf ansprechende Weise über die Branche und die ESG-Grundsätze zu informieren.

Der internationale Wettbewerb um den Fahrraddesignpreis fand unter reger Beteiligung zahlreicher Persönlichkeiten aus Industrie und Wirtschaft statt: Herr Chih Ching Yang, Chefsekretär des Wirtschaftsministeriums; Herr Chiou Chyou-Huey, Generaldirektor der Abteilung für Industrietechnologie des Wirtschaftsministeriums; Herr Patrick Pai, Vorsitzender des Cycling & Health Tech Industry R&D Center; Frau Ho Shin-Ru, Schauspielerin in einem Kurzfilm über das CHC-Handbike; und Herr Huang Jia-Shiang, Generaldirektor der Gomier Manufacturing Co, Ltd.

Informationen zu CHC

Das Cycling & Health Tech Industry R&D Center (CHC) wurde vom Wirtschaftsministerium und der taiwanesischen Fahrradindustrie gegründet und steht an vorderster Front bei der Entwicklung innovativer Fahrradtechnologien, die das Radfahren für alle, auch für Menschen mit Behinderungen, verbessern sollen. https://en.tbnet.org.tw/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2359192/image_5029659_29206511.jpg