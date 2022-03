CHILI publish haalt € 10 miljoen op om de productie van on-brand graphics schaalbaar te maken voor merken en bureaus

CHILI publisher is een op cloudtechnologie gebaseerd creatief automatiseringsplatform dat merken, interne teams en partnerbureaus in staat stelt om visuele content te creëren, bewerken en delen, volledig conform de merkrichtlijnen, dankzij beveiligde grafische sjablonen. Kleine en grote bureaus evenals Fortune 500 merken als Carrefour, Coca-Cola en Mars uit diverse bedrijfstakken zoals retail, FMCG, onroerend goed, automotive e.d. vertrouwen op CHILI publisher om hun geautomatiseerde personalisatie op schaal te stroomlijnen. CHILI publisher wordt ook gebruikt door MarTech-verkopers als Sitecore, 4AllPortal, Akeneo, Horizontal, Pimcore e.d. om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren en nieuwe, waardevolle verbindingen te leggen tussen contentplatforms.

Creative tech – toekomstbestendig maken van visuals ontworpen door professionals voor professionals

"Consumenten verwachten steeds vaker aantrekkelijke visuele content bij elk contactmoment, zowel online, als op social media, als in winkels. Merken en reclamebureaus worstelen soms om een bepaald publiek met de juiste content via het juiste kanaal te bereiken omdat hun adaptatieproces voor ontwerpen vaak te lang duurt, te foutgevoelig is en niet wordt aangestuurd door data, " aldus Kevin Goeminne, CEO van CHILI publish. "CHILI publisher vereenvoudigt en automatiseert de on-brand grafische productie van merken en bureaus op schaal, waardoor die tijd en geld besparen op hun end-to-end-productie van die content voor zowel online als offline kanalen. Deze investering stelt ons in staat onze oplossing, community en ons team te laten groeien, zodat elke professional in elke markt professionele, on-brand visuals kan creëren en hergebruiken."

"Creative tech evolueert snel en is nu de markt om in de gaten te houden. Merken en bureaus streven ernaar om productiever, adaptiever en schaalbaarder te worden. Dat is nu precies wat CHILI publish aflevert met een krachtig en op maat gemaakt platform. Het geeft merken de controle en snelheid die ze nodig hebben om snel in te spelen op consumententrends, zowel in winkels als online," aldus Connected Capitals managing partner Geert van Engelen, die toetreedt tot de raad van bestuur van CHILI publish. "De relatie van CHILI publish met MarTech-integratiepartners en andere creatieve dienstverleners, hun aandacht voor databeveiliging dankzij de recente ISO 27001:2017 certificering en hun op resultaat- en oplossingsgerichte team zorgen ervoor dat wij zeer blij zijn om te kunnen bijdragen aan de versnelde uitbreiding."

Meer informatie over deze investering: www.chili-publish.com/press/10M-investment

Over CHILI publish

CHILI publish is opgericht in 2010 met de visie om het versiebeheer van graphics productiever, adaptiever en schaalbaarder te maken. Tegenwoordig gebruiken honderden klanten over de hele wereld CHILI publisher om op schaal digitale en gedrukte content te produceren en de klantervaring te verbeteren. Met een team van ruim 75 mensen, een mondiaal ecosysteem van integratiepartners en kantoren in Aalst (België) en Chicago (VS), slaagt CHILI publish erin om een vertrouwde innovatiepartner te worden voor het opzetten van creatieve technologie voor merken en bureaus over de hele wereld.

Over Connected Capital

Connected Capital is een toonaangevende investeerder voor Europese B2B SaaS bedrijven in groei- en overnamefasen. Het bedrijf levert kapitaal en expertise in pure-play SaaS aan ondernemers om de groei van hun bedrijf te versnellen. Connected Capital is gevestigd in Amsterdam, wordt ondersteund door institutionele investeerders en is actief in heel Europa met ruim € 200 miljoen aan kapitaal onder beheer. Ga voor meer informatie naar www.connectedcapital.nl.

Over de investeerders van CHILI publish

Connected Capital is de vijfde investeerder die de CHILI publish-community ondersteunt en zich aansluit bij de volgende vermaarde durfkapitaalverstrekkers: Volta Ventures, Pamica, Group MC en PMV. Geert van Engelen, managing partner bij Connected Capital, zal toetreden tot de raad van CHILI publish, die verder bestaat uit: Michel Akkermans (voorzitter van de raad, meervoudig ondernemer, Volta Ventures - voorzitter & partner, Pamica - CEO), Kevin Goeminne (CEO bij CHILI publish), Willem Broux (Group MC - CEO), Stefan De Waele (PMV - senior investment manager, InvestSuite/ONTOFORCE/RheaVita BV - bestuurslid), Louis Jonckheere (Showpad - medeoprichter & directeur).

