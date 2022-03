CHILI publish lève 10 millions d'euros pour aider les marques et les agences à développer leur production graphique de marque

CHILI publisher est une plateforme d'automatisation créative basée sur le cloud qui permet aux marques et aux agences de créer, d'éditer et de partager du contenu visuel grâce à des gabarits graphiques sécurisés - conformément à la charte graphique de la marque - qui peuvent être utilisés par les équipes internes et les agences partenaires. Des agences, grandes et petites, et grandes groupes comme Carrefour, Coca-Cola et Mars, dans des secteurs aussi variés que la vente au détail, les biens de grande consommation, l'immobilier, l'automobile, etc., font confiance à CHILI publisher pour rationaliser la personnalisation automatisée à grande échelle. CHILI publisher est également utilisé par des fournisseurs MarTech comme Sitecore, 4AllPortal, Akeneo, Horizontal, Pimcore et d'autres pour créer de nouvelles sources de revenus et offrir de nouveaux connecteurs à valeur ajoutée entre les plateformes de contenu.

Creative Tech - des visuels tournés vers l'avenir et conçus par des professionnels pour des professionnels

« Les consommateurs recherchent de plus en plus un contenu visuel convaincant à travers les points de contact, lorsqu'ils naviguent sur les places de marché en ligne, sociales et sur site. Les marques et les agences ont du mal à atteindre les bonnes personnes avec le bon contenu sur le bon canal car, trop souvent, leur processus d'adaptation du design prend du temps, est sujet à des erreurs et n'est pas axé sur les données », a déclaré Kevin Goeminne, PDG de CHILI publish. « CHILI publisher permet aux marques et aux agences de simplifier et d'automatiser la production graphique à l'échelle, ce qui leur permet de gagner du temps et de l'argent dans la production de bout en bout de ce contenu pour les canaux en ligne et hors ligne. Cet investissement nous permet de développer notre solution, notre équipe et notre communauté afin que chaque professionnel, quel que soit le marché, puisse créer et réaffecter des visuels professionnels et conformes à la charte graphique. »

« La technologie créative est le secteur en pleine évolution à surveiller. Les marques et les agences s'efforcent de devenir plus productives, plus adaptables et plus évolutives. C'est exactement ce que fait CHILI publish en leur donnant accès à une plateforme puissante et adaptée. Elle donne aux marques le contrôle et la rapidité dont elles ont besoin pour réagir rapidement aux tendances de la demande des consommateurs, tant en magasin qu'en ligne », a déclaré Geert van Engelen, associé directeur chez Connected Capital, qui rejoindra le conseil d'administration de CHILI publish. « Les relations de CHILI publish avec les partenaires d'intégration MarTech et les fournisseurs de services créatifs, leur attention à la sécurité des données avec la récente Certification ISO 27001:2017 , et une équipe axée sur les résultats et les solutions nous rend enthousiastes à l'idée de contribuer à leur expansion accélérée. »

Lisez le communiqué de presse complet sur www.chili-publish.com/press/10M-investment .

À propos de CHILI publish

CHILI publish a été fondé en 2010 avec une seule vision : rendre le versioning graphique productif, adaptable et évolutif. Aujourd'hui, des centaines de clients dans le monde entier utilisent CHILI publisher pour produire du contenu numérique et imprimé à grande échelle et créent de meilleures expériences client. Avec une équipe de plus de 75 personnes, un écosystème mondial de partenaires d'intégration et des bureaux à Alost, en Belgique, et à Chicago, aux États-Unis, CHILI publish réussit à devenir un partenaire d'innovation de confiance pour construire l'avenir de la technologie créative pour les marques et les agences du monde entier.

À propos de Connected Capital

Connected Capital est un investisseur de premier plan dans les entreprises européennes de SaaS B2B en phase de croissance et de rachat. Il fournit du capital et de l'expertise en matière de SaaS pure-play aux entrepreneurs afin d'accélérer la croissance de leurs entreprises. Basée à Amsterdam et soutenue par des investisseurs institutionnels, Connected Capital opère dans toute l'Europe avec plus de 200 millions d'euros de capitaux sous gestion. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.connectedcapital.nl .

Plus d'informations à l'adresse suivante www.chili-publish.com

