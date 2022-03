CHILI publish erhält 10 Millionen Euro, um Marken und Agenturen bei der Erweiterung ihrer On-Brand-Grafikproduktion zu unterstützen

CHILI publisher ist eine Cloud-basierte Plattform für die kreative Automatisierung, die es Marken und Agenturen ermöglicht - in Übereinstimmung mit den CI-Richtlinien -, visuelle Inhalte mit Hilfe von gesicherten Grafikvorlagen zu erstellen, zu bearbeiten und weiterzuleiten die dann von internen Teams und Agenturpartnern verwendet werden können. Große und kleine Agenturen sowie Fortune-500-Marken wie Carrefour, Coca-Cola und Mars, in einer Vielzahl von Branchen wie Einzelhandel, FMCG, Immobilien, Automobil und mehr verlassen sich auf CHILI publisher, um die automatisierte Personalisierung in großem Umfang zu optimieren. CHILI publisher wird auch von MarTech-Anbietern wie Sitecore, 4AllPortal, Akeneo, Horizontal, Pimcore und anderen genutzt, um neue Einnahmequellen zu erschließen und neue wertschöpfende Verbindungen zwischen Content-Plattformen anbieten zu können.

Creative Tech - zukunftssicheres Bildmaterial von Profis für Profis

„Kunden suchen zunehmend nach ansprechenden visuellen Inhalten über alle Berührungspunkte hinweg, wenn sie durch Online-, soziale und Vor-Ort-Marktplätze navigieren. Marken und Agenturen haben Schwierigkeiten, die richtigen Leute mit den richtigen Inhalten auf dem richtigen Kanal zu erreichen, weil ihr Designanpassungsprozess oft zeitaufwändig, fehleranfällig und nicht datengesteuert ist", so Kevin Goeminne, CEO von CHILI publish. „CHILI publisher ermöglicht es Marken und Agenturen, die Produktion von On-Brand-Grafiken in großem Umfang zu vereinfachen und zu automatisieren, wodurch sie bei der End-to-End-Produktion dieser Inhalte für Online- und Offline-Kanäle Zeit und Geld sparen. Diese Investition ermöglicht es uns, unsere Lösung, unser Team und unsere Community auszubauen, damit jedes Unternehmen in jedem Markt professionelle, markengerechte Visuals erstellen und wiederverwenden kann."

„Kreative Technologie ist der sich schnell entwickelnde Bereich, den man beobachten sollte. Marken und Agenturen sind bestrebt, produktiver, anpassungsfähiger und skalierbarer zu werden. CHILI publish bietet genau das, indem es ihnen eine leistungsstarke und maßgeschneiderte Plattform zur Verfügung stellt. Es gibt Marken die Kontrolle und die Geschwindigkeit, die sie brauchen, um schnell auf Trends in der Verbrauchernachfrage reagieren zu können, sowohl in den Geschäften als auch online", sagte Geert van Engelen, Managing Partner bei Connected Capital, der dem Vorstand von CHILI publish beitreten wird. „Dank der Beziehungen von CHILI publish zu MarTech-Integrationspartnern und kreativen Dienstleistern, ihr Fokus auf Datensicherheit mit der neuesten ISO 27001:2017-Zertifizierung, sowie einem ergebnis- und lösungsorientiertes Team, freuen wir uns, zur beschleunigten Expansion des Unternehmens beizutragen."

Über CHILI publish

CHILI publish wurde 2010 mit einer einzigen Vision gegründet: Grafikversionierung produktiv, anpassungsfähig und skalierbar zu machen. Heute nutzen weltweit Hunderte von Kunden CHILI publisher, um digitalen und gedruckten Content in großem Umfang zu produzieren und bessere Kundenerlebnisse zu schaffen. Mit einem Team von über 75 Mitarbeitern, einem globalen Ökosystem von Integrationspartnern und Niederlassungen in Aalst, Belgien, und Chicago, USA, ist CHILI publish auf dem besten Weg, ein zuverlässiger Innovationspartner bei der Entwicklung der Zukunft von kreativer Technologie für Marken und Agenturen weltweit zu werden.

Über Connected Capital

Connected Capital ist ein führender Investor in europäische B2B-SaaS-Unternehmen in der Wachstums- und Buy-out-Phase. Es stellt Unternehmern Kapital und Know-how im Bereich SaaS zur Verfügung, um den Wachstum Unternehmen zu beschleunigen. Connected Capital hat seinen Sitz in Amsterdam und wird von institutionellen Anlegern unterstützt. Das Unternehmen ist in ganz Europa tätig und verwaltet ein Kapital von über 200 Millionen Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.connectedcapital.nl .

