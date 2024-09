CHiQ bekroond met TÜV Carbon Verification Statement voor zijn producten die nieuwe trends in milieuvriendelijk leven laten zien

BERLIJN, 10 september 2024 /PRNewswire/ -- Op 6 september heeft de internationaal gerenommeerde organisatie TÜV twee certificaten toegekend aan CHiQ tijdens de IFA 2024-beurs. Deze omvatten de Organizational Greenhouse Gas Verification Statement en de Product Carbon Footprint Verification Statement voor koelkasten en wasmachines. De certificering meet de hoeveelheid kooldioxide (CO2) uitstoot die direct of indirect wordt gegenereerd door een individu, organisatie, product of land over een bepaalde periode en benadrukt CHiQ's robuuste milieuprestaties en inzet voor koolstofarme praktijken.

CHiQ Awarded TÜV Carbon Verification Statement for Its Products, Showcasing New Trends in Eco-Friendly Living.

Robert Ostendorf, hoofd wereldwijde service voor consumentenproducten van TÜV SÜD Product Service GmbH: "De inspanningen van CHiQ om de CO2-uitstoot te verminderen sluiten nauw aan bij de filosofie van TÜV om groen leven en duurzame ontwikkeling te bevorderen. We zijn enthousiast over de voortdurende initiatieven van CHiQ voor het leveren van milieuvriendelijkere en efficiëntere huishoudelijke apparaten aan de consument."

Begin 2024 heeft CHiQ een dual-carbon managementcommissie gevormd om de energie-efficiëntie van het milieu te verbeteren door in de hele toeleveringsketen strategieën in te voeren die de duurzaamheid verbeteren en de uitstoot minimaliseren. CHiQ heeft energiezuinige producten, koolstofarme processen en duurzame materialen als prioriteit gesteld bij de productontwikkeling. Met name zes van de koelkasten en wasmachines hebben de TÜV Carbon Footprint Verification Statement ontvangen.

Het intelligente systeem met hoog rendement van de koelkasten van CHiQ, uitgerust met multi-sensorcoördinatie en een intelligent algoritme met variabele frequentie, biedt energiezuinige oplossingen voor koelopslag. De koelkasten zorgen niet alleen voor een lager energieverbruik, maar komen ook tegemoet aan de vraag van de consument naar eersteklas lifestyle-functies door superieur versheidsbehoud.

Verschillende CHiQ-wasmachines die voldoen aan de hoogste A-klasse energie-efficiëntienormen hebben een slimme wasfunctie. Met één druk op de knop wordt op intelligente wijze de benodigde hoeveelheid water en wasmiddel aangepast, in overeenstemming met de vraag naar duurzaam leven van de consument. Consumenten in zowel online als offline kanalen prijzen de gecertificeerde MG80-14586B, samen met andere modellen uit dezelfde serie, hoog aan sinds de introductie op de Europese markt.

In het bedrijfsmanagement is CHiQ een actieve voorstander van geavanceerde energiezuinige apparatuur en technologieën. Het merk heeft zijn energiebeheersysteem geüpgraded en geoptimaliseerd, waardoor CHiQ het energieverbruik en de CO2-uitstoot in belangrijke mate heeft verminderd.

CHiQ's voortdurende investering in milieubescherming en innovatie is erkend met de TÜV Carbon Footprint Verification Statement, waarmee de toewijding aan groene productie wordt bevestigd. CHiQ blijft zich inzetten om consumenten wereldwijd te voorzien van milieuvriendelijkere en energiezuinigere huishoudelijke apparaten, om zo bij te dragen aan duurzame maatschappelijke ontwikkeling.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499219/TU_V.jpg