CHiQ a reçu la déclaration de vérification de l'empreinte carbone de TÜV pour ses produits, illustrant les nouvelles tendances en matière de mode de vie respectueux de l'environnement

BERLIN, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 6 septembre, lors de l'exposition IFA 2024, l'organisme de renommée internationale TÜV a décerné deux certificats à CHiQ : la déclaration de vérification des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise et la déclaration de vérification de l'empreinte carbone des produits pour les réfrigérateurs et les lave-linge. La certification mesure la quantité d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) générées directement ou indirectement par un particulier, une organisation, un produit ou un pays au cours d'une période donnée, soulignant ainsi les solides performances environnementales de CHiQ et son engagement en faveur de pratiques à faible émission de carbone.

Robert Ostendorf, directeur du service mondial des produits de consommation de TÜV SÜD Product Service GmbH, a déclaré : " Les efforts de CHiQ pour réduire les émissions de CO2 sont en parfaite adéquation avec la philosophie de TÜV, qui consiste à promouvoir un mode de vie écologique et le développement durable. Nous nous réjouissons des initiatives continues de CHiQ visant à fournir aux consommateurs des appareils électroménagers plus écologiques et plus efficaces ".

Début 2024, CHiQ a formé un comité de gestion double carbone pour stimuler l'efficacité énergétique environnementale en mettant en œuvre des stratégies d'amélioration de la durabilité et de réduction des émissions tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. CHiQ a donné la priorité aux produits économes en énergie, aux processus à faible émission de carbone et aux matériaux durables dans le cadre du développement de ses produits. Plus particulièrement, six de ses modèles de réfrigérateurs et de lave-linge ont reçu la déclaration de vérification de l'empreinte carbone de TÜV.

Les réfrigérateurs CHiQ sont dotés d'un système intelligent à haute efficacité, équipé d'une coordination multi-capteurs et d'un algorithme intelligent à fréquence variable, offrant des solutions de stockage du froid à haute efficacité énergétique. Ces réfrigérateurs permettent non seulement de réduire la consommation d'énergie, mais aussi de répondre aux exigences des consommateurs en matière de mode de vie haut de gamme grâce à une meilleure conservation de la fraîcheur.

Plusieurs lave-linge CHiQ répondant aux normes d'efficacité énergétique les plus élevées de la classe A sont dotés d'une fonction de lavage intelligent à une touche qui ajuste intelligemment la quantité d'eau et de détergent nécessaire, reflétant ainsi la demande des consommateurs pour un mode de vie durable. La MG80-14586B certifiée, ainsi que d'autres modèles de la même série, a été très bien accueillie par les consommateurs sur les canaux en ligne et hors ligne depuis son lancement en Europe.

En matière de gestion d'entreprise, CHiQ est un défenseur actif de l'adoption d'équipements et de technologies de pointe à haut rendement énergétique. La marque a modernisé son système de gestion de l'énergie, réduisant de manière significative la consommation d'énergie et les émissions de CO2 grâce à des pratiques de gestion de l'énergie optimisées.

L'investissement continu de CHiQ dans la protection de l'environnement et l'innovation a été reconnu par la déclaration de vérification de l'empreinte carbone de TÜV, qui confirme son engagement en faveur d'une fabrication écologique. CHiQ s'efforce de fournir aux consommateurs du monde entier des appareils ménagers plus écologiques et plus économes en énergie, contribuant ainsi au développement durable de la société.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499219/TU_V.jpg