PARIJS, 31 juli 2024 /PRNewswire/ -- CJ Foods Europe heeft zijn ambitieuze plannen onthuld om tegen 2030 een omzet van €1,0 miljard te bereiken. Deze visie onderstreept de toewijding van het bedrijf aan de globalisering van K-voedsel op de Europese markt en daarbuiten, met het iconische wereldmerk bibigo voorop.

De 2024 bibigo Media Day in Parijs, gehouden op de 30ste in Maison de la Chimie, nodigde Franse en Europese journalisten uit om bibigo's Europese uitbreidingsstrategieën te verkennen en de bibigo-stand op KOREA HOUSE tijdens de Olympische Spelen Parijs 2024 te ervaren.

"CJ Foods France zet door met bibigo-merk in KOREA HOUSE," zegt Hyokyo Suh, Hoofd van CJ Foods Europe Business.

Yujin Shin, Hoofd van CJ Foods France, schetste een drievoudige strategie. Deze strategie omvat ook het aanbieden van een verscheidenheid aan authentiek K-voedsel gemaakt met echte ingrediënten, het vergemakkelijken van proeverijen met lokaal aangepaste smaken, en het vergroten van de merkbekendheid door consumentencontactpunten te maximaliseren.

"We hebben één fabriek in Duitsland om alle toeleveringsketens door Europa te begeleiden. We zijn echter aanwezig bij detailhandelaren over het hele continent, waaronder Ocado, Sainsbury's, ASDA in het Verenigd Koninkrijk, en Albert Heijn, Jumbo, Hoogvliet in Nederland, en Carrefour in België. Met de uitbreiding van de toeleveringsketens in Europa en onderhandelingen die gaande zijn met grote reguliere detailhandelaren in Frankrijk, zouden alle Europese consumenten tegen het einde van 2024 hun geliefde bibigo-producten in hun dichtstbijzijnde winkel moeten kunnen vinden," zei Shin.

Hyokyo Suh, Hoofd van CJ Foods Europe Business, voegde daaraan toe: "Sinds de oprichting in 2018 heeft CJ Foods Europe een gestage groei doorgemaakt, met een samengestelde jaarlijkse groei van 66%. We schrijven dit succes toe aan bibigo's toewijding aan productdiversiteit en authenticiteit. Door een breed scala aan producten en ingrediënten aan te bieden die de ware essentie van de Koreaanse keuken laten zien, combineert bibigo naadloos gemak en compromisloze kwaliteit.

Door de wereldwijde invloed van K-cultuur zoals K-pop, K-films en K-beauty, heeft bibigo nu een marktaandeel van 48,4% in diepvriesdumplings in het Verenigd Koninkrijk, en onlangs zijn intrede aangekondigd bij Oseyo, de grootste Aziatische supermarkt in het noorden van het VK.

De bibigo-zone in KOREA HOUSE, open van 26 juli tot 11 augustus, is essentieel voor bibigo's marketingstrategie om authentieke Koreaanse gerechten aan Europese consumenten te introduceren. Gelegen in het hart van Parijs, is de stand geïnspireerd op een traditionele Koreaanse straatmarkt, of "Sijang," bekend om zijn levendige energie en gemeenschapsgeest.

"Door de essentie van een Koreaanse Sijang naar Parijs te brengen, willen we een platform creëren voor lokale detailhandelaren en distributeurs om de rijke diversiteit en culturele betekenis van authentieke Koreaanse gerechten te ervaren." Bezoekers kunnen genieten van een verscheidenheid aan Koreaanse straatvoedsel, waaronder vers bereide mandu (Koreaanse dumplings), jumeokbap (rijstballen), tteokbokki en kimchi, en deelnemen aan verschillende K-culturele ervaringen zoals K-beauty tentoonstellingen en fotosessies.

Sinds de oprichting in 2010 door Korea's nummer 1 voedingsbedrijf, CJ Foods, is bibigo uitgegroeid tot Amerika's toonaangevende Koreaanse voedingsmerk, gevierd om zijn authentieke en diverse culinaire aanbiedingen. Met ingang van 2023 hebben de buitenlandse verkopen van CJ Foods een indrukwekkende 3,6 miljard euro bereikt, waarbij Europa een cruciale rol speelt in zijn internationale groei.

KOREA HOUSE

Van 26 juli tot 11 augustus / 11.00 tot 21.00 uur CET (exclusief zwarte data)

Gelegen in Maison de la Chimie (nabij Invalides)

28, rue Saint-Dominique – Parijs 7e

Gratis toegang na registratie: teamkoreahouse.co.kr (registratie ter plaatse beschikbaar)

*Registraties ter plaatse zijn ook beschikbaar, en degenen die door de Blauwe Zone pendelen hebben geen Pass-jeux nodig voor toegang.

In de buitenruimtes biedt een experimentele bibigo-stand bezoekers een kijkje in het hart van een sijang: een levendige straatmarkt waar Koreanen samenkomen rond K-straatvoedselspecialiteiten. Bezoekers kunnen klassieke Koreaanse straatvoeding ontdekken, vers bereid ter plaatse, en de beroemde mandu (Koreaanse dumplings) of jumeokbap (rijstballen) combineren met kimchi en tteokbokki (pikante en kaasachtige rijstcakes), terwijl ze genieten van typische Koreaanse activiteiten. Het programma omvat K-pop optredens, K-fotohokjes, K-beauty immersie en verrassende distributies van bibigo-producten via sociale media-evenementen.

Voor meer informatie, bezoek de Team Korea House-website.

Over bibigo

Gelanceerd in 2010, is bibigo een wereldwijd Koreaans voedingsmerk van CJ Foods. Met als doel drukke levens te verrijken, brengt bibigo K-voedsel en cultuur naar dinertafels wereldwijd onder de nieuwe slogan "bibigo, live delicious."

Het assortiment van het merk omvat een verscheidenheid aan maaltijden, snacks en voorgerechten. bibigo-producten en het vlaggenschipproduct "Mandu" (Koreaanse dumpling) worden verkocht in meer dan 60 landen op 6 continenten. Geïnspireerd door authentieke recepten, maakt bibigo de smaken van de Koreaanse keuken toegankelijk met populaire aanbiedingen in de meeste grote supermarktketens.

bibigo is de officiële sponsor van THE CJ CUP Byron Nelson, een reguliere PGA TOUR-seizoenstoernooi, en de LA Lakers, om Koreaanse voedselcultuur te delen met sportfans wereldwijd. Daarnaast sponsort bibigo trots KCON, het grootste K-pop festival, dat verbinding maakt met K-pop fans van over de hele wereld.

Voor meer informatie, bezoek https://bibigo.eu/

Over CJ Foods

CJ Foods, onderdeel van CJ CheilJedang, is een wereldwijd voedingsbedrijf dat een verscheidenheid aan producten levert, variërend van levensmiddelen en diepvries/gekoelde voedingsmiddelen tot voorgerechten. Als het grootste voedingsbedrijf in Korea, heeft het in 2023 een omzet van ongeveer 7,5 miljard EUR geboekt. CJ Foods leidt nu de globalisering van Koreaanse voeding met zijn snelgroeiende bibigo-merk. Onder bibigo richt CJ zich momenteel op heerlijke wereldwijde strategische producten van K-voedsel, waaronder Mandu (Koreaanse dumpling), Koreaanse kip, bewerkt rijst, Koreaanse saus, Kimchi, Gim (zeewier), rollen, Koreaanse straatvoeding en meer. CJ Foods exploiteert meer dan 60 locaties wereldwijd en heeft onlangs in mei 2024 zijn eerste kantoor in Frankrijk verwelkomd. Het bedrijf ontwikkelt nieuwe producten om zijn diverse Europese portfolio te verwelkomen, met een focus op K-straatvoeding, verwacht voor lancering in 2024.

Voor meer informatie, bezoek https://www.cj.co.kr/en/about/business/food

