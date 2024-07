CJ Foods France continue son expansion et présente sa marque bibigo à la KOREA HOUSE

PARIS, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- CJ Foods Europe a dévoilé ses plans ambitieux pour atteindre un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros d'ici 2030, mettant en évidence l'engagement de l'entreprise dans la mondialisation de la K-food en France et sur le marché européen, avec sa marque mondiale emblématique bibigo.

La marque a présenté hier sa stratégie d'expansion pour promouvoir sa variété de plats authentiques coréens, et a mentionné notamment le choix des saveurs adaptées localement et l'objectif de maximiser les points de contact avec les consommateurs.

"CJ Foods est le pionnier de la redécouverte et de la transformation de la K-food à l'échelle mondiale," déclare Hyokyo Suh, Directeur de CJ Foods Europe.

"Avec le deuxième PIB le plus élevé d'Europe, la France constitue un marché idéal pour notre expansion en Europe. La présence de plus de 350 restaurants coréens à travers le pays met en évidence le goût prononcé des consommateurs français pour la cuisine coréenne. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour rendre plus accessibles les produits coréens authentiques en France," a commenté Yujin Shin, Responsable de CJ Foods France.

Hyokyo Suh, Directeur de CJ Foods Europe, a ajouté : "Depuis sa création en 2018, CJ Foods Europe connaît une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel composé de 66 %. Nous attribuons ce succès à l'engagement de bibigo en faveur de la diversité et de l'authenticité des produits. En offrant une large gamme de produits et d'ingrédients qui mettent en valeur la véritable essence de la cuisine coréenne, bibigo allie parfaitement commodité et qualité irréprochable."

Le stand expérientiel bibigo de la KOREA HOUSE, ouvert du 26 juillet au 11 août, est un élément clé de la stratégie de marketing de bibigo pour présenter la cuisine coréenne authentique aux consommateurs européens. Situé au cœur de Paris, le stand est inspiré directement des marchés de rue coréen traditionnel, ou "Sijang," connu pour son énergie vibrante et son esprit de communauté.

"En apportant l'essence d'un Sijang coréen à Paris, nous visons à créer une plateforme pour les détaillants et distributeurs locaux afin qu'ils puissent découvrir la riche diversité et l'importance culturelle de la cuisine coréenne authentique," précise Yujin Shin. Les visiteurs peuvent déguster une variété de plats street food coréens, y compris des mandu (raviolis coréens) fraîchement préparés, jumeokbap (boulettes de riz), tteokbokki (gâteaux de riz à la sauce épicée) et kimchi (chou fermentée), et participer à diverses expériences K-culturelles telles que des démonstrations de K-beauté et K-pop.

En 2023, les ventes à l'étranger de CJ Foods ont atteint 3,6 milliards d'euros, l'Europe jouant un rôle crucial dans sa croissance internationale.

KOREA HOUSE

Du 26 juillet au 11 août / De 11h à 21h

Situé à la Maison de la Chimie (près des Invalides)

28, rue Saint-Dominique – Paris 7

Entrée gratuite sur inscription : teamkoreahouse.co.kr

*Les inscriptions sur place sont également possibles, et les personnes qui traversent la Zone Bleue n'auront pas besoin d'un Pass-jeux pour y accéder.

Pour plus d'informations, visitez le site web de Team Korea House.

À propos de bibigo

Lancée en 2010, bibigo est une marque mondiale de produits alimentaires coréens de CJ Foods. Son objectif est de partager la cuisine et la culture coréennes avec le monde entier, enrichissant ainsi les expériences culinaires à l'échelle mondiale, sous le nouveau slogan "bibigo, live delicious" (vivre délicieusement).Les produits bibigo sont vendus dans plus de 60 pays et le produit phare de la marque est le "Mandu" (ravioilis coréens) Inspiré de recettes authentiques, bibigo rend les saveurs de la cuisine coréenne accessibles en proposant des produits populaires dans la plupart des grandes chaînes d'alimentation.bibigo est le sponsor officiel de THE CJ CUP Byron Nelson, un tournoi de la saison régulière du PGA TOUR, et est également le premier partenaire marketing mondial des LA Lakers, afin de partager la culture culinaire coréenne avec les fans de sport du monde entier. En outre, bibigo est fier de parrainer Kcon, le plus grand festival de K-pop, qui permet de rencontrer des fans de K-pop du monde entier.

À propos de CJ Foods

CJ Foods, qui fait partie de CJ CheilJedang, est une entreprise alimentaire mondiale qui fournit une variété de produits allant des produits frais et surgelés aux snacks. En tant que plus grande entreprise alimentaire de Corée, ses ventes ont atteint 100 millions d'euros en trois ans. CJ Foods est aujourd'hui à la tête de la mondialisation de l'alimentation coréenne avec sa marque bibigo, qui connaît une croissance rapide.

Avec bibigo, CJ se concentre sur une gamme de produits spéciale, notamment le Mandu (raviolis coréens), le poulet à la coréenne, le riz cuisiné, la sauce coréenne, le Kimchi, le Gim (algue), les nems, la street food coréenne et bien d'autres encore. CJ Foods opère dans plus de 60 filiales dans le monde entier et a récemment ouvert son premier bureau en France en mai 2024. L'entreprise développe actuellement de nouveaux produits qui viendront enrichir son portefeuille européen, en mettant l'accent sur la street food coréenne, dont le lancement est prévu pour 2024.

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.cj.co.kr/en/about/business/food

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2472396/Image__Hyokyo_Suh__Head_of_CJ_Foods_Europe_Business.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2465977/4837277/CJ_Foods_bibigo_Logo.jpg