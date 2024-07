PARIS, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- CJ Foods Europe hat seine ehrgeizigen Pläne bekannt gegeben, bis 2030 einen Umsatz von €1,0 Milliarden zu erreichen. Diese Vision unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Globalisierung von K-Food auf dem europäischen Markt und darüber hinaus, mit der ikonischen globalen Marke bibigo an der Spitze.

"CJ Foods France treibt bibigo-Marke bei KOREA HOUSE voran," sagt Hyokyo Suh, Leiter von CJ Foods Europe Business.

Der 2024 bibigo Media Day in Paris, der am 30ten im Maison de la Chimie stattfand, lud französische und europäische Journalisten ein, die europäischen Expansionsstrategien von bibigo zu erkunden und den bibigo-Stand im KOREA HOUSE während der Olympischen Spiele Paris 2024 zu erleben.

Yujin Shin, Leiter von CJ Foods France, erläuterte eine dreigleisige Strategie. Diese Strategie umfasst auch das Angebot einer Vielzahl authentischer K-Food-Produkte, hergestellt mit echten Zutaten, die Erleichterung von Verkostungen durch lokal angepasste Geschmacksrichtungen und die Steigerung der Markenbekanntheit durch Maximierung der Verbraucherkontaktpunkte.

"Wir haben eine Fabrik in Deutschland, die alle Lieferketten in Europa steuert. Wir sind jedoch bei Einzelhändlern auf dem ganzen Kontinent vertreten, darunter Ocado, Sainsbury's, ASDA im Vereinigten Königreich und Albert Heijn, Jumbo, Hoogvliet in den Niederlanden sowie Carrefour in Belgien. Mit der Erweiterung der Lieferketten in Europa und laufenden Verhandlungen mit großen Einzelhändlern in Frankreich sollten alle europäischen Verbraucher bis Ende 2024 ihre geliebten bibigo-Produkte in ihrem nächstgelegenen Geschäft finden können," sagte Shin.

Hyokyo Suh, Leiter von CJ Foods Europe Business, fügte hinzu: "Seit der Gründung im Jahr 2018 hat CJ Foods Europe ein stetiges Wachstum erlebt und eine jährliche Wachstumsrate von 66% erzielt. Wir führen diesen Erfolg auf bibigos Engagement für Produktvielfalt und Authentizität zurück. Durch das Angebot einer breiten Palette von Produkten und Zutaten, die das wahre Wesen der koreanischen Küche widerspiegeln, kombiniert bibigo nahtlos Bequemlichkeit und kompromisslose Qualität.

Aufgrund des weltweiten Einflusses der K-Kultur wie K-Pop, K-Filme und K-Beauty hat bibigo nun einen Marktanteil von 48,4% im Tiefkühl-Dumpling-Markt im Vereinigten Königreich und kürzlich seinen Eintritt in Oseyo, den größten asiatischen Supermarkt im Norden des Vereinigten Königreichs, angekündigt.

Die bibigo-Zone im KOREA HOUSE, die vom 26. Juli bis zum 11. August geöffnet ist, ist ein wesentlicher Bestandteil von bibigos Marketingstrategie, um europäische Verbraucher mit authentischer koreanischer Küche bekannt zu machen. Im Herzen von Paris gelegen, ist der Stand inspiriert von einem traditionellen koreanischen Straßenmarkt, oder "Sijang," bekannt für seine lebhafte Energie und Gemeinschaftsgeist.

"Indem wir das Wesen eines koreanischen Sijang nach Paris bringen, wollen wir eine Plattform schaffen, auf der lokale Einzelhändler und Distributoren die reiche Vielfalt und kulturelle Bedeutung der authentischen koreanischen Küche erleben können." Besucher können eine Vielzahl von koreanischem Street Food genießen, darunter frisch zubereitete Mandu (koreanische Dumplings), Jumeokbap (Reisbällchen), Tteokbokki und Kimchi, und an verschiedenen K-Kulturellen Erlebnissen wie K-Beauty-Ausstellungen und Fotosessions teilnehmen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2010 durch Koreas führendes Lebensmittelunternehmen, CJ Foods, hat sich bibigo zur führenden koreanischen Lebensmittelmarke Amerikas entwickelt, die für ihre authentischen und vielfältigen kulinarischen Angebote gefeiert wird. Im Jahr 2023 haben die Auslandsverkäufe von CJ Foods beeindruckende 3,6 Milliarden Euro erreicht, wobei Europa eine entscheidende Rolle in seinem internationalen Wachstum spielt.

KOREA HOUSE

Vom 26. Juli bis 11. August / 11:00 bis 21:00 Uhr CET (ausgenommen Sperrtage)

Gelegen im Maison de la Chimie (in der Nähe von Invalides)

28, rue Saint-Dominique – 7. Arrondissement, Paris

Freier Eintritt nach Anmeldung: teamkoreahouse.co.kr (Anmeldung vor Ort möglich)

*Anmeldungen vor Ort sind ebenfalls möglich, und diejenigen, die durch die Blue Zone pendeln, benötigen keinen Pass-jeux für den Zugang.

Im Außenbereich bietet ein erlebnisreicher bibigo-Stand den Besuchern einen Einblick in das Herz eines Sijang: einen lebhaften Straßenmarkt, auf dem sich Koreaner rund um K-Street-Food-Spezialitäten versammeln. Besucher können klassische koreanische Street Food entdecken, frisch vor Ort zubereitet, und die berühmten Mandu (koreanische Dumplings) oder Jumeokbap (Reisbällchen) mit Kimchi und Tteokbokki (würzige und käsige Reiskuchen) kombinieren, während sie typische koreanische Aktivitäten genießen. Das Programm umfasst K-Pop-Auftritte, K-Fotoboxen, K-Beauty-Immersion und überraschende Verteilungen von bibigo-Produkten über Social-Media-Events.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Team Korea House-Website.

Über bibigo

Gegründet im Jahr 2010, ist bibigo eine globale koreanische Lebensmittelmarke von CJ Foods. Mit dem Ziel, das geschäftige Leben zu bereichern, bringt bibigo K-Food und Kultur unter dem neuen Slogan "bibigo, live delicious" auf Esstische weltweit.

Das Sortiment der Marke umfasst eine Vielzahl von Mahlzeiten, Snacks und Vorspeisen. bibigo-Produkte und das Flaggschiffprodukt "Mandu" (koreanische Dumplings) werden in über 60 Ländern auf 6 Kontinenten verkauft. Inspiriert von authentischen Rezepten macht bibigo die Aromen der koreanischen Küche zugänglich, mit beliebten Angeboten in den meisten großen Lebensmittelketten.

bibigo ist offizieller Sponsor des THE CJ CUP Byron Nelson, einem regulären PGA TOUR-Saisonturnier, und der LA Lakers, um die koreanische Esskultur mit Sportfans weltweit zu teilen. Darüber hinaus ist bibigo stolz darauf, KCON, das größte K-Pop-Festival, zu sponsern und verbindet sich mit K-Pop-Fans aus der ganzen Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://bibigo.eu/

Über CJ Foods

CJ Foods, Teil von CJ CheilJedang, ist ein globales Lebensmittelunternehmen, das eine Vielzahl von Produkten liefert, von Lebensmitteln und Tiefkühl-/gekühlten Lebensmitteln bis hin zu Vorspeisen. Als größtes Lebensmittelunternehmen in Korea hat es im Jahr 2023 einen Umsatz von etwa 7,5 Milliarden EUR erzielt. CJ Foods führt nun die Globalisierung koreanischer Lebensmittel mit seiner schnell wachsenden bibigo-Marke an. Unter bibigo konzentriert sich CJ derzeit auf köstliche globale strategische Produkte von K-Food, darunter Mandu (koreanische Dumplings), koreanisches Hähnchen, verarbeitetem Reis, koreanische Sauce, Kimchi, Gim (Seetang), Rollen, koreanische Street Food und mehr. CJ Foods betreibt weltweit über 60 Standorte und hat im Mai 2024 kürzlich sein erstes Büro in Frankreich eröffnet. Das Unternehmen entwickelt neue Produkte, um sein vielfältiges europäisches Portfolio zu erweitern, mit einem Fokus auf K-Street-Food, das 2024 auf den Markt kommen soll.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.cj.co.kr/en/about/business/food

