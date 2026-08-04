CNTE STAR T ondersteunt het grootste batterij-energieopslagproject van Tsjechië

TEPLICE, Tsjechië, 4 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy Co., Ltd. (CNTE), een wereldwijde leverancier van geïntegreerde energieopslagoplossingen waarin CATL heeft geïnvesteerd, heeft zijn containergebaseerde STAR T-energieopslagsysteem geleverd voor het Modlany Energy Park in het noorden van Tsjechië.

Modlany PV+BESS 42 MW CNTE STAR T liquid-cooled energy storage containers

Het project combineert een fotovoltaïsche centrale van 42,7 MW met een batterij-energieopslagsysteem van 37,95 MW/41,7 MWh, waarmee het het grootste voltooide batterij-energieopslagproject van Tsjechië is. Voor het project worden 11 vloeistofgekoelde CNTE STAR T-285-energieopslagcontainers ingezet, elk met een vermogen van 3,45 MW/3,793 MWh.

CNTE Modlany Energy Storage Project, 37,95 MW/41,7 MWh

Het project is aangesloten op een belangrijk hoogspanningsstation en is ontworpen voor snelle frequentieregeling en netbalanceringsdiensten. Het energieopslagsysteem kan snel laden en ontladen op basis van de behoeften van het elektriciteitsnet en helpt schommelingen in de opwekking van zonne-energie en de elektriciteitsvraag op te vangen.

Door overtollige zonne-energie op te slaan en vrij te geven wanneer dat nodig is, verhoogt het project het gebruik van hernieuwbare energie en versterkt het de flexibiliteit en betrouwbaarheid van het regionale elektriciteitssysteem. Daarnaast levert het extra balanceringscapaciteit nu Tsjechië steeds meer hernieuwbare energie in zijn elektriciteitsnet integreert.

Het Modlany Energy Park is aangelegd op een voormalige mijnstortplaats en laat zien hoe ongebruikt industriegebied kan worden herontwikkeld tot productieve infrastructuur voor hernieuwbare energie. De combinatie van zonne-energieopwekking, batterijopslag en intelligent energiebeheer zorgt voor een flexibeler energiesysteem voor de regio.

Het project onderstreept de groeiende aanwezigheid van CNTE op de Europese markt voor grootschalige energieopslag en laat de toenemende vraag zien naar veilige batterij-energieopslagoplossingen met snelle respons die de integratie van hernieuwbare energie en de stabiliteit van het elektriciteitsnet ondersteunen.

STAR T van CNTE is een vloeistofgekoeld, containergebaseerd energieopslagsysteem dat is ontwikkeld voor grootschalige toepassingen, waaronder frequentieregeling, de integratie van hernieuwbare energie en energiebeheer aan de netzijde.

Het systeem ondersteunt 1P-laden en -ontladen, waardoor een snelle vermogensrespons voor frequentieregeling en ondersteunende netdiensten mogelijk is. Dankzij de modulaire architectuur ondersteunt het systeem toepassingen met een duur van één tot vier uur, waardoor configuraties kunnen worden afgestemd op uiteenlopende projectcapaciteiten en operationele vereisten.

Voor het project worden 11 containergebaseerde CNTE STAR T-285-energieopslagsystemen ingezet.

STAR T combineert intelligente vloeistofkoeling, brandbeveiliging op vier niveaus, nauwkeurige lokalisatie van brandmeldingen en continue DC-isolatiebewaking om een stabiele werking onder veeleisende netomstandigheden te waarborgen. Het geïntegreerde energiebeheersysteem en cloudplatform bieden realtime monitoring, intelligente besturing en assetmanagement gedurende de volledige levenscyclus.

Het Modlany-project vormt een belangrijke mijlpaal voor CNTE en voor de ontwikkeling van grootschalige energieopslag in Tsjechië. Dankzij de inzet van STAR T levert het project een snelle frequentiereactie, wordt de benutting van hernieuwbare energie verbeterd en wordt een betrouwbaarder en flexibeler regionaal elektriciteitssysteem ondersteund.

Nu Europa de uitrol van hernieuwbare energie verder versnelt en zijn elektriciteitsinfrastructuur moderniseert, wordt batterij-energieopslag steeds belangrijker om vraag en aanbod in balans te brengen, het afschakelen van hernieuwbare energie te beperken en de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen.

CNTE blijft samenwerken met klanten en lokale partners in heel Europa om veilige, efficiënte en schaalbare energieopslagoplossingen te leveren voor frequentieregeling, de integratie van hernieuwbare energie en andere grootschalige toepassingen.

Over CNTE

CNTE, geïnvesteerd door CATL, is gespecialiseerd in geïntegreerde energieopslagoplossingen en biedt onderzoek en ontwikkeling (R&D), intelligente productie, wereldwijde verkoop en lokale service. Dankzij strenge kwaliteitscontrole en gestandaardiseerde leveringsprocessen levert CNTE zeer veilige en uiterst efficiënte energieopslagsystemen voor grootschalige, commerciële, industriële en residentiële toepassingen.

Meer informatie: https://en.cntepower.com/