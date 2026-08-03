CNTE STAR T alimente le plus grand projet de stockage d'énergie par batterie de la République tchèque

TEPLICE, République tchèque, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy Co., Ltd. (CNTE), fournisseur mondial de solutions intégrées de stockage d'énergie bénéficiant d'un investissement de CATL, a fourni son système de stockage d'énergie conteneurisé STAR T au parc énergétique de Modlany, dans le nord de la République tchèque.

Modlany PV+BESS 42 MW CNTE STAR T liquid-cooled energy storage containers

Ce projet associe une centrale photovoltaïque de 42,7 MW à un système de stockage d'énergie par batterie d'une puissance de 37,95 MW et d'une capacité de 41,7 MWh, ce qui en fait le plus grand projet de stockage par batterie jamais réalisé en République tchèque. Elle comprend 11 conteneurs de stockage d'énergie CNTE STAR T-285 à refroidissement par liquide, d'une puissance nominale de 3,45 MW/3,793 MWh chacun.

Projet de stockage d'énergie de la CNTE à Modlany, 37,95 MW/41,7 MWh

Raccordé à un grand poste de transformation haute tension, ce projet est conçu pour fournir des services de régulation de fréquence à réponse rapide et d'équilibrage du réseau. Le système de stockage d'énergie peut se charger ou se décharger rapidement en fonction des besoins du réseau, ce qui contribue à équilibrer les fluctuations de la production photovoltaïque et de la demande en électricité.

En stockant l'excédent d'énergie solaire et en le restituant en cas de besoin, ce projet améliore l'utilisation des énergies renouvelables et renforce la flexibilité et la fiabilité du réseau électrique régional. Elle offre également une capacité d'équilibrage supplémentaire alors que la République tchèque continue d'intégrer davantage d'énergies renouvelables dans son réseau électrique.

Situé sur un ancien site de résidus miniers, le Modlany Energy Park montre comment des terrains industriels auparavant inutilisés peuvent être réaménagés pour accueillir des infrastructures productives d'énergie renouvelable. L'intégration de la production solaire, du stockage par batterie et d'une gestion intelligente de l'énergie permet de créer un parc énergétique plus flexible pour la région.

Ce projet met en évidence la présence croissante de CNTE sur le marché européen du stockage d'énergie à grande échelle et témoigne de la demande croissante en solutions de stockage par batterie à réponse rapide et hautement sûres, capables de favoriser l'intégration des énergies renouvelables et d'assurer la stabilité du réseau.

Le STAR T de la CNTE est un système de stockage d'énergie conteneurisé à refroidissement liquide, conçu pour des applications à grande échelle, notamment la régulation de fréquence, l'intégration des énergies renouvelables et la gestion de l'énergie côté réseau.

Le système prend en charge la charge et la décharge en mode 1P, ce qui permet une réponse rapide en puissance pour la régulation de fréquence et les services auxiliaires. Son architecture modulaire prend en charge des applications d'une à quatre heures, ce qui permet d'adapter les configurations du système aux différentes capacités des projets et aux exigences opérationnelles.

Le projet prévoit le déploiement de 11 systèmes de stockage d'énergie en conteneur CNTE STAR T-285 d' .

Le STAR T intègre un système de refroidissement par liquide intelligent, une protection incendie à quatre niveaux, un système de localisation précise des alarmes incendie et une surveillance continue de l'isolation en courant continu, afin de garantir un fonctionnement stable dans des conditions de réseau exigeantes. Son système intégré de gestion de l'énergie et sa plateforme cloud permettent une surveillance en temps réel, un contrôle intelligent et la gestion du cycle de vie des actifs.

Le projet Modlany marque une étape importante pour la CNTE et pour le développement du stockage d'énergie à grande échelle en République tchèque. Grâce au déploiement de STAR T, le projet permettra d'assurer une réponse rapide en fréquence, d'améliorer l'utilisation des énergies renouvelables et de contribuer à un réseau électrique régional plus fiable et plus flexible.

Alors que l'Europe continue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables et de moderniser ses infrastructures électriques, le stockage d'énergie par batterie prend une importance croissante pour équilibrer l'offre et la demande d'électricité, réduire les restrictions de production d'énergies renouvelables et maintenir la stabilité du réseau.

CNTE continuera à collaborer avec ses clients et ses partenaires locaux à travers l'Europe afin de fournir des solutions de stockage d'énergie sûres, efficaces et évolutives destinées à la régulation de fréquence, à l'intégration des énergies renouvelables et à d'autres applications à grande échelle.

À propos de la CNTE

Soutenue par CATL, la société CNTE est spécialisée dans les solutions intégrées de stockage d'énergie et propose des services de recherche et développement, de fabrication intelligente, de commercialisation à l'international et d'assistance locale. Grâce à un contrôle qualité rigoureux et à des capacités de livraison standardisées, CNTE fournit des systèmes de stockage d'énergie hautement sûrs et hautement efficaces destinés à des applications à grande échelle, commerciales et industrielles, ainsi qu'à un usage résidentiel.

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