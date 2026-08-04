CNTE STAR T versorgt das größte Batteriespeicherprojekt der Tschechischen Republik mit Strom

TEPLICE, Tschechische Republik, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy Co., Ltd. (CNTE), ein globaler Anbieter von integrierten Energiespeicherlösungen, an dem CATL beteiligt ist, hat sein containerisiertes Energiespeichersystem STAR T für den Modlany Energy Park im Norden der Tschechischen Republik geliefert.

Modlany PV+BESS 42 MW CNTE STAR T liquid-cooled energy storage containers

Das Projekt kombiniert ein 42,7-MW-Photovoltaikkraftwerk mit einem Batterie-Energiespeichersystem mit einer Leistung von 37,95 MW und einer Speicherkapazität von 41,7 MWh und ist damit das größte fertiggestellte Batteriespeicherprojekt in der Tschechischen Republik. Es kommen 11 flüssigkeitsgekühlte CNTE STAR T-285-Energiespeicher zum Einsatz, die jeweils eine Nennleistung von 3,45 MW bzw. eine Speicherkapazität von 3,793 MWh aufweisen.

CNTE-Energiespeicherprojekt Modlany, 37,95 MW/41,7 MWh

Das Projekt ist an ein großes Hochspannungsumspannwerk angeschlossen und soll reaktionsschnelle Frequenzregelung sowie Netzausgleichsdienste bereitstellen. Das Energiespeichersystem kann je nach Netzbedarf schnell laden oder entladen und trägt so dazu bei, Schwankungen bei der Photovoltaik-Erzeugung und beim Strombedarf auszugleichen.

Durch die Speicherung von überschüssigem Solarstrom und dessen Abgabe bei Bedarf verbessert das Projekt die Nutzung erneuerbarer Energien und stärkt die Flexibilität und Zuverlässigkeit des regionalen Stromnetzes. Zudem stellt es zusätzliche Regelkapazität bereit, da die Tschechische Republik weiterhin mehr erneuerbare Energien in ihr Stromnetz einspeist.

Der Modlany Energy Park, der auf einer ehemaligen Bergbauhalde errichtet wurde, zeigt, wie bisher ungenutzte Industrieflächen zu einer produktiven Infrastruktur für erneuerbare Energien umgestaltet werden können. Durch die Integration von Solarstrom, Batteriespeichern und intelligentem Energiemanagement entsteht eine flexiblere Energieinfrastruktur für die Region.

Das Projekt unterstreicht die wachsende Präsenz von CNTE auf dem europäischen Markt für Energiespeicher im Großmaßstab und verdeutlicht die steigende Nachfrage nach reaktionsschnellen und äußerst sicheren Batteriespeicherlösungen, die die Integration erneuerbarer Energien und die Netzstabilität unterstützen können.

STAR T von CNTE ist ein flüssigkeitsgekühltes Energiespeichersystem in Containerbauweise, das für Anwendungen im Großmaßstab entwickelt wurde, darunter Frequenzregelung, Integration erneuerbarer Energien und netzseitiges Energiemanagement.

Das System unterstützt das Laden und Entladen von 1P und ermöglicht so eine schnelle Leistungsreaktion für die Frequenzregelung und Hilfsdienste. Dank ihrer modularen Architektur unterstützt sie Anwendungen mit einer Laufzeit von einer bis vier Stunden, sodass die Systemkonfigurationen an unterschiedliche Projektkapazitäten und Betriebsanforderungen angepasst werden können.

Im Rahmen des Projekts werden 11 containerisierte Energiespeichersysteme vom Typ CNTE STAR T-285 der Firma „ " eingesetzt.

STAR T vereint eine intelligente Flüssigkeitskühlung, einen vierstufigen Brandschutz, eine präzise Brandmeldeortung und eine kontinuierliche Gleichstrom-Isolationsüberwachung, um einen stabilen Betrieb unter anspruchsvollen Netzbedingungen zu gewährleisten. Das integrierte Energiemanagementsystem und die Cloud-Plattform ermöglichen eine Echtzeitüberwachung, intelligente Steuerung und ein Lebenszyklus-Asset-Management.

Das Modlany-Projekt stellt einen wichtigen Meilenstein für CNTE und die Entwicklung groß angelegter Energiespeicher in der Tschechischen Republik dar. Durch den Einsatz von STAR T wird das Projekt eine schnelle Frequenzregelung ermöglichen, die Nutzung erneuerbarer Energien verbessern und zu einem zuverlässigeren und flexibleren regionalen Stromnetz beitragen.

Da Europa den Ausbau erneuerbarer Energien weiter vorantreibt und seine Strominfrastruktur modernisiert, gewinnen Batterie-Energiespeicher zunehmend an Bedeutung für den Ausgleich von Stromangebot und -nachfrage, die Verringerung von Einspeisebeschränkungen bei erneuerbaren Energien und die Aufrechterhaltung der Netzstabilität.

CNTE wird weiterhin mit Kunden und lokalen Partnern in ganz Europa zusammenarbeiten, um sichere, effiziente und skalierbare Energiespeicherlösungen für die Frequenzregelung, die Einbindung erneuerbarer Energien und andere Anwendungen im Großmaßstab bereitzustellen.

Über die „ " (CNTE)

CNTE, an dem CATL beteiligt ist, hat sich auf integrierte Energiespeicherlösungen spezialisiert und bietet Forschung und Entwicklung, intelligente Fertigung, weltweiten Vertrieb sowie lokalisierte Dienstleistungen an. Dank strenger Qualitätskontrollen und standardisierter Lieferkapazitäten bietet CNTE hochsichere und hocheffiziente Energiespeichersysteme für Anwendungen im Großmaßstab, im gewerblichen und industriellen Bereich sowie im privaten Bereich.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://en.cntepower.com/