Compact formaat, grote capaciteit: CHiQ Space Pro wasmachine verbetert energie-efficiëntie

BERLIJN, 20 september 2023 /PRNewswire/ -- CHiQ houdt consequent vast aan haar "Smart with Style" merkfilosofie, die inzet op het leveren van stijlvolle maar slimme huishoudapparaten aan consumenten. Onlangs onthulde CHiQ de verbeterde wasmachines van de Space Pro serie aan Europese consumenten, met de focus op Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje. Met hun "compacte formaat, grote capaciteit" bieden deze producten klanten ruimtebesparende smart home-oplossingen.

Ruimte-upgrade: compact ontwerp met grote capaciteit

De wasmachines, met laadvermogens van 8kg en 10kg, hebben een diepte van respectievelijk slechts 52cm en 57cm. Daardoor blijft het compacte ontwerp van de Space Pro serie behouden. Bovendien hebben deze machines een gestroomlijnde vormgeving en een royale trommel van 530 mm. Deze kenmerken zorgen er niet alleen voor dat het product naadloos in verschillende woonomgevingen past en de ruimte optimaliseert, maar ze zorgen er ook voor dat gebruikers meer kledingstukken per cyclus kunnen wassen, wat tijd en energie bespaart.

Slimme technologie: intelligent wassen met meerdere cyclusopties

De one-touch smart wash is een kenmerkende functie van CHiQ wasmachines. Met deze functie detecteert de machine automatisch het gewicht van de lading en past ze het waterniveau en de temperatuur intelligent aan voor optimale wasresultaten. Bovendien zijn de nieuwste Space Pro-modellen uitgerust met 15 verschillende wascycli, die inspelen op de verschillende voorkeuren van de klant. De stoomwascyclus maakt gebruik van stoominfusie op hoge temperatuur om diep in het textiel te dringen en geurtjes en onzuiverheden te elimineren met als resultaat grondig gereinigde, frisse kleding.

Verhoogde efficiëntie: betere productprestaties en lager energieverbruik

Zich bewust van de groeiende vraag naar energiebesparing en verminderde emissies heeft CHiQ de Space Pro serie geüpgraded. Deze geüpdatete modellen maken nu deel uit van Amazons Climate Pledge Friendly-programma. Klanten vinden baat bij een verbeterde energiezuinige waservaring, waardoor de druk van de energiekosten op huishoudens verlaagt. Dit streven naar superieure efficiëntie motiveert CHiQ om zijn technologische benchmarks continu te verbeteren en zich te blijven inzetten voor voortdurende productinnovatie en -verfijning.

Strategische vooruitgang: groei en prestaties van apparaten stimuleren

In 2018 deed CHiQ grote investeringen in een industriepark van 180.000 vierkante meter voor intelligente wasmachines. Sinds zijn intrede op de Europese markt heeft CHiQ consequent zijn productassortiment uitgebreid, de distributie via digitale en fysieke kanalen strategisch verbeterd en zijn merkinitiatieven versterkt. Van januari tot augustus 2023 vertoonde het verkoopvolume van CHiQ's witgoedactiviteiten op de Europese markt een indrukwekkende groei op jaarbasis van meer dan 140%. De verkoopopbrengsten stegen met meer dan 120% op jaarbasis.

CHiQ zal doorgaan met het verbeteren van de technologie en de productkwaliteit van haar huishoudapparaten, wat consumenten verrassende waarde zal opleveren

Video - https://www.youtube.com/watch?v=t7e-CcI2Xb4

