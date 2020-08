Spoločnosť Risen chce dosiahnuť výkon 165MW v spolupráci so spoločnosťou Sprng Energy

NINGBO, China, 26. augusta 2020 /PRNewswire/ -- Firma Risen Energy Co., Ltd, popredný výrobca vysoko výkonných solárnych fotovoltaických produktov, nedávno oznámila uzavretie ďalšej zmluvy na dodávku výkonných, na mieru vyrobených fotovoltaických modulov s celkovým výkonom 165 MW, a to s firmou Sprng Energy.

Sprng Energy, popredná indická spoločnosť v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá patrí pod krídla spoločnosti Actis Group, nedávno od spoločnosti Risen nakúpila solárne fotovoltaické moduly s celkovým výkonom 165 MW, a to pre solárny projekt Anantapur, ktorý bude vyrábať elektrinu z obnoviteľných zdrojov a dodávať ju prostredníctvom NTPC štátu za konkurenčnú cenu 2,72 indických rupií za kWh. Tento najnovší projekt spoločnosti Sprng Energy je neoddeliteľnou súčasťou celkového plánu inštalovať viac ako 2 GW energie z obnoviteľných zdrojov v Indii, čo je o niečo viac ako1,2% z celkového cieľa obnoviteľnej kapacity stanoveného cieľom indickej vlády, ktorého objem je 175 GW.

Aj keď sa jedná o prvú spoluprácu medzi firmami Risen a Sprng, firma Risen a skupina Actis už spolupracovali na dodávkach fotovoltaických modulov s celkovým výkonom okolo 350 MW, ktoré firma Risen dodala inej dcérskej spoločnosti skupiny Actis na inom rastúcom trhu.

Pán Bypina Veerraju Chaudary, riaditeľ predaja a marketingu firmy Risen, na otázku, ako by zhodnotil doterajšiu spoluprácu s firmou Sprng, povedal: "Profesionálne, odhodlané a presne zamerané konanie." "Vedia kam smerujú a ako sa tam dostať," dodal. "Sme nadšení, že sa spoločnosť Risen môže podieľať na plnení inšpirujúcich cieľov a že sme boli vybraní po objektívnom zhodnotení dodávateľov solárnych fotovoltaických produktov. Aj naďalej chceme potvrdzovať, že firma Risen dokáže developerom solárnych projektov ponúknuť podstatné a hmatateľné výhody. "

Pán Gaurav Sood, generálny riaditeľ firmy Sprng Energy, uzatvorenie objednávky takisto hodnotil kladne: "V súčasnej dobe je realizácia solárnych fotovoltaických produktov podstatne zložitejšie ako za normálnych okolností, najmä čo sa týka zabezpečenia stabilných dodávok materiálov a surovín, zabezpečenia pracovných síl a potrebných povolení. To všetko si vyžaduje veľké úsilie. Spoločnosť Risen sme si vybrali na základe ich referencií a skúseností a tiež vďaka konštruktívnemu prístupu k riešeniu našich konkrétnych požiadaviek. Sme radi, že s nimi môžeme počítať ako s našimi partnermi, a veríme, že splnia, čo sa od nich očakáva. Tešíme sa, že po úspešnej realizácii tohto projektu začneme spolupracovať aj na ďalších budúcich projektoch. "

Indický solárny fotovoltaický priemysel bol ťažko postihnutý nedávnou pandémiou COVID 19. Teraz sa pomaly spamätáva a je pripravený sa vysporiadať s minulými, súčasnými i budúcimi problémami. Dôkazom toho, že sa to darí, je skutočnosť, že firmy ako Sprng môžu na tomto trhu expandovať aj v čase, keď zvyšok sveta stagnuje, pretože nič nedokáže poraziť túžbu zmeniť energetiku prostredníctvom kvalitných solárnych a fotovoltaických projektov.

O spoločnosti Risen

Risen Energy je popredný globálny výrobca a dodávateľ vysoko výkonných solárnych fotovoltaických produktov a poskytovateľ riešení pre výrobu energie. Firma má úverový rating "AAA", bola založená v roku 1986 a v roku 2010 sa stala verejne obchodovateľnou spoločnosťou. Jej cieľom je vytvárať pre svojich zákazníkov na celom svete maximálne hodnoty. Solárne fotovoltaické riešenia firmy Risen sú charakteristické technickými a ekonomickými inováciami a neprekonateľnou kvalitou a podporou a patria medzi najvýkonnejšie a súčasne cenovo najpriaznivejšie riešenia v obore. Firma Risen má silné finančné zázemie a kvalitný úverový rating, pôsobí na jednotlivých lokálnych trhoch, kde buduje vzájomne prospešnú spoluprácu so svojimi partnermi a snaží sa maximálne využiť stále sa zvyšujúce hodnoty zelenej energie .

O spoločnosti Sprng

Sprng Energy je indická platforma pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú v roku 2017 založila skupina Actis, popredná investičná spoločnosť so zameraním na rastúce trhy, ktorá doteraz preinvestovala 475 miliónov dolárov. Spoločnosť Sprng v súčasnosti stavia solárne a veterné elektrárne s celkovým výkonom 1,75 GW, z čoho 650 MW je už v prevádzke. Očakáva sa, že do konca tohto roka uvedie firma Sprng do prevádzky ďalšie projekty a celková inštalovaná kapacita tak dosiahne 1,2 GW. Okrem toho firma v súčasnosti realizuje ďalšie projekty, ktoré sú v rôznych fázach vývoja.

