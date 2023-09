Taille compacte, grande capacité: La machine à laver CHiQ Space Pro améliore l'efficacité énergétique

BERLIN, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- CHiQ s'attache à respecter sa philosophie de marque « Smart with Style », qui vise à fournir aux consommateurs des appareils ménagers élégants et intelligents. Récemment, CHiQ a dévoilé les machines à laver améliorées de la série Space Pro aux consommateurs européens, en se concentrant sur l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Espagne. En mettant l'accent sur leur « taille compacte, grande capacité », ces produits offrent aux clients des solutions de maison intelligente peu encombrantes.

Amélioration de l'espace : Une conception compacte avec une grande capacité

Les machines à laver, avec des capacités de charge de 8 et 10 kg, ont des profondeurs d'avant en arrière de seulement 52 et 57 cm respectivement, maintenant le design compact de la série Space Pro. En outre, ces machines disposent d'une structure élégante et d'un généreux tambour de 530 mm. Ces caractéristiques garantissent non seulement que le produit s'intègre parfaitement dans divers environnements de vie et optimise l'espace, mais permettent également aux utilisateurs de laver davantage de linge par cycle, économisant ainsi du temps et de l'énergie.

Une technologie intelligente : Lavage intelligent avec plusieurs options de cycle

Le lavage intelligent d'un seul geste est l'une des caractéristiques distinctives des machines à laver CHiQ. Grâce à cette fonction, la machine détecte automatiquement le poids de la charge, ajustant ainsi intelligemment le niveau d'eau et la température pour des résultats de lavage optimaux. En outre, les derniers modèles Space Pro proposent 15 cycles de lavage différents, répondant aux préférences variées des clients. Le cycle de nettoyage à la vapeur utilise une infusion de vapeur à haute température pour pénétrer profondément le tissu, éliminant les odeurs et les impuretés pour des vêtements soigneusement désinfectés et rafraîchis.

Une efficacité accrue : Amélioration de la performance des produits et économies d'énergie

Conscient de la demande croissante pour les économies d'énergie et la réduction des émissions, CHiQ a amélioré la série Space Pro. Ces modèles mis à jour font désormais partie du programme Climate Pledge Friendly d'Amazon. Les clients peuvent bénéficier d'une expérience de lavage hautement écoénergétique qui réduit le poids du coût de l'énergie pour les ménages. Cet effort pour une efficacité accrue motive CHiQ à améliorer sans cesse ses références technologiques, en restant engagé dans l'innovation et le raffinement continus des produits.

Des progrès stratégiques : Stimuler la croissance et la performance des appareils

En 2018, CHiQ a investi de manière significative dans un parc industriel intelligent de 180 000 mètres carrés dédié aux machines à laver. Depuis son entrée sur le marché européen, CHiQ n'a cessé d'élargir sa gamme de produits, d'améliorer stratégiquement la distribution sur les canaux numériques et physiques et d'amplifier ses initiatives de marque. Entre janvier et août 2023, le volume des ventes de produits blancs de CHiQ sur le marché européen a connu une croissance impressionnante de plus de 140 % par rapport à l'année précédente, et le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 120 % par rapport à l'année précédente.

CHiQ continuera d'améliorer la technologie de ses appareils ménagers et la qualité de ses produits, en proposant davantage de surprises et de valeur aux consommateurs.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=t7e-CcI2Xb4

SOURCE CHiQ