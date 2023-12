Crown Aesthetics kondigt baanbrekende studie aan over BIOJUVE™-kuur, geoptimaliseerd voor de microbioom van de huid

Onderzoek toont opmerkelijke resultaten voor herstel bij esthetische behandeling

DALLAS, 14 december 2023 /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics, een bedrijf van Crown Laboratories, Inc. ("Crown"), heeft vandaag aangekondigd dat zijn baanbrekende klinische studie, onlangs aanvaard voor publicatie in het Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology (JCAD), meer licht heeft geworpen op de belangrijke rol die de huidbioom-verzorgingsproductlijn BIOJUVE™ kan hebben in de vooruitgang van de dermatologie-praktijk. De studie, uitgevoerd door hoofdonderzoeker Mona L. Alqam, MD, samen met Brian C. Jones, PhD, en Thomas M. Hitchcock, PhD, onderzoekt de interactie tussen levende microben en herstructurering van de huid na esthetische procedures, in het bijzonder met SkinPen® Precision microneedling.

De huid, het grootste orgaan van ons lichaam, is de thuisbasis van een divers een complex microbioom dat een vitale rol speelt in het behoud van de gezondheid en de bescherming tegen ziekteverwekkers. Verstoringen van deze delicate balans kunnen de gezondheid en ziekte van de huid beïnvloeden. Na jaren van onderzoek ontwikkelde een team onder leiding van Dr. Thomas Hitchcock, hoofdwetenschapper van Crown, BIOJUVE, een klinisch bewezen levende microbe-technologie die de kracht van een levende stam van Cutibacterium acnes defendens (C. acnes defendens) benut om de gezondheid van de huid te optimaliseren voor een breed scala aan problemen in verband met de veroudering van de huid. C. acnes defendens is in vorig onderzoek van het team bewezen een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van de huid. Haar rol bij het herstellen van het huidbioom na een microneedling procedure was tot nu toe niet onderzocht.

In deze klinische studie werden 40 deelnemers met acnelittekens ingeschreven en ondergingen vier SkinPen Precision microneedling-sessies met tussenpozen van die weken. Ze werden willekeurig ingedeeld in groep 1, die een kuur kreeg met levende C. acnes defendens stam XYCM42, of groep 2, die een conventionele huidverzorgingskuur volgde met een algemeen reinigingsmiddel, moisturizer en zonnebrandcrème. In het onderzoek werden verschillende eindpunten beoordeeld, waaronder de Clinician's Global Aesthetic Improvement Scale (CGAIS), klinische veiligheid, verbetering van acnelittekens met behulp van de beoordelingsschaal van Goodman en Baron en de Subject's Global Aesthetic Improvement Scale (SGAIS).

De resultaten van de studie waren verstrekkend. De analyse van live en fotobeoordeling voor CGAIS toonde een statistische significant verschil aan tussen de twee groepen, waarbij groep 1 (BIOJUVE-kuur) opmerkelijke algehele esthetische verbetering liet zien. Een positieve trend werd ook waargenomen bij de fotobeoordeling voor CGAIS. Daarnaast gaven de deelnemers aan dat groep 1 een snellere afname van symptomen na de behandeling, zoals erytheem, zwelling, branderig gevoel/tintelingen en jeuk ervoer.

Mona L. Alqam, MD, mondiaal vicepresident voor medische en klinische zaken bij Crown Laboratories en hoofdonderzoeker, uitte opwinding over de bevindingen met de volgende verklaring: "Het integreren van een microbioom-geoptimaliseerde, probiotische XYCM42-kuur, met de SkinPen microneedling-procedure toonde een verbeterde ervaring van de behandeling aan. Deze studie markeert een belangrijke mijlpaal in de esthetische dermatologie, die de weg effent voor innovatieve, op microbioom gebaseerde benaderingen om de gezondheid van de huid te verbeteren voor en na populaire ethische behandelingen."

"De aanzienlijke voordelen die bij de deelnemers aan het onderzoek zijn waargenomen, onderstrepen het potentieel van therapieën die onze filosofie voor huidverzorging volgen en hoe ze de toekomst van esthetiek kunnen vormgeven", aldus Dr. Thomas Hitchcock, hoofdwetenschapper en co-auteur van dit klinische onderzoek. "Deze therapieën bieden samen veiligere en effectievere oplossingen voor mensen die de gezondheid van hun huid willen verbeteren en daarbij meer voordeel uit esthetische procedures willen halen. Deze studie opent deuren naar nieuwe horizonten in esthetische en medische dermatologie, waarbij het belang wordt benadrukt van uitgebreide huidbioom-gebaseerde benaderingen bij het revolutioneren van de manier waarop we zorgen voor het ecosysteem van onze huid."

Deze bevindingen markeren een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van esthetische dermatologie, en belichten daarbij het potentieel van huid-relevante probiotica in herstructurering van de huid, direct voor en na de behandeling en daarna. Ga voor meer informatie over BIOJUVE naar www.BIOJUVE.com , www.BIOJUVE.co.uk , of www.BIOJUVE.de en ga voor meer informatie over SkinPen naar www.SkinPen.com , www.skinpeninternational.com , www.skinpenuk.com , of www.skinpende.com .

Crown Aesthetics, het voorname medische esthetica-bedrijf, is gewijd aan het helpen van toonaangevende behandelingspraktijken van over de hele wereld hun bedrijf te laten groeien. Dat doen we door geweldige resultaten te boeken op het gebied van verjonging en restauratie. Onze innovaties met minimale inbreuk – SkinPen®, het eerste door de FDA goedgekeurde microneedling-apparaat; MicroPen EVO™, ook goedgekeurd door de FDA; BIOJUVE™, een nieuw huidbioom-merk; een bloedplaatjesrijk plasma (PRP)-systeem ProGen Eclipse PRP™; en VOTESSE™, een haargezondheids-systeem – fungeren als "gateway" producten die nieuwe en zeer tevreden patiënten de praktijk binnen helpen. Crown Aesthetics, gevestigd in Dallas, Texas, stelt industriestandaarden voor efficiëntie, veiligheid en innovatie. Hierdoor leveren onze klanten consequent de beste esthetische zorg binnen de industrie. Ga voor meer informatie naar www.crownaesthetics.com .

Crown, een particulier, volledig geïntegreerd wereldwijd huidverzorgingsbedrijf, is toegewijd aan het ontwikkelen en leveren van een divers portfolio van esthetische, premium en therapeutische huidverzorgingsproducten die de levenskwaliteit van zijn gebruikers tijdens hun huidverzorging verbeteren. Crown is een innovatief bedrijf dat zich richt op huidwetenschap voor het leven en streeft naar het leveren van therapeutische uitmuntendheid en verbeterde patiëntresultaten. Daarom is het bedrijf uitgegroeid tot een leider in dermatologie en esthetiek. Crown staat al tien jaar op de Inc. 5000 lijst van snelstgroeiende particuliere bedrijven en heeft de distributie uitgebreid naar meer dan 50 landen. Ga voor meer informatie naar www.crownlaboratories.com .