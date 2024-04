Dag van de Aarde 2024: Angel Yeast blijft plasticvervuiling aanpakken met biogebaseerde materiaaloplossingen

SHANGHAI, 23 april 2024 /PRNewswire/ -- Met als thema "Planet vs. Plastics," dient de 55e Dag van de Aarde als een diepe herinnering voor iedereen om een rol te spelen in de bescherming van het milieu. Angel Yeast, (SH600298), 's werelds toonaangevende gist- en biotechnologiebedrijf, promoot en ontwikkelt actief projecten van biologisch afbreekbare materialen om materiaaltransformatie te bevorderen en bij te dragen aan het bouwen van een gezondere, duurzamere toekomst voor iedereen.

Earth Day 2024: Angel Yeast Continues to Tackle Plastic Pollution Challenges With Bio-based Material Solutions

Kunststoffen, ooit genoemd als een van "de grootste uitvindingen van de 20e eeuw", zijn nu een aanzienlijke belasting geworden voor het ecosysteem van de aarde. Het toonaangevende missiegedreven onderzoeksadviesbureau EA Earth Action heeft een jaarlijks rapport gepubliceerd waarin staat dat in 2024 elke persoon op aarde 28 kilo plastic afval produceert, wat neerkomt op een totaal van 220 miljoen ton - het equivalent van 20.000 Eiffeltorens.

"Of het nu in de drukke stadsstraten is of op de stille velden van het platteland, van land tot zee, plastic afval is overal en vormt een serieuze uitdaging voor de planeet zoals nooit tevoren. Het antwoord op het wereldwijde probleem ligt in onze handen," zegt Xiao Minghua GM van Angel Yeast. "Angel Yeast zet zich in voor de promotie van biogebaseerde materialen waaronder PHA en PLA om de aarde te ondersteunen en te bevrijden van het probleem van plastic."

Angel Yeast heeft een joint venture opgericht met Beijing PhaBuilder Biotechnology Co, Ltd (PhaBuilder) en zet het industrialisatieproject van PHA voort met de opening van een PHA-fabriek. PHA (polyhydeoxyalkanoaten) is een polyester dat op natuurlijke wijze wordt geproduceerd door micro-organismen. Het is biologisch afbreekbaar en heeft biocompatibele eigenschappen. Dit maakt het zeer gewild op het vlak van biomedisch materiaal en biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal.

Met meer dan 150 soorten PHA-monomeren zijn de diverse materiaaleigenschappen en milieuvriendelijke afbraakeigenschappen van PHA ideaal voor het vervangen van traditionele petrochemische kunststoffen voor het gebruik in een breed scala aan toepassingen van traditionele en niet-traditionele polymeren. De PHA-productie is klimaatneutraal en volledig in overeenstemming met groene en milieuvriendelijke principes.

De 80.000 vierkante meter grote PHA-fabriek in Yichang, provincie Hubei, is een geïntegreerde PHA-industrieketen die onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop omvat. De bouw van de productielocatie voor 30 kt/a PHA is begonnen en de productielijn van de eerste fase moet in het eerste kwartaal van 2025 operationeel zijn.

Ondertussen hebben Angel Yeast en Shanghai Synlife de joint venture Hubei Uniqi Biological Technology Co, Ltd opgericht om de productie op grote schaal van gemodificeerd polymelkzuur (PLA) te bevorderen, dat nu 40 procent uitmaakt van de biologisch afbreekbare materialen wereldwijd. PLA wordt veel gebruikt in voedsel- en drankverpakkingen, de verpakkingsindustrie, film- en zakproducten, 3D-additieven, vezels, medische hulp en nog veel meer.

Uniqi richt zich op front-end gemodificeerde O&O van PLA om zijn afbreekbaarheid, thermoplasticiteit, transparantie en mechanische eigenschappen te behouden en uitstekende prestaties te bereiken. Door gebruik te maken van uitgebreide ervaring in hoogwaardige biogebaseerde materialen op basis van PLA, heeft het bedrijf een reeks nieuwe PLA-producten ontwikkeld en met succes massaproductie op grote schaal gerealiseerd.

Angel Yeast beantwoordt aan de 'Dual Carbon' doelstellingen en het strategische doel van groene en duurzame ontwikkeling met concrete acties. Door het promoten van O&O en de massaproductie van biogebaseerde biologisch afbreekbare PLA- en PHA-materialen, geeft het volledig invulling aan zijn rol in het bouwen van een groene, koolstofarme en circulaire economie.

"De bedrijfsmissie en visie van Angel Yeast zijn nauw verbonden met het streven naar duurzame ontwikkeling. We zullen doorgaan met het stimuleren van de productie en toepassing van biogebaseerde materialen door middel van technologische innovatie, om het wereldwijde milieubehoud te bevorderen. Angel Yeast is ervan overtuigd dat we door gezamenlijke inspanningen het probleem van plasticvervuiling kunnen oplossen en de blauwe planeet kunnen beschermen," aldus Xiao Minghua van Angel Yeast.

