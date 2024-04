Tag der Erde 2024: Angel Yeast geht mit biobasierten Materiallösungen weiter gegen die Herausforderungen der Kunststoffverschmutzung vor

SCHANGHAI, 22. April 2024 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto "Planet vs. Kunststoff" dient der 55. Tag der Erde als eindringliche Mahnung an alle, eine Rolle im Umweltschutz zu spielen. Angel Yeast, (SH600298), das weltweit führende Hefe- und Biotechnologieunternehmen, fördert und entwickelt aktiv Projekte für biologisch abbaubare Materialien, um die Materialumwandlung voranzutreiben und zum Aufbau einer gesünderen, nachhaltigeren Zukunft für alle beizutragen.

Kunststoffe, die einst als eine der "größten Erfindungen des 20. Jahrhunderts" bezeichnet wurden, sind inzwischen zu einer erheblichen Belastung für das Ökosystem der Erde geworden. Die führende Forschungsberatungsfirma EA Earth Action hat einen Jahresbericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass bis zum Jahr 2024 jeder Mensch auf der Erde 28 Kilo Plastikmüll produzieren wird bzw. produziert hat, was einer Gesamtmenge von 220 Millionen Tonnen entspricht - dem Äquivalent von 20.000 Eiffeltürmen.

"Ob im hektischen Treiben auf den Straßen der Städte oder auf den stillen Feldern auf dem Land, vom Land bis zum Meer, Plastikmüll ist überall und stellt eine ernsthafte Herausforderung für den Planeten dar wie nie zuvor, und die Antwort auf das globale Problem liegt direkt in unseren Händen", sagte Xiao Minghua, Geschäftsführer von Angel Yeast. "Angel Yeast hat sich verpflichtet, biobasierte Materialien wie PHA und PLA zu fördern, um die Erde von den Herausforderungen des Plastiks zu befreien."

Angel Yeast hat ein Joint Venture mit Beijing PhaBuilder Biotechnology Co., Ltd (PhaBuilder) gegründet, um das Industrialisierungsprojekt von PHA mit der Eröffnung einer PHA-Fabrik voranzutreiben. PHA (Polyhydeoxyalkanoate), ein Polyester, der auf natürliche Weise von Mikroorganismen produziert wird, ist biologisch abbaubar und hat biokompatible Eigenschaften, weshalb er in Bereichen wie Biomedizin und biologisch abbaubares Verpackungsmaterial sehr gefragt ist.

Mit mehr als 150 Arten von PHA-Monomeren sind PHA aufgrund ihrer vielfältigen Materialeigenschaften und ihrer umweltfreundlichen Abbaubarkeit ideal geeignet, um herkömmliche petrochemische Kunststoffe zu ersetzen, die in einer Vielzahl von Anwendungen traditioneller und nicht-traditioneller Polymere eingesetzt werden können. Die Produktion von PHA hat einen Null-Kohlenstoff-Fußabdruck und entspricht damit voll und ganz grünen und ökologischen Prinzipien.

Die 80.000 Quadratmeter große PHA-Fabrik in Yichang, Provinz Hubei, ist eine integrierte PHA-Industriekette, die Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb umfasst. Der Bau der PHA-Produktionsstätte mit einer Kapazität von 30 kt/Jahr hat begonnen, und die erste Phase der Produktionslinie soll im ersten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden.

In der Zwischenzeit haben Angel Yeast und Shanghai Synlife das Joint Venture Hubei Uniqi Biological Technology Co. gegründet, um die Produktion von modifizierter Polymilchsäure (PLA) voranzutreiben, die mittlerweile 40 Prozent der biologisch abbaubaren Materialien in der Welt ausmacht. PLA findet breite Anwendung in Lebensmittel- und Getränkebehältern, Verpackungen, Folien und Beuteln, 3D-Additiven, Fasern, medizinischen Hilfsmitteln und vielem mehr.

Uniqi konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung von modifiziertem PLA, um seine Abbaubarkeit, Thermoplastizität, Transparenz und mechanischen Eigenschaften zu erhalten und eine hervorragende Leistung zu erzielen. Auf der Grundlage seiner umfassenden Erfahrung mit biobasierten Hochleistungsmaterialien auf PLA-Basis hat das Unternehmen eine Reihe neuer PLA-Produkte entwickelt und erfolgreich in großem Maßstab hergestellt.

Angel Yeast reagiert auf die "Dual Carbon"-Ziele und das strategische Ziel einer grünen und nachhaltigen Entwicklung mit konkreten Maßnahmen, indem es die Forschung und Entwicklung sowie die Massenproduktion von biobasierten, biologisch abbaubaren PLA- und PHA-Materialien fördert und seine Rolle beim Aufbau einer grünen, kohlenstoffarmen und kreislauforientierten Wirtschaft voll ausspielt.

"Die Unternehmensmission und -vision von Angel Yeast ist eng mit dem Streben nach nachhaltiger Entwicklung verbunden, und wir werden die Produktion und Anwendung von biobasierten Materialien durch technologische Innovation weiter vorantreiben und einen Beitrag zum globalen Umweltschutz leisten. Angel Yeast ist fest davon überzeugt, dass wir durch gemeinsame Anstrengungen das Problem der Plastikverschmutzung lösen und den blauen Planeten schützen können", sagte Xiao Minghua von Angel Yeast.

