Jour de la Terre 2024 : Angel Yeast continue de s'attaquer aux défis de la pollution liée au plastique grâce à des solutions de matériaux biologiques

SHANGHAI, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Organisé sous le thème « Planet vs. Plastics » (La planète contre le plastique), le 55e Jour de la Terre souligne le rôle que nous avons tous à jouer dans la protection de l'environnement. Angel Yeast , (SH600298), la première entreprise mondiale de levure et de biotechnologie, s'efforce de promouvoir et de développer activement des projets de matériaux biodégradables, alors qu'elle fait progresser la transformation des matériaux et contribue à bâtir un avenir plus sain et plus durable pour tous.

Earth Day 2024: Angel Yeast Continues to Tackle Plastic Pollution Challenges With Bio-based Material Solutions

Les plastiques, autrefois considérés comme « l'une des plus grandes inventions du XXe siècle », sont désormais un fardeau important pour l'écosystème de la planète. Dans un de ses rapports publiés, EA Earth Action, l'un des principaux consultants en recherche axée sur des missions, affirme que chaque personne produirait 28 kilos de déchets plastiques d'ici 2024, soit un total de 220 millions de tonnes ou 20 000 tours Eiffel.

« Que ce soit dans les rues agitées de la ville ou dans les champs paisibles de la campagne, sur terre comme en mer, les déchets plastiques sont omniprésents et représentent comme jamais auparavant un défi sérieux pour la planète. La solution à ce problème mondial est entre nos mains », a déclaré Xiao Minghua, directeur genéral de Angel Yeast. « Angel Yeast s'engage à promouvoir les matériaux biosourcés, y compris les PHA et les PLA, pour soutenir la planète et surmonter les défis du plastique. »

Angel Yeast a créé une coentreprise avec Beijing PhaBuilder Biotechnology Co., Ltd (PhaBuilder) pour faire avant le projet d'industrialisation du PHA en ouvrant une usine de PHA. Le PHA (polyhydroxyalcanoate) est un polyester produit naturellement par des micro-organismes. Ses propriétés biodégradables et biocompatibles en font un produit très recherché dans des domaines tels que les matériaux biomédicaux et les matériaux d'emballage biodégradables.

Il existe plus de 150 types de monomères de PHA. Grâce aux diverses caractéristiques des matériaux, ainsi qu'aux propriétés de dégradation écologiques des PHA, ceux-ci représentent une alternative idéale aux plastiques pétrochimiques traditionnels et peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications de polymères traditionnels et non traditionnels. La production de PHA a une empreinte carbone nulle, incarnant pleinement les principes écologiques et environnementaux.

L'usine de PHA de 80 000 mètres carrés à Yichang, dans la province du Hubei, est une chaîne industrielle de PHA intégrée incluant la R - D, la production et les ventes. Le site de production, capable de fabriquer 30 kt/a de PHA, est déjà en cours de construction et la première phase de la chaîne de production devrait être opérationnelle au premier trimestre de 2025.

Entre-temps, Angel Yeast et Shanghai Synlife ont fondé la coentreprise Hubei Uniqi Biological Technology Co., Ltd., pour promouvoir la production à grande échelle d'acide polylactique (PLA) modifié, qui représente désormais 40 % des matériaux biodégradables dans le monde. Le PLA est largement utilisé dans les contenants d'aliments et de boissons, les emballages, les films et les sacs, les additifs 3D, les fibres, l'assistance médicale et plus encore.

Uniqi se concentre sur la R - D modifiée initiale visant à conserver la dégradabilité, la thermoplasticité, la transparence et les propriétés mécaniques du PLA, tout en obtenant d'excellentes performances. Tirant parti de sa vaste expérience en matière de matériaux biologiques performants basés sur les PLA, l'entreprise a développé une série de nouveaux produits de PLA et a mis en place avec succès des capacités de production de masse à grande échelle.

Angel Yeast répond aux objectifs de « double carbone » et à l'objectif stratégique de développement vert et durable en prenant des mesures concrètes, en promouvant la R - D et la production de masse de matériaux de PLA et de PHA biodégradables et biosourcés, et en déployant un maximum d'efforts pour contribuer à la construction d'une économie circulaire verte et à faible émission de carbone.

« La mission et la vision d'entreprise d'Angel Yeast sont étroitement liées à la poursuite du développement durable, et nous continuerons à stimuler la production et l'application de matériaux biosourcés grâce à l'innovation technologique, tout en contribuant aux causes mondiales de conservation de l'environnement. Angel Yeast croit fermement que grâce à des efforts conjoints, nous pouvons résoudre le problème de la pollution par le plastique et protéger notre planète bleue », a déclaré Xiao Minghua de Angel Yeast.