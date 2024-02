Dahua présente ses solutions d'affichage et de contrôle immersifs à l'occasion de l'ISE 2024

BARCELONE, Espagne, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, un fournisseur de solutions et de services AIoT vidéo-centriques de premier plan, a présenté sa dernière gamme de solutions d'affichage et de contrôle lors du salon Integrated System Europe (ISE) 2024 à Barcelone, en Espagne.

Dahua a ainsi exposé une gamme variée de produits et de technologies adaptés à diverses industries, telles que la vente au détail, l'éducation, l'hôtellerie et les entreprises. Ses points forts comprennent l'affichage LED tout-en-un, l'affichage dynamique, le tableau blanc interactif intelligent DeepHub, le système de vidéo au mur LCD polyvalent, ainsi que des moniteurs et des contrôleurs, tous conçus pour améliorer la communication visuelle et les interactions pour les entreprises de toutes tailles.

« Nous sommes ravis de présenter aux visiteurs européens et internationaux l'expérience visuelle immersive ultime issue d'une technologie de pointe », a déclaré Chenzhi Zhu, PDG de Dahua Iberia. « Dahua souhaite explorer et développer ses produits dans les domaines émergents, pour offrir des solutions innovantes avec des fonctionnalités supérieures pour les entreprises modernes. »

Le produit phare de Dahua, la série UH d'affichage à LED repliable vers l'intérieur, a fait d'étonnants débuts à l'exposition. Cet écran LED tout-en-un pliable et élevable combine de puissantes capacités de traitement d'IA avec un superbe rendu des couleurs et une technologie de traitement des images, affichant des images plus claires et plus naturelles que les écrans LED traditionnels. Ses autres caractéristiques comprennent de multiples entrées de signal, une épissure flexible à double écran, un réglage automatique de la luminosité, des haut-parleurs stéréo intégrés, etc. En plus d'être flexible et mobile, ce produit est également économe en énergie, avec une consommation d'énergie de veille de 0,5 W et de multiples fonctions de déshumidification pour prolonger la durée de vie de la LED. Ces avantages en font le choix idéal pour les petits cinémas, les salles de réunion, les présentations professionnelles, les expositions et de nombreuses autres applications.

Engagé dans l'innovation et l'excellence, Dahua est un pionnier dans le secteur de l'affichage intelligent depuis dix ans et a développé une gamme complète de lignes de produits connexes. La technologie révolutionnaire Flip Chip on Board (COB) de Dahua élève les écrans LED au niveau supérieur. L'écran LED intelligent Flip COB Fine Pixel Pitch offre un éclairage plus doux et sans pixels et des performances visuelles exceptionnelles, luttant efficacement contre la fatigue visuelle numérique. Il dispose également d'un nano-film de surface, d'un rapport de contraste élevé, de capacités anti-poussière et étanche, d'avantages d'économie d'énergie, etc… ce qui le rend adapté aux centres de surveillance, aux stations de télévision, aux salles de formation, aux amphithéâtres et aux salles d'exposition.

À l'avenir, Dahua continuera d'élargir son portefeuille de produits pour répondre aux demandes des marchés émergents et aux avancées technologiques, permettant aux industries de prospérer dans un monde de plus en plus numérique et interconnecté.

Pour en savoir plus sur les solutions d'affichage et de contrôle de Dahua, rendez-vous sur notre stand au 3Q150 (jusqu'au 2 février), ou consultez notre site officiel ici .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2332093/Dahua_showcasing_latest_lineup_display_control_solutions_Integrated_System_Europe.jpg