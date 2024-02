Dahua toont immersieve display- en besturingsoplossingen op ISE 2024

BARCELONA, Spanje, 2 februari 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, een toonaangevende leverancier van AIoT-oplossingen en -services voor videotoepassingen, toont haar nieuwste assortiment display- en besturingsoplossingen op Integrated System Europe (ISE) 2024 in Barcelona, Spanje.

Dahua is showcasing its latest lineup of display and control solutions at Integrated System Europe (ISE) 2024 in Barcelona, Spain.

Dahua exposeert een breed assortiment aan producten en technologieën die zijn toegesneden op verschillende sectoren, waaronder detailhandel, onderwijs, horeca en commercie. Enkele hoogtepunten zijn een alles-in-één LED-display, digitale informatieborden, een DeepHub slim interactief whiteboard, een veelzijdig LCD-videowandsysteem, monitoren en controllers, allemaal ontworpen om bedrijven van elke omvang te helpen hun visuele communicatie naar een hoger plan te brengen en hun klanten effectiever aan te spreken.

"Het verheugt ons om de Europese en wereldwijde bezoekers te laten kennismaken met de ultieme immersieve visuele ervaring, gebaseerd op geavanceerde technologie," aldus Chenzhi Zhu, CEO van Dahua Iberia. "Dahua streeft ernaar om opkomende terreinen te verkennen en te ontwikkelen en om innovatieve oplossingen met superieure functionaliteit aan te bieden aan moderne bedrijven."

Het vlaggenschip van Dahua, de inklapbare LED-displays van de UH-serie, maakte een verbluffend debuut op de beurs. Dit inklapbare en optilbare alles-in-één LED-display koppelt krachtige AI-verwerkingsmogelijkheden aan superieure technologie voor kleurweergave en beeldverwerking, met als resultaat een duidelijkere en natuurlijkere beeldweergave dan bij traditionele LED-displays. Andere features zijn meerdere signaalingangen, flexibele dual-screen splitsing, automatische aanpassing van de helderheid, ingebouwde stereoluidsprekers, enzovoort. Dit product is niet alleen flexibel en mobiel, maar ook energiezuinig, met een stroomverbruik van 0,5 W in stand-by en meerdere ontvochtigingsfuncties om de levensduur van het LED-display te verlengen. Dankzij deze voordelen is dit product een ideale keuze voor kleine theaters, vergaderruimtes, zakelijke presentaties, tentoonstellingen en vele andere toepassingen.

Dahua streeft voortdurend naar innovatie en topkwaliteit en vervult al tien jaar een pioniersrol binnen de sector voor slimme displays. Het bedrijf heeft een volledig assortiment gerelateerde productlijnen ontwikkeld. De revolutionaire Flip Chip on Board (COB) technologie van Dahua tilt LED-displays naar een ongekend niveau. Het intelligente Flip COB Fine Pixel Pitch LED-display biedt zachtere, pixelvrije beelden en uitzonderlijke visuele prestaties, waardoor digitale visuele vermoeidheid effectief wordt tegengegaan. Het display is tevens voorzien van nanofilm aan het oppervlak en heeft een hoge contrastverhouding, stof- en waterdichte eigenschappen, energiebesparende voordelen, enzovoort. Hierdoor is het display geschikt voor bewakingscentrales, televisiestations, trainingslokalen, collegezalen en congreshallen.

In de toekomst zal Dahua haar productportfolio verder uitbreiden met het oog op de veranderende wensen van de markt en de technologische vooruitgang, om sectoren in staat te stellen succes te boeken in een steeds meer digitale en onderling verbonden wereld.

Voor meer informatie over de display- en besturingsoplossingen van Dahua kunt u langskomen op onze stand 3Q150 (tot 2 februari) of een bezoek brengen onze website.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2332093/Dahua_showcasing_latest_lineup_display_control_solutions_Integrated_System_Europe.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/4525448/Dahua_LOGO_Logo.jpg