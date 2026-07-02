Daniel Hilkert neemt naast zijn huidige functie ook de rol van Chief Product Officer op zich bij zvoove Group

MÜNCHEN, 2 juli 2026 /PRNewswire/ -- zvoove, de toonaangevende leverancier van software- en AI-oplossingen voor de uitzend-, particuliere beveiligings- en schoonmaakbranches, heeft vandaag aangekondigd dat Daniel Hilkert, Chief Commercial Officer, voortaan ook de functie van Chief Product Officer (CPO) vervult. In zijn uitgebreide rol zal Daniel de commerciële strategie en productontwikkeling met elkaar verbinden om de AI-gedreven groeistrategie van zvoove verder te versnellen.

De benoeming markeert een nieuwe fase in de waarde die zvoove voor zijn klanten creëert. Voor elke euro die een uitzend- of personeelsdienstverlener aan software besteedt, wordt doorgaans een veelvoud daarvan geïnvesteerd in de menselijke werkzaamheden eromheen: van werving en salarisverwerking tot planning en compliance. zvoove biedt nu een oplossing voor die volledige waardeketen: AI-agents die deze workflows automatiseren, gecombineerd met BPO-diensten (Business Process Outsourcing) die volledig beheerde oplossingen bieden. Samen bieden ze klanten een directe weg naar hogere omzet en sterkere marges. Daniel zal leidinggeven aan de productstrategie om dit model binnen de hele groep op te schalen.

Als CPO (Chief Product Officer) zal Daniel nauw samenwerken met de CEO's van zvoove en de ondernemende teams binnen het zvoove-club-of-entrepreneurs-model, zodat commerciële inzichten en de productstrategie elkaar wederzijds versterken. Zijn opdracht omvat het begeleiden van de portefeuille van ondernemingen bij het benutten van AI-agents, zodat zvoove evolueert van een leverancier van tools naar een aanbieder van meetbare bedrijfsresultaten voor zijn negenduizend klanten.

"Deze kans is de belangrijkste groeiversneller die we momenteel voor ons hebben", aldus Oliver Muhr, CEO van zvoove Group. "Software realiseert historisch gezien slechts een fractie van de gecreëerde waarde, maar AI verandert die dynamiek fundamenteel. Daniel beschikt zowel over het commerciële inzicht als over het productinstinct om deze transformatie binnen onze hele groep te leiden."

Daniel Hilkert, CPO van de zvoove Group, voegt daaraan toe: "We bevinden ons op een kantelpunt waarop de waarde van AI voor de uitzend- en arbeidsmarktsector niet langer louter theoretisch is. De verschuiving van door mensen bediende software naar AI-agents die concrete resultaten leveren, zoals het plaatsen van een kandidaat, het genereren van een loonstrook, het opstellen van een planning, is nu volop gaande. Ik ben enthousiast over de kans om die toekomst samen met onze ondernemers en productteams vorm te geven."

Over de zvoove Group

Zvoove Group is de toonaangevende leverancier van software- en AI-oplossingen voor de sectoren tijdelijk personeel, schoonmaakdiensten en persoonlijke beveiliging. In het dynamische ecosysteem van agentschappen en dienstverleners, talent en ondernemingen digitaliseert en optimaliseert zvoove processen voor meer efficiëntie en concurrentievoordelen. Door middel van end-to-end digitalisering voor agentschappen en dienstverleners, meer vacatures en carrièremogelijkheden voor talent en betrouwbare arbeidskrachten voor ondernemingen verbetert zvoove de wereld van werk.

Meer dan negenduizend klanten vertrouwen op de zvoove Group. Vandaag beheren zij via hun platform meer dan drie miljoen werknemers, een jaarlijkse loonverwerking ter waarde van 24 miljard euro en meer dan drie miljoen sollicitaties per jaar. zvoove telt meer dan duizend medewerkers op 28 locaties in Europa en Latijns-Amerika. www.zvoove.com

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