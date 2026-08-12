zvoove neemt Pixi over, de AI-agent die administratieve taken voor uitzendbureaus automatiseert

MUNICH en BASEL, Zwitserland, 12 augustus 2026 /PRNewswire/ -- zvoove, de toonaangevende software- en AI-oplossingsleverancier voor tijdelijke personeelsbezetting, particuliere beveiliging en schoonmaakindustrie, heeft het intellectuele eigendom achter Pixi, een door AI mogelijk gemaakte, op WhatsApp gebaseerde onboarding- en ondersteuningsagent voor tijdelijke werknemers, verworven van de Zwitserse technologieondernemer Roger Tobler (inscribe GmbH). Door deze overname wordt het platform van zvoove uitgebreid met nog een krachtige AI-agent, waardoor terugkerende administratieve taken aan de klantzijde worden geautomatiseerd en personeelsadviseurs meer tijd krijgen voor het onderhouden van relaties met klanten en kandidaten die meer toegevoegde waarde opleveren.

Pixi laat tijdelijke werknemers hun eigen onboarding voltooien en dagelijkse administratieve vragen rechtstreeks beheren via WhatsApp, een kanaal dat ze al elke dag gebruiken. Een werknemer opent een chat via een QR-code of telefoonnummer en vult een begeleid formulier in; zodra dat formulier is ingediend, worden diens basisgegevens vastgelegd zonder enige betrokkenheid van een recruiter. Een AI-agent begrijpt natuurlijke taalverzoeken en beantwoordt deze op basis van de eigen ERP-gegevens van de klant, waarbij vragen zoals persoonlijke gegevens, contracten, opdrachten en werktijden worden behandeld.

"Pixi neemt administratief werk over van de bureaus van onze klanten", zei Oliver Muhr, CEO van zvoove Group. "Voor uitzendbureaus vertaalt elk proces dat zonder telefoongesprek of papieren formulier loopt zich direct in bespaarde tijd en grotere marge. Dat is precies de richting die we volgen: software en AI werken samen als één systeem dat namens onze klanten optreedt om de efficiëntie en winstgevendheid te verhogen."

"Het onboarden van een tijdelijke werknemer betekent nog steeds veel handelingen voor de teams van onze klanten, en dat is precies wat Pixi verandert", zei Felix Huemer, CEO van zvoove Zwitserland. "Medewerkers voltooien hun eigen onboarding en krijgen antwoorden op routinevragen in een chattool dat ze al kennen, en het personeel van onze klanten krijgt die tijd terug voor het werk dat daadwerkelijk menselijke interactie nodig heeft: minder handmatige administratie per plaatsing betekent lagere kosten per dienstverlening en sterkere marges voor onze klanten. We zijn er trots op dat zvoove Switzerland deze deal begeleidt en dat we de eerste zijn die deze tool aan onze klanten bieden."

Pixi zal binnenkort beschikbaar zijn voor onze klanten in Zwitserland.

Over de zvoove Group

Zvoove Group is de toonaangevende leverancier van software- en AI-oplossingen voor de sectoren tijdelijk personeel, schoonmaakdiensten en persoonlijke beveiliging. In het dynamische ecosysteem van agentschappen en dienstverleners, talent en ondernemingen digitaliseert en optimaliseert zvoove processen voor meer efficiëntie en concurrentievoordelen. Door middel van end-to-end digitalisering voor agentschappen en dienstverleners, meer vacatures en carrièremogelijkheden voor talent en betrouwbare arbeidskrachten voor ondernemingen verbetert zvoove de wereld van werk.

Meer dan 6.500 klanten vertrouwen op de zvoove Group. Vandaag beheren zij via hun platform meer dan 3 miljoen werknemers, een jaarlijkse loonverwerking ter waarde van 24 miljard euro en meer dan drie miljoen sollicitaties per jaar. zvoove telt bijna 1.000 medewerkers op 27 locaties in Europa en Latijns-Amerika. www.zvoove.com