DCH, International Organization of Human Capital Directors, lance DCH Europe, basé en France, en collaboration avec Fiabilis Consulting Group comme partenaire de développement

Une nouvelle ère pour les ressources humaines européennes s'est ouverte à Paris en septembre dernier

PARIS, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La collaboration est le moteur de la réussite des projets de transformation. Afin de répondre au besoin croissant de dialogue entre des responsables des ressources humaines confrontés à des défis mondiaux, DCH – International Organization of Human Capital Directors et Fiabilis Consulting Group ont joint leurs forces pour étendre le réseau de DCH à travers l'Europe.

DCH International Organization of Human Capital Directors

Déjà établi en Espagne, au Portugal, en Amérique latine et aux États-Unis, DCH a maintenant choisi la France comme siège de DCH Europe. Ce nouveau centre rassemblera les hauts responsables des ressources humaines en vue d'échanger sur les meilleures pratiques, de relever des défis communs et d'élaborer des solutions pour l'avenir du monde de travail.

« Les directeurs des ressources humaines ne peuvent plus penser uniquement à l'échelle nationale. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés exigent une vision mondiale et une action collective. La mission principale de DCH consiste à créer une plateforme de partage d'expériences et à renforcer le rôle central des directeurs du capital humain dans la gouvernance d'entreprise. Je suis particulièrement heureux de compter Fiabilis à nos côtés pour construire un projet aussi crucial », a déclaré Juan Carlos Pérez Espinosa, fondateur et président exécutif de DCH.

Fondé en 2009, le groupe Fiabilis met à profit son expérience européenne dans la rationalisation et l'optimisation du coût total du travail. Partenaire stratégique de DCH, Fiabilis nourrit la croissance du projet DCH Europe en soutenant la position de l'association comme premier réseau dédié aux ressources humaines en France, Espagne, au Portugal et en Amérique latine.

Le Bureau français de DCH Europe regroupe les principaux responsables des ressources humaines des grandes entreprises françaises et multinationales. Son président rejoindra le comité exécutif mondial de DCH pour assurer que les points de vue locaux enrichissent les discussions internationales. Les troisièmes rencontres mondiales se sont tenues la semaine dernière au Chili.

« Ce projet marque une étape majeure pour Fiabilis », a déclaré Arnaud Tardif, fondateur et directeur général de Fiabilis Consulting Group, qui siègera au bureau français. « La collaboration crée de la valeur dans un secteur au cœur de l'avenir du travail. Des défis tels que l'intégration de l'IA, le rôle des cadres supérieurs et la transparence des salaires nécessitent des échanges internationaux. Je remercie DCH de nous permettre de partager une vision commune, ainsi que mes collègues Jorge Campdera, notre directeur des alliances stratégiques, et Iwona Busch, notre directrice des ventes en Europe, dont l'engagement a rendu cette collaboration possible. »

Fernando Troncoso, directeur du développement de DCH Europe, a ajouté : « Depuis plus d'une décennie, DCH réunit les responsables des ressources humaines en Espagne, au Portugal, aux États-Unis et en Amérique latine. En établissant en France notre centre européen, ce lancement ouvre la nouvelle étape de notre mission mondiale : créer des liens, favoriser l'apprentissage entre pairs et proposer des solutions à la communauté des responsables des ressources humaines dans le monde entier. »

Pour en savoir plus sur Fiabilis et DCH, veuillez consulter les sites suivants : https://fiabiliscg.com, https://www.orgdch.org/en/.

